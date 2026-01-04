CINEINSITE
O Agente Secreto é eleito Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice
É a primeira vez que uma produção nacional é premiada
Por João Grassi
O filme 'O Agente Secreto' foi o grande vencedor do Critics Choice Awards na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. É a primeira vez que uma produção brasileira é premiada, sendo que 'Ainda Estou Aqui' também foi indicado ao prêmio da mesma categoria, mas perdeu para 'Emilia Pérez'.
A cerimônia do Critics Choice Awards acontece neste domingo, 4, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A transmissão no Brasil exibida pela TNT e HBO Max, que começou às 21h (horário de Brasília), ainda não havia começado antes do anúncio da vitória da obra.
O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho concorreu pelo prêmio contra 'Foi Apenas um Acidente' (Irã/França), 'A Garota Canhota' (Taiwan), 'No Other Choice' (Coreia do Sul), 'Sirât' (Espanha) e 'Belén' (Argentina).
Leia Também:
Realizado anualmente pela Critics Choice Association (CCA), o evento chega agora à sua 31ª edição, desta vez sob apresentação da comediante Chelsea Handler. A lista completa de indicações foi revelada no último dia 5 de dezembro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes