O Agente Secreto é eleito Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice

O Agente Secreto venceu como Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards - Foto: Divulgação

O filme 'O Agente Secreto' foi o grande vencedor do Critics Choice Awards na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. É a primeira vez que uma produção brasileira é premiada, sendo que 'Ainda Estou Aqui' também foi indicado ao prêmio da mesma categoria, mas perdeu para 'Emilia Pérez'.

A cerimônia do Critics Choice Awards acontece neste domingo, 4, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A transmissão no Brasil exibida pela TNT e HBO Max, que começou às 21h (horário de Brasília), ainda não havia começado antes do anúncio da vitória da obra.

O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho concorreu pelo prêmio contra 'Foi Apenas um Acidente' (Irã/França), 'A Garota Canhota' (Taiwan), 'No Other Choice' (Coreia do Sul), 'Sirât' (Espanha) e 'Belén' (Argentina).

Realizado anualmente pela Critics Choice Association (CCA), o evento chega agora à sua 31ª edição, desta vez sob apresentação da comediante Chelsea Handler. A lista completa de indicações foi revelada no último dia 5 de dezembro.