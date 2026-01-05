Menu
CINEMA NACIONAL

Saiba onde assistir O Agente Secreto e todos os prêmios conquistados

Filme brasileiro venceu o Critics Choice e segue na disputa pelo Globo de Ouro

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

05/01/2026 - 12:21 h
O Agente Secreto segue ampliando sua trajetória de reconhecimento internacional nas principais premiações
O filme O Agente Secreto segue ampliando sua trajetória de reconhecimento internacional. No último domingo, 4, o longa venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional no Critics Choice Awards, reforçando sua posição como um dos títulos brasileiros de maior repercussão fora do país e aumentando a expectativa para o Globo de Ouro, cuja cerimônia acontece no próximo domingo, 11.

Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, o thriller político é ambientado no Brasil de 1977 e acompanha Marcelo, um professor especializado em tecnologia que deixa a movimentada São Paulo e se muda para Recife em busca de uma nova vida, tentando escapar de um passado violento e misterioso.

A chegada acontece durante a semana do Carnaval e, à medida que a tranquilidade inicial da cidade se dissolve, o personagem percebe que atraiu para si o caos do qual sempre tentou fugir. Espionado pelos próprios vizinhos, Marcelo passa a entender que o lugar que imaginava ser um refúgio está longe de oferecer acolhimento.

Critics Choice é acusado de desrespeitar o cinema brasileiro; entenda
O Agente Secreto é eleito Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice
Nova série de GoT: onde O Cavaleiro dos Sete Reinos se encaixa

Lançado no circuito internacional em maio de 2025, no Festival de Cannes, O Agente Secreto encerrou o ano consolidado como um dos filmes brasileiros de maior impacto no exterior.

O reconhecimento veio tanto pelo desempenho artístico quanto pela força política e estética da obra, que revisita o Brasil dos anos 1970 sob a ótica da vigilância, da repressão e do controle tecnológico.

A trajetória internacional do longa começou de forma histórica em Cannes, onde conquistou os prêmios de Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho, e Melhor Ator, para Wagner Moura. A passagem pelo festival ainda rendeu distinções paralelas, como o prêmio da crítica da FIPRESCI e o reconhecimento do circuito de cinemas de arte, consolidando o filme como um dos destaques da edição.

Desde então, O Agente Secreto passou a circular por uma extensa lista de festivais internacionais, mantendo presença constante em mostras competitivas e eventos dedicados ao cinema autoral.

Até o momento, o filme já acumula mais de 20 prêmios e entrou oficialmente na corrida por uma vaga no Oscar 2026, figurando na lista de pré-indicados nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco, categoria criada recentemente pela Academia.

Onde assistir O Agente Secreto

Streaming

O Agente Secreto ainda não está disponível no streaming. A expectativa é que o filme chegue ao Globoplay, seguindo um caminho semelhante ao de produções nacionais como Ainda Estou Aqui e Bacurau, que contaram com apoio do Grupo Globo e passaram a integrar o catálogo do serviço como títulos “originais” após o circuito comercial.

A previsão é que o longa entre no Globoplay entre abril e maio de 2026, após o Oscar 2026. Até lá, o filme deve seguir em cartaz nos cinemas. Em um segundo momento, também poderá chegar a outras plataformas, como a Netflix, que adquiriu Ainda Estou Aqui em mercados internacionais, especialmente nos Estados Unidos.

Cinemas de Salvador

O longa permanece em cartaz na capital baiana, com sessões que variam de acordo com o cinema:

  • Cine Glauber Rocha
  • UCI Orient Shopping da Bahia
  • UCI Orient Shopping Paralela
  • Saladearte Cinema da UFBA
  • Saladearte Cine Daten Paseo – Shopping Paseo

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!

Prêmios conquistados por O Agente Secreto

Critics Choice Awards

  • Melhor Filme Internacional

Festival de Cannes

  • Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)
  • Melhor Ator (Wagner Moura)
  • Prêmio da Crítica Internacional (FIPRESCI)
  • Prêmio do Cinema de Arte

Festival de Cinema de Jerusalém

  • Melhor Filme Internacional

Festival de Cinema de Lima

  • Prêmio do Júri de Melhor Filme
  • Prêmio do Júri da Crítica Internacional de Melhor Filme
  • Melhor Filme na Competição Latino-Americana de Ficção

Festival Biarritz Amérique Latine

  • Abrazo d’Honneur

Festival de Cinema de Zurique

  • Golden Eye Award

Film Festival Cologne

  • Prêmio The Hollywood Reporter

Festival de Cinema de Hamburgo

  • Arthouse Cinema Award

Festival Internacional de Cinema de Chicago

  • Melhor Ator

Festival de Cinema da Virgínia

  • Prêmio Craft por Realização em Fotografia

Festival Internacional de Cinema de Gáldar

  • Melhor Filme

Festival Internacional de Cinema de Estocolmo

  • Melhor Fotografia

Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano de Havana

  • Melhor Direção
  • Melhor Roteiro
  • Melhor Direção Artística
  • Melhor Montagem
  • Melhor Trilha Sonora

Newport Beach Film Festival

  • Melhor Performance

Festival de Cinema de Key West

  • Prêmio da Crítica

Atlanta Film Critics Circle Awards

  • Top 10 Melhores Filmes do Ano

IndieWire Honors

  • Melhor Performance

Los Angeles Film Critics Association Awards

  • Melhor Filme Internacional

National Board of Review

  • Top 5 Filmes Internacionais do Ano

New York Film Critics Circle Awards

  • Melhor Ator
  • Melhor Filme Internacional

Austin Film Critics Association

  • Melhor Filme Internacional

Boston Online Film Critics Association (BOFCA)

  • Melhor Ator

