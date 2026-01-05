CINEMA NACIONAL
Saiba onde assistir O Agente Secreto e todos os prêmios conquistados
Filme brasileiro venceu o Critics Choice e segue na disputa pelo Globo de Ouro
Por Beatriz Santos
O filme O Agente Secreto segue ampliando sua trajetória de reconhecimento internacional. No último domingo, 4, o longa venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional no Critics Choice Awards, reforçando sua posição como um dos títulos brasileiros de maior repercussão fora do país e aumentando a expectativa para o Globo de Ouro, cuja cerimônia acontece no próximo domingo, 11.
Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, o thriller político é ambientado no Brasil de 1977 e acompanha Marcelo, um professor especializado em tecnologia que deixa a movimentada São Paulo e se muda para Recife em busca de uma nova vida, tentando escapar de um passado violento e misterioso.
A chegada acontece durante a semana do Carnaval e, à medida que a tranquilidade inicial da cidade se dissolve, o personagem percebe que atraiu para si o caos do qual sempre tentou fugir. Espionado pelos próprios vizinhos, Marcelo passa a entender que o lugar que imaginava ser um refúgio está longe de oferecer acolhimento.
Lançado no circuito internacional em maio de 2025, no Festival de Cannes, O Agente Secreto encerrou o ano consolidado como um dos filmes brasileiros de maior impacto no exterior.
O reconhecimento veio tanto pelo desempenho artístico quanto pela força política e estética da obra, que revisita o Brasil dos anos 1970 sob a ótica da vigilância, da repressão e do controle tecnológico.
A trajetória internacional do longa começou de forma histórica em Cannes, onde conquistou os prêmios de Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho, e Melhor Ator, para Wagner Moura. A passagem pelo festival ainda rendeu distinções paralelas, como o prêmio da crítica da FIPRESCI e o reconhecimento do circuito de cinemas de arte, consolidando o filme como um dos destaques da edição.
Desde então, O Agente Secreto passou a circular por uma extensa lista de festivais internacionais, mantendo presença constante em mostras competitivas e eventos dedicados ao cinema autoral.
Até o momento, o filme já acumula mais de 20 prêmios e entrou oficialmente na corrida por uma vaga no Oscar 2026, figurando na lista de pré-indicados nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco, categoria criada recentemente pela Academia.
Onde assistir O Agente Secreto
Streaming
O Agente Secreto ainda não está disponível no streaming. A expectativa é que o filme chegue ao Globoplay, seguindo um caminho semelhante ao de produções nacionais como Ainda Estou Aqui e Bacurau, que contaram com apoio do Grupo Globo e passaram a integrar o catálogo do serviço como títulos “originais” após o circuito comercial.
A previsão é que o longa entre no Globoplay entre abril e maio de 2026, após o Oscar 2026. Até lá, o filme deve seguir em cartaz nos cinemas. Em um segundo momento, também poderá chegar a outras plataformas, como a Netflix, que adquiriu Ainda Estou Aqui em mercados internacionais, especialmente nos Estados Unidos.
Cinemas de Salvador
O longa permanece em cartaz na capital baiana, com sessões que variam de acordo com o cinema:
- Cine Glauber Rocha
- UCI Orient Shopping da Bahia
- UCI Orient Shopping Paralela
- Saladearte Cinema da UFBA
- Saladearte Cine Daten Paseo – Shopping Paseo
Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!
Prêmios conquistados por O Agente Secreto
Critics Choice Awards
- Melhor Filme Internacional
Festival de Cannes
- Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)
- Melhor Ator (Wagner Moura)
- Prêmio da Crítica Internacional (FIPRESCI)
- Prêmio do Cinema de Arte
Festival de Cinema de Jerusalém
- Melhor Filme Internacional
Festival de Cinema de Lima
- Prêmio do Júri de Melhor Filme
- Prêmio do Júri da Crítica Internacional de Melhor Filme
- Melhor Filme na Competição Latino-Americana de Ficção
Festival Biarritz Amérique Latine
- Abrazo d’Honneur
Festival de Cinema de Zurique
- Golden Eye Award
Film Festival Cologne
- Prêmio The Hollywood Reporter
Festival de Cinema de Hamburgo
- Arthouse Cinema Award
Festival Internacional de Cinema de Chicago
- Melhor Ator
Festival de Cinema da Virgínia
- Prêmio Craft por Realização em Fotografia
Festival Internacional de Cinema de Gáldar
- Melhor Filme
Festival Internacional de Cinema de Estocolmo
- Melhor Fotografia
Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano de Havana
- Melhor Direção
- Melhor Roteiro
- Melhor Direção Artística
- Melhor Montagem
- Melhor Trilha Sonora
Newport Beach Film Festival
- Melhor Performance
Festival de Cinema de Key West
- Prêmio da Crítica
Atlanta Film Critics Circle Awards
- Top 10 Melhores Filmes do Ano
IndieWire Honors
- Melhor Performance
Los Angeles Film Critics Association Awards
- Melhor Filme Internacional
National Board of Review
- Top 5 Filmes Internacionais do Ano
New York Film Critics Circle Awards
- Melhor Ator
- Melhor Filme Internacional
Austin Film Critics Association
- Melhor Filme Internacional
Boston Online Film Critics Association (BOFCA)
- Melhor Ator
