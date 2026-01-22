Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ORGULHO DO NORDESTE

O Agente Secreto brilha no Oscar: a celebração de Bahia e Pernambuco

Ao todo, o filme concorre em quatro categorias

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/01/2026 - 11:59 h | Atualizada em 22/01/2026 - 15:00
Imagem ilustrativa da imagem O Agente Secreto brilha no Oscar: a celebração de Bahia e Pernambuco
-

Os governos da Bahia e de Pernambuco celebraram na manhã desta quinta-feira, 22, as indicações do filme O Agente Secreto ao Oscar 2026, destacando a força da parceria entre artistas nordestinos. A comemoração foi feita por meio de uma collab (publicação em conjunto) no Instagram.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Governo de Pernambuco (@governope)

Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e estrelado pelo baiano Wagner Moura, o longa recebeu quatro indicações da Academia:

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Melhor Filme
  • Melhor Filme Internacional
  • Melhor Direção de Elenco
  • Melhor Ator (com Wagner Moura no papel principal).

Leia Também:

Lula celebra indicações de O Agente Secreto ao Oscar 2026
O Agente Secreto e mais: confira todas as indicações ao Oscar 2026
Wagner Moura é indicado ao Oscar e leva Bahia à disputa
O Agente Secreto recebe 4 indicações ao Oscar e empata com Cidade de Deus

As indicações ao Oscar 2026 foram anunciadas em transmissão ao vivo no Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles, apresentada pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman.

Além de O Agente Secreto, o Brasil também aparece entre os indicados com Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Kleber Mendonça Filho O Agente Secreto oscar Oscar 2026 wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Marty Supreme e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Play

Oscar ou Copa do Mundo? Wagner Moura revela preferência de vitória

Play

O filme de ação da Netflix que virou fenômeno e já alcançou o TOP 1

Play

Extermínio 4 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x