De Maldivas a xampu: o que vem na bolsa milionária do Globo de ouro

Vencedores do Globo de Ouro levam para casa bolsa avaliada em R$ 5,4 milhões

Ganhar um Globo de Ouro significa muito mais do que subir ao palco e segurar a estatueta dourada. Na edição de 2026 da premiação, vencedores e apresentadores também recebem uma das sacolas de presentes mais luxuosas do mundo, avaliada em US$ 1 milhão — cerca de R$ 5,4 milhões na cotação atual.

O pacote reúne itens que vão de viagens internacionais de alto padrão a curiosidades típicas do luxo hollywoodiano, como um kit de xampu e condicionador feitos com ouro.

Curadoria de luxo assinada pela “bíblia” do setor

A bolsa é organizada pela Robb Report, publicação americana conhecida como referência mundial em luxo. Para a 83ª edição do Globo de Ouro, a promessa é entregar a melhor sacola da história do evento, com produtos personalizáveis e quase o dobro de opções de viagens em comparação ao ano anterior.

Em 2025, quem levou a “lembrancinha” para casa foi Fernanda Torres, vencedora do prêmio de Melhor Atriz em Drama por sua atuação como Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui.

Brasileiros em destaque na temporada

Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil volta a figurar entre os possíveis vencedores. O ator baiano Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator em Drama por sua interpretação de Marcelo no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

A bolsa onde tudo vem dentro

Os presentes são entregues em uma bolsa de viagem exclusiva, modelo Signature, da marca Atlas Bespoke. No site oficial da empresa, versões mais simples das maletas custam cerca de US$ 4.500, o equivalente a aproximadamente R$ 24 mil.

Dentro, os premiados encontram o chamado Livro de Presentes, um guia com 35 opções distribuídas entre viagens, beleza, bem-estar e bebidas. Os itens mais disputados são limitados e entregues por ordem de chegada, sem preferência ou hierarquia entre os vencedores.

Viagens de cinema ao redor do mundo



Entre os maiores atrativos da bolsa estão experiências em destinos internacionais. Uma das opções é uma estadia de três noites em uma villa à beira-mar na Casa Bellamar, em San José del Cabo, no México, avaliada em cerca de US$ 25 mil.

Outro destaque é um passeio de cinco dias em um iate de luxo pelo Triângulo de Coral, na Indonésia, estimado em US$ 60 mil. Já a experiência mais cara envolve três noites nas Maldivas, no Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa, em uma villa de seis quartos, com valor aproximado de US$ 80 mil.

Confira as viagens disponíveis na bolsa

Os vencedores podem escolher entre opções como:

Três noites em San José del Cabo, no México: US$ 25 mil;

Iate de luxo por cinco dias na Indonésia: US$ 60 mil;

Estadia no Golfo da Tailândia: US$ 15,3 mil;

Hospedagem subaquática no The Muraka: US$ 70 mil;

Suíte premium em Singapura: US$ 12 mil;

Roteiros de luxo na Nova Zelândia: até US$ 31,3 mil;

Villas exclusivas nas Maldivas: até US$ 80 mil;

Estadas em Bali, Áustria, Jamaica, Turks e Caicos e Bangkok, com valores variados.

Experiências exclusivas fora dos hotéis

Além das hospedagens cinco estrelas, a bolsa inclui experiências selecionadas pela organização do Globo de Ouro. Entre elas estão ingressos para o evento Carro do Ano e a possibilidade de test drive nos modelos mais aguardados de 2027, no The Concours Club, na Flórida.

Do autocuidado ao exagero hollywoodiano

A seleção de presentes também aposta forte no bem-estar. Os itens incluem um capacete de LED para crescimento capilar avaliado em US$ 860 e o aluguel completo de um clube de academia de luxo, no valor de US$ 7.500.

Mas o que mais chama atenção são as extravagâncias: um conjunto de xampu e condicionador de ouro avaliado em US$ 21 mil entra facilmente para a lista de itens mais excêntricos da sacola.

Vinhos raros, uísque exclusivo e charutos

Para os apreciadores de bebidas sofisticadas, a bolsa não decepciona. Entre os mimos estão vinhos franceses ultrarraros avaliados em US$ 210 mil e uma caixa com seis garrafas de uísque produzidas a partir de um barril exclusivo para os vencedores, avaliada em US$ 1.080.

No Globo de Ouro, o luxo não é apenas celebrado — ele é literalmente entregue em mãos.