Lula celebra indicações de O Agente Secreto ao Oscar 2026

Janja, Wagner Moura, Lula e Kleber Mendonça Filho - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 22, para celebrar as quatro indicações recebidas pelo filme "O Agente Secreto" ao Oscar, em anúncio feito na manhã de hoje pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, nos Estados Unidos.

O longa brasileiro recebeu as indicações na seguintes categorias:

Melhor Ator (Wagner Moura);

Melhor Filme;

Melhor Filme Internacional;

Melhor Elenco .

O Oscar fará a entrega dos prêmios no dia 15 de março, em Los Angeles.

"O cinema brasileiro está entre os grandes do mundo. O Agente Secreto concorre ao Oscar de Melhor Filme entre outras nove produções. Estar entre os melhores do mundo já é uma vitória da nossa cultura, do nosso talento e da nossa capacidade de contar histórias que atravessam fronteiras", escreveu Lula, em uma das publicações no Instagram.

Wagner Moura "tem o molho"

Em outra postagem, Lula parabenizou o ator baiano Wagner Moura, que já tinha levado o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme Drama. No texto, ele usou a expressão baiana "Tem o Molho" que ganhou o Brasil através da canção "O Baiano Tem o Molho", de O Kannalha, nome artístico do cantor Danrlei Orrico.

"Wagner Moura tem o molho, tem talento de sobra, já levou o Globo de Ouro de melhor ator em filme drama e agora pode vir o Oscar de melhor ator", disse.

Parabéns a Kleber Mendonça

Elogios do presidente também foram direcionados ao diretor do filme, Kleber Mendonça Filho, assim como todo o elenco da obra do cinema brasileiro.

"A indicação de O Agente Secreto ao Oscar de Melhor Filme Internacional é motivo de celebração para todo o país. Parabenizo o diretor Kleber Mendonça Filho e todo o elenco, que levaram a criatividade, a sensibilidade e a força da nossa história para o mundo. Quando a cultura brasileira é valorizada, o Brasil volta a ser protagonista no cenário internacional", afirmou.

Trabalho coletivo

Por último, o chefe do Executivo nacional destacou o trabalho coletivo da equipe que tornou possível "O Agente Secreto" ser indicado ao Oscar de "Melhor Equipe". "Cinema se faz com talento coletivo", pontuou Lula.

"Cinema se faz com talento coletivo. A indicação de O Agente Secreto a Melhor Elenco reconhece a força de quem constrói essa história junto. Minha admiração ao diretor de elenco, Gabriel Domingues, à dona Tânia Maria, Wagner Moura, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e a todo o elenco, que deu vida, emoção e verdade a esse filme. Quando o trabalho é coletivo e o talento é valorizado, o Brasil brilha para o mundo", disse o presidente.