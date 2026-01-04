Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEINSITE

O Agente Secreto é eleito Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice

É a primeira vez que uma produção nacional é premiada

João Grassi

Por João Grassi

04/01/2026 - 22:26 h
O Agente Secreto venceu como Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards
O Agente Secreto venceu como Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards -

O filme 'O Agente Secreto' foi o grande vencedor do Critics Choice Awards na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. É a primeira vez que uma produção brasileira é premiada, sendo que 'Ainda Estou Aqui' também foi indicado ao prêmio da mesma categoria, mas perdeu para 'Emilia Pérez'.

A cerimônia do Critics Choice Awards acontece neste domingo, 4, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A transmissão no Brasil exibida pela TNT e HBO Max, que começou às 21h (horário de Brasília), ainda não havia começado antes do anúncio da vitória da obra.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho concorreu pelo prêmio contra 'Foi Apenas um Acidente' (Irã/França), 'A Garota Canhota' (Taiwan), 'No Other Choice' (Coreia do Sul), 'Sirât' (Espanha) e 'Belén' (Argentina).

Leia Também:

Nova série de GoT: onde O Cavaleiro dos Sete Reinos se encaixa
7 melhores filmes e séries em alta para ver neste fim de semama
Custe o Que Custar: final da série da Netflix entrega verdade que ninguém esperava

Realizado anualmente pela Critics Choice Association (CCA), o evento chega agora à sua 31ª edição, desta vez sob apresentação da comediante Chelsea Handler. A lista completa de indicações foi revelada no último dia 5 de dezembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Critics Choice Awards O Agente Secreto wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Agente Secreto venceu como Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards
Play

Filme com serial killer e tubarões surpreende e chega ao Prime Video

O Agente Secreto venceu como Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards
Play

Anaconda e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

O Agente Secreto venceu como Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

O Agente Secreto venceu como Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards
Play

O filme mais indicado ao Globo de Ouro chega à HBO Max e mira o Oscar

x