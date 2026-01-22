O Agente Secreto brilha no Oscar: a celebração de Bahia e Pernambuco

- Foto: Divulgação/Victor Jucá

Os governos da Bahia e de Pernambuco celebraram na manhã desta quinta-feira, 22, as indicações do filme O Agente Secreto ao Oscar 2026, destacando a força da parceria entre artistas nordestinos. A comemoração foi feita por meio de uma collab (publicação em conjunto) no Instagram.

Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e estrelado pelo baiano Wagner Moura, o longa recebeu quatro indicações da Academia:

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melhor Direção de Elenco

Melhor Ator ( com Wagner Moura no papel principal).

As indicações ao Oscar 2026 foram anunciadas em transmissão ao vivo no Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles, apresentada pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman.

Além de O Agente Secreto, o Brasil também aparece entre os indicados com Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem.