Nova série de GoT: onde O Cavaleiro dos Sete Reinos se encaixa

Série estreia no dia 18 de janeiro na HBO Max - Foto: Reprodução | HBO

Os fãs de ‘Game of Thrones’ vão ser presenteados em janeiro. ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’, nova série do universo fantástico criado por George R. R. Martin, vai explorar um ângulo completamente diferente do que foi apresentado até agora.

A história não vai contar com disputa por tronos em Westeros e nem batalhas épicas com dragões. O spin-off, que tem estreia marcada para o dia 18 de janeiro, na HBO Max, vai apresentar uma história mais contida, menos grandiosa, mas muito encantadora e cativante.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A nova série vai ser lançada após o sucesso de ‘A Casa do Dragão’ — que vai ganhar uma terceira temporada em 2026 — e também se trata de uma prequela. Ou seja, se passa antes dos acontecimentos da série principal.

Onde O Cavaleiro dos Sete Reinos se encaixa

Diferente da história de Rhaenyra (Emma D'Arcy) e Alicent (Olivia Cooke) em A Casa do Dragão, que é introduzida com a mensagem de “172 anos antes de Daenerys Targaryen”, a aventura de Sir Duncan, O Alto (Peter Claffey), com o pequeno Egg (Dexter Sol Ansell)— protagonistas da nova série — se inicia 75 anos antes do nascimento da Khaleesi (Emilia Clarke).

Ainda dentro da cronologia de Westeros, O Cavaleiro dos Sete Reinos se passa por volta de 80 anos depois do fim dos eventos mostrados em A Casa do Dragão. É justamente por se passar nesse intervalo de tempo que não haverá nenhum dragão Targaryen aparece na nova série.

Qual a história de O Cavaleiro dos Sete Reinos?

A série acompanha Sor Duncan, o Alto, um jovem cavaleiro corajoso e ingênuo, e seu escudeiro Egg, o futuro rei Aegon V Targaryen. Ambientada em um período em que a Casa Targaryen ainda governava o Trono de Ferro e a lembrança dos dragões era viva, a série segue essa dupla peculiar enquanto enfrentam inimigos poderosos, desafios perigosos e destinos grandiosos.

Adaptação do romance ‘The Hedge Knight’, de George R. R. Martin, a prequela, que terá um clima mais leve, mergulha em um Westeros mais próximo da era de Game of Thrones, oferecendo uma narrativa repleta de intrigas políticas, ação e laços improváveis. Sor Duncan, destinado a se tornar Senhor Comandante da Guarda Real, e Egg, eventual avô do Rei Louco, embarcam em jornadas que moldarão suas vidas e o futuro dos Sete Reinos.

Assista ao trailer: