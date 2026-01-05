Saiba onde assistir O Agente Secreto e todos os prêmios conquistados

O Agente Secreto segue ampliando sua trajetória de reconhecimento internacional nas principais premiações - Foto: Divulgação

O filme O Agente Secreto segue ampliando sua trajetória de reconhecimento internacional. No último domingo, 4, o longa venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional no Critics Choice Awards, reforçando sua posição como um dos títulos brasileiros de maior repercussão fora do país e aumentando a expectativa para o Globo de Ouro, cuja cerimônia acontece no próximo domingo, 11.



Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, o thriller político é ambientado no Brasil de 1977 e acompanha Marcelo, um professor especializado em tecnologia que deixa a movimentada São Paulo e se muda para Recife em busca de uma nova vida, tentando escapar de um passado violento e misterioso.

A chegada acontece durante a semana do Carnaval e, à medida que a tranquilidade inicial da cidade se dissolve, o personagem percebe que atraiu para si o caos do qual sempre tentou fugir. Espionado pelos próprios vizinhos, Marcelo passa a entender que o lugar que imaginava ser um refúgio está longe de oferecer acolhimento.

Lançado no circuito internacional em maio de 2025, no Festival de Cannes, O Agente Secreto encerrou o ano consolidado como um dos filmes brasileiros de maior impacto no exterior.

O reconhecimento veio tanto pelo desempenho artístico quanto pela força política e estética da obra, que revisita o Brasil dos anos 1970 sob a ótica da vigilância, da repressão e do controle tecnológico.



A trajetória internacional do longa começou de forma histórica em Cannes, onde conquistou os prêmios de Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho, e Melhor Ator, para Wagner Moura. A passagem pelo festival ainda rendeu distinções paralelas, como o prêmio da crítica da FIPRESCI e o reconhecimento do circuito de cinemas de arte, consolidando o filme como um dos destaques da edição.

Desde então, O Agente Secreto passou a circular por uma extensa lista de festivais internacionais, mantendo presença constante em mostras competitivas e eventos dedicados ao cinema autoral.

Até o momento, o filme já acumula mais de 20 prêmios e entrou oficialmente na corrida por uma vaga no Oscar 2026, figurando na lista de pré-indicados nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco, categoria criada recentemente pela Academia.

Onde assistir O Agente Secreto

Streaming

O Agente Secreto ainda não está disponível no streaming. A expectativa é que o filme chegue ao Globoplay, seguindo um caminho semelhante ao de produções nacionais como Ainda Estou Aqui e Bacurau, que contaram com apoio do Grupo Globo e passaram a integrar o catálogo do serviço como títulos “originais” após o circuito comercial.

A previsão é que o longa entre no Globoplay entre abril e maio de 2026, após o Oscar 2026. Até lá, o filme deve seguir em cartaz nos cinemas. Em um segundo momento, também poderá chegar a outras plataformas, como a Netflix, que adquiriu Ainda Estou Aqui em mercados internacionais, especialmente nos Estados Unidos.

Cinemas de Salvador

O longa permanece em cartaz na capital baiana, com sessões que variam de acordo com o cinema:

Cine Glauber Rocha

UCI Orient Shopping da Bahia

UCI Orient Shopping Paralela

Saladearte Cinema da UFBA

Saladearte Cine Daten Paseo – Shopping Paseo

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!

Prêmios conquistados por O Agente Secreto

Critics Choice Awards

Melhor Filme Internacional

Festival de Cannes

Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)

Melhor Ator (Wagner Moura)

Prêmio da Crítica Internacional (FIPRESCI)

Prêmio do Cinema de Arte

Festival de Cinema de Jerusalém

Melhor Filme Internacional

Festival de Cinema de Lima

Prêmio do Júri de Melhor Filme

Prêmio do Júri da Crítica Internacional de Melhor Filme

Melhor Filme na Competição Latino-Americana de Ficção

Festival Biarritz Amérique Latine

Abrazo d’Honneur

Festival de Cinema de Zurique

Golden Eye Award

Film Festival Cologne

Prêmio The Hollywood Reporter

Festival de Cinema de Hamburgo

Arthouse Cinema Award

Festival Internacional de Cinema de Chicago

Melhor Ator

Festival de Cinema da Virgínia

Prêmio Craft por Realização em Fotografia

Festival Internacional de Cinema de Gáldar

Melhor Filme

Festival Internacional de Cinema de Estocolmo

Melhor Fotografia

Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano de Havana

Melhor Direção

Melhor Roteiro

Melhor Direção Artística

Melhor Montagem

Melhor Trilha Sonora

Newport Beach Film Festival

Melhor Performance

Festival de Cinema de Key West

Prêmio da Crítica

Atlanta Film Critics Circle Awards

Top 10 Melhores Filmes do Ano

IndieWire Honors

Melhor Performance

Los Angeles Film Critics Association Awards

Melhor Filme Internacional

National Board of Review

Top 5 Filmes Internacionais do Ano

New York Film Critics Circle Awards

Melhor Ator

Melhor Filme Internacional

Austin Film Critics Association

Melhor Filme Internacional

Boston Online Film Critics Association (BOFCA)