O Agente Secreto vence o Globo de Ouro e quebra recorde de premiações
Longa é protagonizado pelo baiano Wagner Moura
Por Bianca Carneiro
O cinema brasileiro conquistou mais um feito inédito neste domingo, 11. O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e se tornou um dos filmes nacionais mais premiados internacionamente.
Na categoria principal, O Agente Secreto acabou não levando o troféu de Melhor Filme de Drama, perdendo para Hamnet: A Vida de Antes de Hamlet, mas garantiu uma vitória individual de destaque: Wagner Moura foi consagrado como Melhor Ator em Filme de Drama, reforçando o reconhecimento internacional de sua atuação e ampliando a presença do cinema brasileiro entre os vencedores da premiação.
Além da vitória, O Agente Secreto já havia feito história ao receber três indicações ao Globo de Ouro: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama, para Wagner Moura. Foi a primeira vez que uma produção brasileira alcançou esse número de nomeações na premiação.
A conquista também encerra um jejum de 27 anos: a última vitória do Brasil na categoria havia sido com Central do Brasil, em 1999.
Ao receber o prêmio, Kleber Mendonça Filho destacou a importância do reconhecimento internacional e fez questão de se dirigir diretamente ao público brasileiro. “Eu gostaria de dizer oi a todos os que estão assistindo no Brasil. Alô, Brasil! Obrigado, obrigado, Neon. Obrigado ao Cannes Film Festival”, afirmou o diretor no palco.
Em seu discurso, Kleber também ressaltou o papel da distribuição nacional e do trabalho coletivo por trás do longa. “Eu gostaria de agradecer também ao Vitrine Filmes, no Brasil, que fez de O Agente Secreto um blockbuster muito inusitado. Eu gostaria de agradecer à nossa equipe e ao grande elenco de O Agente Secreto”, disse.
O cineasta ainda fez elogios diretos ao protagonista do filme, reforçando a parceria artística e pessoal com o ator. “Obrigado, Wagner Moura. Que um ator! E a melhor coisa que acontece é quando juntamos um grande ator e um grande amigo, essa combinação é explosiva.”
Kleber Mendonça Filho também dedicou parte da conquista à produtora do filme e à nova geração do cinema. “Obrigado, Emily, minha produtora e parceira na vida”, declarou, antes de ampliar o tom político e simbólico do reconhecimento.
“Estou muito honrado em estar neste grupo de filmes internacionais e também com grandes filmes dos Estados Unidos. Eu dedico este filme aos jovens cineastas.” Para o diretor, o momento representa mais do que uma vitória individual. “Este é um momento muito importante no tempo e na história de fazer filmes. Aqui, nos Estados Unidos, no Brasil, os jovens americanos fazem filmes. Muito obrigado.”
Ambientado no Brasil de 1977, em plena ditadura militar, o longa acompanha a história de Marcelo, um professor universitário que tenta reconstruir a vida em Recife enquanto é engolido por um ambiente de vigilância, violência e tensão política.
A vitória no Globo de Ouro coroa uma campanha impressionante. Antes da cerimônia, O Agente Secreto já havia acumulado mais de 50 prêmios ao redor do mundo, incluindo o Critics Choice de Melhor Filme Internacional e importantes honrarias no Festival de Cannes, onde foi reconhecido por direção e atuação, em um prêmio inédito de Melhor Ator para Wagner Moura.
O resultado também confirma o filme como um dos grandes destaques da atual temporada de premiações, reforçando sua posição como forte candidato a futuras indicações ao Oscar e ao BAFTA. Recentemente, o longa entrou na pré-lista do chamado “Oscar britânico” em categorias como Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original.
O triunfo do filme reforça um momento singular para o audiovisual brasileiro, iniciado com a vitória de Fernanda Torres e de Ainda Estou Aqui no ano anterior.
Confira a lista completa de todos os prêmios que O Agente Secreto já ganhou:
- Festival de Cannes: Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura);
- Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema): Prêmio “Art et Essai”, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai);
- Festival de Cine de Lima - PUCP: Melhor Filme - Prêmio do Júri Oficial, Melhor Filme - Prêmio da Crítica Internacional e Menção Honrosa - APRECI;
- Festival de Biarritz: Abrazo de Honor (Kleber Mendonça Filho);
- Festival de Cinema de Zurique: Golden Eye (Wagner Moura);
- Festival de Cinema de Colônia: The Hollywood Reporter Award (Kleber Mendonça Filho);
- Festival de Cinema de Hamburgo: Prêmio de Cinema de Arte (Port au Prince Pictures, distribuidora alemã);
- Festival de Cinema de Middleburg: International Spotlight Award (Kleber Mendonça Filho);
- Festival Internacional de Cinema de Pingyao: Prêmio do Júri Popular para Melhor Filme;
- Critics Choice Celebration of Latino Cinema & Television: Director Award (Kleber Mendonça Filho);
- Festival Internacional de Cinema de Morelia: Medalha da Cinemateca da Unam (Kleber Mendonça Filho);
- Festival de Cinema de Chicago: Hugo de Prata de Melhor Performance Masculina (Wagner Moura);
- Festival de Cinema de Virgínia: Direção de Fotografia (Evgenia Alexandrova, AFC);
- Festival Internacional de Cine de Gáldar: Melhor Longa-Metragem;
- Newport Beach Film Festival: Melhor Ator (Wagner Moura);
- Festival Internacional de Cinema de Estocolmo: Melhor Fotografia (Evgenia Alexandrova, AFC);
- Key West Film Festival: Prêmio da Crítica;
- Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga: Melhor Longa-Metragem;
- Círculo de Críticos de Santiago: Melhor Roteiro;
- New York Film Critics Circle Awards: Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura);
- IndieWire Honors: Prêmio de Atuação (Wagner Moura);
- Los Angeles Film Critics Association Awards: Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura, segundo lugar) e Melhor Filme (segundo lugar);
- Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano (Havana): Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem e Música Original;
- Prêmio F5: Filme do Ano e Atuação do Ano em Filme (Wagner Moura);
- Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte): Melhor Filme de Ficção, Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho), Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho), Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Atriz (Alice Carvalho);
- Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ): Melhor Filme de 2025;
- Austin Film Critics Awards: Melhor Filme Internacional;
- London Film Critics’ Circle 2026: Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Filme em Língua Estrangeira;
- Satellite Awards 2026: Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Filme Internacional;
- National Society of Film Critics Awards 2025: Melhor Filme em Língua Não-Inglesa;
- National Board of Review: Top 5 Filmes Internacionais;
- Atlanta Film Critics Circle 2025 Awards: Top 10 Filmes de 2025;
- Boston Online Film Critics Association: Melhor Ator (Wagner Moura);
- Critics Choice Awards: Melhor Filme Internacional;
- Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara: Virtuoso Award (Wagner Moura) 2026;
- The Golden Beast: Carminha (Gata que dá vida a Liza e Elis).
- Globo de Ouro: Melhor Filme em Língua Não Inglesa
- Globo de Ouro: Melhor Ator de Drama para Wagner Moura
