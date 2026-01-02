STREAMING
7 melhores filmes e séries em alta para ver neste fim de semama
Lista reúne filmes e séries que dominam o catálogo da Netflix no primeiro fim de semana de 2026
Por Jair Mendonça Jr
O primeiro fim de semana de 2026 chegou e, com ele, a dúvida recorrente de quem acompanha o streaming de perto: o que vale assistir agora? Em um catálogo cada vez mais amplo, a Netflix segue funcionando como termômetro do que entra nas conversas, nas redes sociais e no hábito de consumo do público.
A lista reúne produções de diferentes estilos e propostas, refletindo a diversidade do catálogo e o comportamento de quem consome streaming neste momento.
Confira
7 - Bob Esponja: Um Herói Fora D'Água
Bob Esponja e seus amigos precisam se aventurar no mundo real como super-heróis tridimensionais para recuperar a fórmula roubada do Hambúrguer de Siri, que caiu nas mãos de um pirata.
6 - Uma Aventura Animal: A Jornada para Casa
Um grupo de animais de estimação perdidos — incluindo um cachorro, um gato e um papagaio — embarca em uma longa e perigosa jornada pela natureza para encontrar o caminho de volta para casa e para seus donos.
5 - Estrada de Sangue (2ª Temporada)
A segunda temporada continua a intensa e violenta jornada de um motorista de caminhão que se torna um vigilante, caçando criminosos e enfrentando novas e perigosas ameaças nas estradas do país.
4 - A Grande Inundação
Um drama de desastre que se passa em 2005 e narra a luta desesperada de um grupo de pessoas em Nova Orleans contra a devastadora enchente causada pelo Furacão Katrina
3 - Adeus, June
Uma história de mistério e suspense que acompanha uma jovem buscando a verdade por trás da morte de sua amiga, desvendando segredos sombrios em sua cidade natal enquanto confronta seu passado.
2 - Cashero
Um jovem funcionário público com o poder de ganhar força física proporcional ao dinheiro que gasta é forçado a usar suas habilidades (e seu salário) para combater uma misteriosa organização que ameaça a sociedade.
1 - Stranger Things (5ª Temporada - Episódio Final)
O aguardado final da série deve concluir a guerra entre o mundo real e o Mundo Invertido, com Eleven e seus amigos enfrentando a ameaça definitiva de Vecna para salvar Hawkins e o mundo.
