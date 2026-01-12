O Agente Secreto vence o Globo de Ouro e quebra recorde de premiações

Filme brasileiro sobre a ditadura conquistou os críticos e o Globo de Ouro - Foto: AFP

O cinema brasileiro conquistou mais um feito inédito neste domingo, 11. O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e se tornou um dos filmes nacionais mais premiados internacionamente.

Na categoria principal, O Agente Secreto acabou não levando o troféu de Melhor Filme de Drama, perdendo para Hamnet: A Vida de Antes de Hamlet, mas garantiu uma vitória individual de destaque: Wagner Moura foi consagrado como Melhor Ator em Filme de Drama, reforçando o reconhecimento internacional de sua atuação e ampliando a presença do cinema brasileiro entre os vencedores da premiação.



Além da vitória, O Agente Secreto já havia feito história ao receber três indicações ao Globo de Ouro: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama, para Wagner Moura. Foi a primeira vez que uma produção brasileira alcançou esse número de nomeações na premiação.

A conquista também encerra um jejum de 27 anos: a última vitória do Brasil na categoria havia sido com Central do Brasil, em 1999.

Ao receber o prêmio, Kleber Mendonça Filho destacou a importância do reconhecimento internacional e fez questão de se dirigir diretamente ao público brasileiro. “Eu gostaria de dizer oi a todos os que estão assistindo no Brasil. Alô, Brasil! Obrigado, obrigado, Neon. Obrigado ao Cannes Film Festival”, afirmou o diretor no palco.

Em seu discurso, Kleber também ressaltou o papel da distribuição nacional e do trabalho coletivo por trás do longa. “Eu gostaria de agradecer também ao Vitrine Filmes, no Brasil, que fez de O Agente Secreto um blockbuster muito inusitado. Eu gostaria de agradecer à nossa equipe e ao grande elenco de O Agente Secreto”, disse.

O cineasta ainda fez elogios diretos ao protagonista do filme, reforçando a parceria artística e pessoal com o ator. “Obrigado, Wagner Moura. Que um ator! E a melhor coisa que acontece é quando juntamos um grande ator e um grande amigo, essa combinação é explosiva.”

Kleber Mendonça Filho também dedicou parte da conquista à produtora do filme e à nova geração do cinema. “Obrigado, Emily, minha produtora e parceira na vida”, declarou, antes de ampliar o tom político e simbólico do reconhecimento.

“Estou muito honrado em estar neste grupo de filmes internacionais e também com grandes filmes dos Estados Unidos. Eu dedico este filme aos jovens cineastas.” Para o diretor, o momento representa mais do que uma vitória individual. “Este é um momento muito importante no tempo e na história de fazer filmes. Aqui, nos Estados Unidos, no Brasil, os jovens americanos fazem filmes. Muito obrigado.”

Ambientado no Brasil de 1977, em plena ditadura militar, o longa acompanha a história de Marcelo, um professor universitário que tenta reconstruir a vida em Recife enquanto é engolido por um ambiente de vigilância, violência e tensão política.

A vitória no Globo de Ouro coroa uma campanha impressionante. Antes da cerimônia, O Agente Secreto já havia acumulado mais de 50 prêmios ao redor do mundo, incluindo o Critics Choice de Melhor Filme Internacional e importantes honrarias no Festival de Cannes, onde foi reconhecido por direção e atuação, em um prêmio inédito de Melhor Ator para Wagner Moura.



O resultado também confirma o filme como um dos grandes destaques da atual temporada de premiações, reforçando sua posição como forte candidato a futuras indicações ao Oscar e ao BAFTA. Recentemente, o longa entrou na pré-lista do chamado “Oscar britânico” em categorias como Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original.

O triunfo do filme reforça um momento singular para o audiovisual brasileiro, iniciado com a vitória de Fernanda Torres e de Ainda Estou Aqui no ano anterior.

