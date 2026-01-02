7 melhores filmes e séries em alta para ver neste fim de semama

Stranger Things: O Mundo “Direito” - Foto: Reprodução internet

O primeiro fim de semana de 2026 chegou e, com ele, a dúvida recorrente de quem acompanha o streaming de perto: o que vale assistir agora? Em um catálogo cada vez mais amplo, a Netflix segue funcionando como termômetro do que entra nas conversas, nas redes sociais e no hábito de consumo do público.

A lista reúne produções de diferentes estilos e propostas, refletindo a diversidade do catálogo e o comportamento de quem consome streaming neste momento.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira

7 - Bob Esponja: Um Herói Fora D'Água

Bob Esponja e seus amigos precisam se aventurar no mundo real como super-heróis tridimensionais para recuperar a fórmula roubada do Hambúrguer de Siri, que caiu nas mãos de um pirata.

6 - Uma Aventura Animal: A Jornada para Casa

Um grupo de animais de estimação perdidos — incluindo um cachorro, um gato e um papagaio — embarca em uma longa e perigosa jornada pela natureza para encontrar o caminho de volta para casa e para seus donos.

5 - Estrada de Sangue (2ª Temporada)

A segunda temporada continua a intensa e violenta jornada de um motorista de caminhão que se torna um vigilante, caçando criminosos e enfrentando novas e perigosas ameaças nas estradas do país.

4 - A Grande Inundação

Um drama de desastre que se passa em 2005 e narra a luta desesperada de um grupo de pessoas em Nova Orleans contra a devastadora enchente causada pelo Furacão Katrina

3 - Adeus, June

Uma história de mistério e suspense que acompanha uma jovem buscando a verdade por trás da morte de sua amiga, desvendando segredos sombrios em sua cidade natal enquanto confronta seu passado.

2 - Cashero

Um jovem funcionário público com o poder de ganhar força física proporcional ao dinheiro que gasta é forçado a usar suas habilidades (e seu salário) para combater uma misteriosa organização que ameaça a sociedade.

1 - Stranger Things (5ª Temporada - Episódio Final)

O aguardado final da série deve concluir a guerra entre o mundo real e o Mundo Invertido, com Eleven e seus amigos enfrentando a ameaça definitiva de Vecna para salvar Hawkins e o mundo.