É DO BRASIL!

O Agente Secreto e mais: confira todas as indicações ao Oscar 2026

Academia divulgou a lista final de indicados com 24 categorias

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/01/2026 - 11:17 h
Filme já vinha despontando como um forte candidato ao Oscar -

Na manhã desta quinta-feira, 22, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulga a lista completa de indicados ao Oscar 2026, a principal premiação do cinema mundial. O anúncio ocorre a partir das 10h30 (horário de Brasília) e encerra oficialmente a etapa mais aguardada da temporada, revelando os títulos e artistas que entram na disputa.

Entre os destaques mais esperados está o Brasil, que chega forte com quatro indicações para O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura no papel principal, além de uma nomeação para Adolpho Veloso, por Sonhos de Trem.

A transmissão do evento foi realizada no Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles, com apresentação dos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman.

Além do longa brasileiro, títulos como Uma Batalha Após a Outra, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Pecadores, Marty Supreme e Valor Sentimental também aparecem como destaque no anúncio do Oscar 2026.

A cerimônia do Oscar 2026 acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, a partir das 22h. No Brasil, o evento será transmitido pelo HBO Max, TNT e Globo, com apresentação novamente do comediante Conan O'Brien. Vale lembrar que, a partir de 2029, o Oscar será transmitido globalmente pelo YouTube.

Confira a lista de indicações ao Oscar 2026

Melhor Filme

  • Bugonia
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Fórmula 1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Pecadores
  • Marty Surpreme
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Sonhos de Trem

Melhor Direção

  • Chloé Zhao - Hamnet
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
  • Joachim Trier - Valor Sentimental
  • Ryan Coogler - Pecadores

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Wagner Moura – O Agente Secreto
  • Michael B. Jordan – Pecadores
  • Leonardo DiCaprio – Uma Batalha Após a Outra

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
  • Kate Hudson – Song Song Blue: Um Sonho a Dois
  • Renate Reinsve – Valor Sentimental
  • Emma Stone – Bugonia

Melhor Ator Coadjuvante

  • Stellan Skarsgård – Valor Sentimental
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Benicio Del Toro – Uma Batalha Após a Outra
  • Sean Penn – Uma Batalha Após a Outra
  • Delroy Lindo – Pecadores

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Elle Fanning – Valor Sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
  • Amy Madigan – A Hora do Mal
  • Wunmi Mosaku – Pecadores
  • Teyana Taylor – Uma Batalha Após a Outra

Melhor Roteiro Original

  • Blue Moon – Robert Kaplow
  • Foi Apenas um Acidente – Jafar Pahani
  • Marty Supreme – Ronald Bronstein e Josh Safdie
  • Valor Sentimental – Joachim Trier e Eskil Vogt
  • Pecadores – Ryan Coogler

Melhor Roteiro Adaptado

  • Bugonia – Will Tracy
  • Frankenstein – Guillermo Del Toro
  • Hamnet – Maggie O’Farrell e Chloé Zhao
  • Uma Batalha Após a Outra – Paul Thomas Anderson
  • Sonhos de Trem – Clint Bentley e Greg Kwedar

Melhor Filme Internacional

  • O Agente Secreto, do Brasil
  • Foi Apenas um Acidente, da França
  • Valor Sentimental, da Noruega
  • Sirât, da Espanha
  • A Voz de Hind Rajab, da Tunísia

Melhor Animação

  • Arco
  • Elio
  • Guerreiras do K-Pop
  • A Pequena Amélie (Little Amélie or the Character of Rain)
  • Zootopia 2

Melhor Documentário

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Rompendo Rochas (Cutting Through Rocks)
  • A Vizinha Perfeita
  • Mr. Nobody Against Putin

Melhor Curta-metragem em Live Action

  • Butcher’s Stain
  • A Fried of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Melhor Curta-metragem de Animação

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Melhor Curta-metragem Documentário

  • Quartos Vazios
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and are Gone
  • O Diabo Não Tem Descanso
  • Perfectly A Strangeness

Melhor Fotografia

  • Marty Supreme
  • Frankesntein
  • Pecadores
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Sonhos de Trem

Melhor Figurino

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Pecadores

Melhor Montagem

  • Fórmula 1
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após A Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Maquiagem e Penteado

  • Frankestein
  • Kokuho
  • Pecadores
  • The Smashing Machine
  • A Meia-Irmã Feia

Melhor Trilha Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankestein
  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores

Melhor Canção Original

  • 'Dear Me' - Diane Warren: Relentless
  • 'Golden' - Guerreiras do K-Pop
  • 'I Lied to You' - Pecadores
  • 'Sweet Dreams of Joy' - Viva Verdi
  • 'Sonhos de Trem' - Sonhos de Trem

Melhor Design de Produção

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após A Outra
  • Pecadores

Melhor Som

  • Fórmula 1
  • Pecadores
  • Sirat
  • Frankenstein
  • Uma Batalha Após a Outra

Melhores Efeitos Visuais

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • Fórmula 1
  • Jurassic World: Recomeço
  • O Ônibus Perdido
  • Pecadores

Melhor Elenco

  • O Agente Secreto
  • Foi Apenas Um Acidente
  • Valor Sentimental
  • Sirat
  • A Voz de Hind Rajab

