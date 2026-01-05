Menu
CINEINSITE
POLÊMICA

Critics Choice é acusado de desrespeitar o cinema brasileiro; entenda

Entrega no tapete vermelho do Critics Choice gera reação negativa na mídia internacional

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

05/01/2026 - 11:27 h
Mídia internacional aponta tratamento desrespeitoso a O Agente Secreto no Critics Choice -

A cerimônia do Critics Choice Awards deste ano terminou envolta em controvérsia após a decisão de entregar algumas estatuetas fora do palco principal. Entre elas, o prêmio de Filme Internacional concedido a O Agente Secreto, anunciado ainda no tapete vermelho, sem discurso ou agradecimento oficial.

A escolha rapidamente repercutiu de forma negativa e motivou críticas de veículos e comentaristas internacionais, que apontaram desrespeito à equipe do longa brasileiro.

Em um dos comentários mais compartilhados, a decisão foi classificada como incoerente, já que Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura subiram ao palco apenas para anunciar a categoria de Melhor Filme, e não para receber o prêmio que já haviam conquistado.

"O fato de o diretor de O Agente Secreto e Wagner Moura subirem ao palco para anunciar o vencedor de melhor filme, mas não para receber o prêmio quando já haviam ganhado de melhor filme internacional, é uma grande falta de respeito. Não faz sentido."

Outras reações reforçaram o tom crítico, apontando o anúncio no tapete vermelho como descaso com a categoria de filme internacional.

"Anunciar o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no tapete vermelho de forma tão desleixada é uma falta de respeito inacreditável."

Houve ainda críticas diretas à transmissão televisiva da premiação, que teria tratado algumas categorias como “menos importantes”, causando confusão até mesmo entre os vencedores.

"Eu absolutamente odeio que o E! esteja anunciando aleatoriamente categorias 'menos importantes' do Critics' Choice Awards ao vivo no tapete vermelho, o que confunde todos os vencedores porque eles acham que é um tanto... Aqui está a equipe de O Agente Secreto descobrindo que acabaram de ganhar o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro."

Ambientado no Recife de 1977, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade, mas se depara com perigos e segredos inquietantes.

O thriller político constrói um retrato da sociedade brasileira durante a ditadura, abordando repressão política, restrição de direitos e o uso da tecnologia como instrumento de controle.

Além de Moura, o elenco reúne Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, entre outros nomes, com participação do ator alemão Udo Kier. A direção e o roteiro são assinados por Kleber Mendonça Filho.

O longa vem de uma trajetória internacional expressiva. No Festival de Cannes deste ano, conquistou dois prêmios principais: Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho e Melhor Ator para Wagner Moura, além do Prêmio da Crítica da FIPRESCI e da Premiação de Cinema de Arte.

Atualmente, o filme está em cartaz nos cinemas brasileiros, com distribuição da Vitrine Filmes.

