ORGULHO DO NORDESTE
O Agente Secreto brilha no Oscar: a celebração de Bahia e Pernambuco
Ao todo, o filme concorre em quatro categorias
Por Ane Catarine
Os governos da Bahia e de Pernambuco celebraram na manhã desta quinta-feira, 22, as indicações do filme O Agente Secreto ao Oscar 2026, destacando a força da parceria entre artistas nordestinos. A comemoração foi feita por meio de uma collab (publicação em conjunto) no Instagram.
Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e estrelado pelo baiano Wagner Moura, o longa recebeu quatro indicações da Academia:
- Melhor Filme
- Melhor Filme Internacional
- Melhor Direção de Elenco
- Melhor Ator (com Wagner Moura no papel principal).
As indicações ao Oscar 2026 foram anunciadas em transmissão ao vivo no Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles, apresentada pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman.
Além de O Agente Secreto, o Brasil também aparece entre os indicados com Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem.
