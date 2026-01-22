É DO BRASIL!
O Agente Secreto e mais: confira todas as indicações ao Oscar 2026
Academia divulgou a lista final de indicados com 24 categorias
Por Beatriz Santos
Na manhã desta quinta-feira, 22, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulga a lista completa de indicados ao Oscar 2026, a principal premiação do cinema mundial. O anúncio ocorre a partir das 10h30 (horário de Brasília) e encerra oficialmente a etapa mais aguardada da temporada, revelando os títulos e artistas que entram na disputa.
Entre os destaques mais esperados está o Brasil, que chega forte com quatro indicações para O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura no papel principal, além de uma nomeação para Adolpho Veloso, por Sonhos de Trem.
A transmissão do evento foi realizada no Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles, com apresentação dos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman.
Além do longa brasileiro, títulos como Uma Batalha Após a Outra, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Pecadores, Marty Supreme e Valor Sentimental também aparecem como destaque no anúncio do Oscar 2026.
A cerimônia do Oscar 2026 acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, a partir das 22h. No Brasil, o evento será transmitido pelo HBO Max, TNT e Globo, com apresentação novamente do comediante Conan O'Brien. Vale lembrar que, a partir de 2029, o Oscar será transmitido globalmente pelo YouTube.
Confira a lista de indicações ao Oscar 2026
Melhor Filme
- Bugonia
- Uma Batalha Após a Outra
- Fórmula 1
- Frankenstein
- Hamnet
- Pecadores
- Marty Surpreme
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Sonhos de Trem
Melhor Direção
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
- Joachim Trier - Valor Sentimental
- Ryan Coogler - Pecadores
Melhor Ator
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Wagner Moura – O Agente Secreto
- Michael B. Jordan – Pecadores
- Leonardo DiCaprio – Uma Batalha Após a Outra
Melhor Atriz
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Kate Hudson – Song Song Blue: Um Sonho a Dois
- Renate Reinsve – Valor Sentimental
- Emma Stone – Bugonia
Melhor Ator Coadjuvante
- Stellan Skarsgård – Valor Sentimental
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Benicio Del Toro – Uma Batalha Após a Outra
- Sean Penn – Uma Batalha Após a Outra
- Delroy Lindo – Pecadores
Melhor Atriz Coadjuvante
- Elle Fanning – Valor Sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
- Amy Madigan – A Hora do Mal
- Wunmi Mosaku – Pecadores
- Teyana Taylor – Uma Batalha Após a Outra
Melhor Roteiro Original
- Blue Moon – Robert Kaplow
- Foi Apenas um Acidente – Jafar Pahani
- Marty Supreme – Ronald Bronstein e Josh Safdie
- Valor Sentimental – Joachim Trier e Eskil Vogt
- Pecadores – Ryan Coogler
Melhor Roteiro Adaptado
- Bugonia – Will Tracy
- Frankenstein – Guillermo Del Toro
- Hamnet – Maggie O’Farrell e Chloé Zhao
- Uma Batalha Após a Outra – Paul Thomas Anderson
- Sonhos de Trem – Clint Bentley e Greg Kwedar
Melhor Filme Internacional
- O Agente Secreto, do Brasil
- Foi Apenas um Acidente, da França
- Valor Sentimental, da Noruega
- Sirât, da Espanha
- A Voz de Hind Rajab, da Tunísia
Melhor Animação
- Arco
- Elio
- Guerreiras do K-Pop
- A Pequena Amélie (Little Amélie or the Character of Rain)
- Zootopia 2
Melhor Documentário
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Rompendo Rochas (Cutting Through Rocks)
- A Vizinha Perfeita
- Mr. Nobody Against Putin
Melhor Curta-metragem em Live Action
- Butcher’s Stain
- A Fried of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Melhor Curta-metragem de Animação
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Melhor Curta-metragem Documentário
- Quartos Vazios
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and are Gone
- O Diabo Não Tem Descanso
- Perfectly A Strangeness
Melhor Fotografia
- Marty Supreme
- Frankesntein
- Pecadores
- Uma Batalha Após a Outra
- Sonhos de Trem
Melhor Figurino
- Avatar: Fogo e Cinzas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Pecadores
Melhor Montagem
- Fórmula 1
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após A Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Maquiagem e Penteado
- Frankestein
- Kokuho
- Pecadores
- The Smashing Machine
- A Meia-Irmã Feia
Melhor Trilha Sonora Original
- Bugonia
- Frankestein
- Hamnet
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
Melhor Canção Original
- 'Dear Me' - Diane Warren: Relentless
- 'Golden' - Guerreiras do K-Pop
- 'I Lied to You' - Pecadores
- 'Sweet Dreams of Joy' - Viva Verdi
- 'Sonhos de Trem' - Sonhos de Trem
Melhor Design de Produção
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após A Outra
- Pecadores
Melhor Som
- Fórmula 1
- Pecadores
- Sirat
- Frankenstein
- Uma Batalha Após a Outra
Melhores Efeitos Visuais
- Avatar: Fogo e Cinzas
- Fórmula 1
- Jurassic World: Recomeço
- O Ônibus Perdido
- Pecadores
Melhor Elenco
- O Agente Secreto
- Foi Apenas Um Acidente
- Valor Sentimental
- Sirat
- A Voz de Hind Rajab
