O detalhe que vai dar o Globo de Ouro a Wagner Moura neste domingo

Sucesso coloca O Agente Secreto e Wagner Moura como uma das principais apostas na temporada de premiações - Foto: Divulgação

A temporada de premiações de Hollywood ganha seu novo grande momento neste domingo, 11, com a entrega do Globo de Ouro, e o Brasil chega à cerimônia em posição de destaque inédita.

Indicado a Melhor Ator em Filme de Drama por O Agente Secreto, Wagner Moura desponta como um dos principais favoritos da noite, impulsionado por uma trajetória recente de reconhecimento internacional.

O ator baiano fez história ao conquistar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes — tornando-se o primeiro sul-americano a vencer a categoria — e chega ao evento após uma sequência de vitórias e elogios no circuito internacional.

Antes da premiação, o Cineinsite A TARDE conversou com críticos de cinema para avaliar as chances do ator baiano na disputa e o peso simbólico e estratégico de O Agente Secreto na temporada de prêmios.

Um feito histórico que muda o patamar da disputa

A vitória de Wagner Moura no Festival de Cannes é apontada como um marco que reposiciona sua candidatura no cenário internacional. Para Rafael Carvalho, crítico do Moviola Digital e membro da Abraccine, o impacto foi imediato.



“Certamente o prêmio em Cannes é uma instância de consagração muito importante, especialmente para o Wagner que já tinha uma carreira de sucesso em Hollywood onde já era uma pessoa conhecida na indústria. Ao ganhar esse prêmio, em um filme brasileiro, as atenções acabam se voltando para ele com mais intensidade”, afirmou.

O crítico destaca ainda a continuidade desse reconhecimento ao longo da temporada. “Desde aquele momento, com a ótima recepção que O Agente Secreto teve no festival, inclusive de crítica, o nome de Wagner passa a ser cotado para o Oscar e essa possibilidade só foi aumentando com o passar do tempo. Ele conseguiu sustentar esse lugar de destaque e isso é louvável.”

Amanda Aouad, crítica do Cine Pipoca Cult e integrante da Abraccine, reforça o peso simbólico do prêmio francês. “Sim, apesar dele já estar inserido em Hollywood, o peso do prêmio em Cannes faz diferença. O Festival francês ainda é nosso maior patamar de qualidade e prestígio.”

Já João Paulo Barreto, crítico do Caderno 2 do Jornal A TARDE e membro da Abraccine, pondera que o prêmio amplia uma trajetória já consolidada.

“Isso não quer dizer que essa nova forma seja algo imprescindível no sentido de dar legitimidade ao talento de Wagner Moura. Seu talento como ator e diretor é inegável. Seu comprometimento com sua labuta é algo que as pessoas atentas às suas performances desde o despontar com a peça ‘A Máquina’ no começo dos anos 2000, e a série de trabalhos em cinema, TV e teatro que se seguiram”, afirma

“Uma vitória sem discussão”: a vantagem no Globo de Ouro

No cenário específico do Globo de Ouro, a divisão entre Drama e Musical ou Comédia surge como um diferencial decisivo. Para Rafael Carvalho, o favoritismo é evidente. “No Globo de Ouro, o Wagner tem, de fato, uma grande vantagem na categoria de drama. Particularmente, não vejo ninguém melhor do que ele ali entre os concorrentes, para mim seria uma vitória sem discussão.”

Ele ainda projeta o impacto dessa possível conquista. “Se isso se confirmar no Globo de Ouro, ele avança mais uma etapa na disputa de preferências, assim como aconteceu com Fernanda Torres ano passado.”

Amanda Aouad concorda com a análise do cenário. “As chances dele são grandes no Globo de Ouro por diversos motivos e o fato dos principais concorrentes da temporada estarem em outra categoria ajuda.”

Entre esses concorrentes estão alguns dos nomes mais premiados até aqui na temporada, como Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, que concorrem no Globo de Ouro na categoria de Musical ou Comédia, ficando fora da disputa direta com Moura no Drama.



João Paulo Barreto reforça o contexto favorável. “A divisão do Globo de Ouro favoreceu demais o nosso conterrâneo baiano, cujo trabalho se destaca muito mais entre todos os indicados ao prêmio de Melhor Ator - Drama. Além disso, sendo os votantes do Globo de Ouro a comunidade da imprensa estrangeira que conhece o trabalho e o talento de Moura, e tendo em vista o efeito Fernanda Torres em 2025, esse é um prêmio que parece muito próximo para ele.”

O filme, a campanha e o efeito Critics Choice

Além da performance individual, o desempenho de O Agente Secreto no circuito internacional fortaleceu a campanha como um todo. O longa, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional no Critics Choice Awards, superando concorrentes de peso e ampliando sua visibilidade na corrida pelo Oscar.

