CINEMA

Fora do Oscar? Wagner Moura pode perder vaga entre os indicados

Resultado do Globo de Ouro será fundamental para a seleção

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

10/01/2026 - 19:24 h
O ator baiano Wagner Moura pode ficar de fora da lista de indicados ao Oscar 2026. Às vésperas do Globo de Ouro, que acontecerá na noite de domingo, 11, a Variety, revista norte-americada especializada no prêmio, tirou o nome do artista dos possíveis selecionados.

O jornalista Clayton Davis, nome conhecido no segmento, foi responsável pela relação. Ele foi um dos principais defensores de Fernanda Torres na última campanha, quando ela foi escolhida como Melhor Atriz, pela atuação no filme Ainda Estou Aqui.

Em outras ocasições, Davis chegou a elogiar a atuação de Wagner em O Agente Secreto e apontou o brasileiro como favorito ao prêmio.

Cenário desfavorável

Moura também ficou de fora dos nomeados de dois prêmios importantes. Um deles foi o Actor Awards, entregue pelo Sindicato dos Atores.

O outro foi o Bafta, principal premiação britânica de TV e cinema, em uma pré-lista com 10 nomes.

A lista de indicados para o Oscar será revelada em 22 de janeiro, com premiação prevista para 15 de março.

Nem tudo está perdido

Caso vença como Melhor Ator no Globo de Ouro, neste domingo, 11, o baiano pode voltar a sonhar com uma vaga na lista de indicados ao Oscar 2026, tendo em vista que os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas começam a votar no dia posterior.

Para vencer a competição, Wagner Moura terá que bater grandes nomes do cinema:

  • Joel Edgerton (Sonhos de Trem);
  • Oscar Isaac (Frankenstein);
  • Dwayne Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine);
  • Michael B. Jordan (Pecadores);
  • Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).

x