“A vitória no Critic’s Choice foi marcante principalmente porque intensifica a disputa em relação a Valor Sentimental, que parece ser o grande concorrente dele na categoria. O Agente Secreto parece ser o filme preferido entre as associações de críticos, que não são o corpo votante do Oscar. Mas não deixa de ser um destaque, esse e outros prêmios de críticos que ele vem recebendo, o que ajuda a dar força à sua campanha no Oscar”, analisou Rafael Carvalho.

Amanda Aouad destaca o efeito prático desse reconhecimento. “Ainda que os votantes não sejam os mesmos, o fato de estar ganhando tantos prêmios chama a atenção, gera curiosidade, faz com que as pessoas pelo menos queiram assistir ao filme e considerem votar nele. Então, é uma forma de fazer campanha e dar força ao filme.”

João Paulo Barreto relaciona a vitória à estratégia da produção. “A vitória do filme do Kleber Mendonça Filho no Critics Choice Awards é a prova concreta dessa bem sucedida ação de marketing da produção, que vem alcançando um público cada vez maior. E isso inclui a crítica especializada, responsável pelo prêmio de ontem.”

“Não é mais um azarão”: prestígio, política e carisma

O reconhecimento em Cannes não garante automaticamente vitórias futuras, mas altera a posição do ator dentro da disputa. Para Amanda Aouad, o reconhecimento em Cannes altera definitivamente o lugar de Wagner Moura na corrida.

Ganhar o prêmio em um Festival de prestígio como Cannes dá uma notoriedade ao ator, não significa, necessariamente, que isso o credencia a ganhar o Oscar, nem mesmo a ser indicado, mas chama a atenção e o coloca em um patamar acima, não é mais um ‘azarão’ correndo por fora. É um ator premiado. Amanda Aouad - Crítica de cinema e membro da Abraccine

Ela também aponta fatores políticos e estruturais do Globo de Ouro. “O Globo de Ouro é uma votação da crítica internacional, então detalhes como contexto político sempre pesam, Wagner Moura não esconde sua posição política e sempre fala sobre isso, pode ser um fator. Há também o fato de desde 2022 termos muitos brasileiros votantes no prêmio, assim como críticos de diversos pontos do mundo, não mais apenas os correspondentes que trabalham nos Estados Unidos.”



Rafael Carvalho acrescenta outros elementos decisivos. “O diferencial a meu ver é o sucesso e a trajetória vitoriosa do filme até então. No caso do Globo de Ouro, há também uma boa quantidade de votantes brasileiros e latino-americanos dentro da associação, o que também ajuda a mirar nele. Além, é claro, do carisma de Wagner em meio ao desempenho midiático que também faz parte da campanha na temporada de premiações.”

João Paulo Barreto sintetiza o conjunto. “A campanha feita pela produção de O Agente Secreto tem sido exemplar na proposta de colocar o ator brasileiro em destaque em diversos eventos do filme, bem como em entrevistas seja individuais ou em grupo com os outros indicados", afirmou.

Wagner Moura sabe se posicionar muito bem em questões tanto políticas quanto sociais no Brasil, tendo lugar de fala ao expressar suas opiniões em tais aspectos quando as pautas de veículos estrangeiros pedem. Além disso, seu carisma é inegável quando precisa que seja feita uma abordagem mais leve em programas de auditório e talk shows, por exemplo. Como bem colocaram, o baiano 'tem o caldo'. João Paulo Barreto - Crítico de cinema e membro da Abraccine

Um nome “inevitável” na temporada

Ao projetar o desfecho da temporada, Rafael Carvalho é categórico.

Ele já se tornou um nome inevitável na corrida por tudo que o filme vem conquistando, seja em prêmios e indicações, aderência pelos críticos, em resposta do público e bilheteria, incluindo uma distribuição bem-sucedida por um grupo importante e experiente nos Estados Unidos. Wagner Moura é o momento. Rafael Carvalho - Crítico de cinema e membro da Abraccine

Amanda Aouad faz uma ressalva. “Inevitável, não diria, sempre pode haver surpresas, mas ele é um dos grandes nomes da temporada, não há dúvidas. As apostas são grandes para que ele esteja entre os cinco indicados ao Oscar e também para que ganhe o Globo de Ouro.”



João Paulo Barreto encerra destacando o simbolismo da trajetória. “Creio que a indicação de Wagner Moura ao Oscar é algo concreto. E posso dizer que essa indicação já pode ser vista como um tipo de vitória para ele. Chegar a essa lista de cinco nomes é um ápice na carreira de qualquer ator. E sendo alguém que iniciou seu trabalho nos palcos de Salvador e conseguiu vencer diversas barreiras até chegar a esse possível ápice, bom, isso já o torna um vencedor.”