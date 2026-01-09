Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COM WAGNER MOURA!

Saiba onde assistir ao Globo de Ouro e conheça os indicados

Premiação acontece neste domingo, reúne grandes nomes de Hollywood e tem o Brasil em destaque entre os concorrentes

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/01/2026 - 10:19 h
Premiação chega à sua 83ª edição mantendo o prestígio internacional
Premiação chega à sua 83ª edição mantendo o prestígio internacional -

A temporada de premiações segue aquecida e, após a realização do Critics Choice Awards no último domingo, 4, os holofotes se voltam agora para uma das cerimônias mais tradicionais e comentadas de Hollywood: o Globo de Ouro. O evento costuma antecipar tendências do Oscar e movimenta o debate sobre cinema e televisão logo no início do ano.

Em 2026, a premiação chega à sua 83ª edição mantendo o prestígio internacional e com forte presença do cinema mundial. Nos últimos anos, o Globo de Ouro também ganhou relevância especial para o Brasil, ao impulsionar produções nacionais no circuito internacional.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

No TOP 10: O novo filme de ação da Netflix que vai explodir sua mente
Adeus à Netflix na TV! Streaming deixará de funcionar em aparelhos
6 filmes de suspense na Netflix com finais de cair o queixo

Neste ano, o destaque brasileiro fica por conta de O agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que recebeu três indicações, incluindo melhor filme de drama. O longa ainda concorre nas categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

A cerimônia será apresentada novamente pela comediante Nikki Glaser, que retorna ao comando após a boa recepção de sua performance no ano anterior, prometendo uma noite marcada por humor, discursos políticos e possíveis surpresas entre os vencedores.

Horário e quando acontece

A 83ª edição do Globo de Ouro acontece neste domingo, 11, no tradicional Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, na Califórnia. A cerimônia tem início às 22h (horário de Brasília).

Onde assistir ao Globo de Ouro

Os cinéfilos terão diversas opções para acompanhar a premiação no Brasil. Pela primeira vez, o Globo de Ouro será exibido na TV aberta. A TV Globo transmite a cerimônia logo após o Fantástico, com apresentação de Maria Beltrão e comentários da atriz Dira Paes e do crítico de cinema Waldemar Dalenogare.

Outras alternativas são o canal por assinatura TNT e a plataforma de streaming HBO Max, que exibem o evento com comentários da especialista em filmes e séries Aline Diniz.

Lista completa de indicados ao Globo de Ouro 2026

Melhor Filme – Drama

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Foi Apenas um Acidente
  • Pecadores

Melhor Ator – Drama

  • Wagner Moura, O Agente Secreto
  • Joel Edgerton, Sonhos de Trem
  • Michael B. Jordan, Pecadores
  • Oscar Isaac, Frankenstein
  • Dwayne Johnson, Coração de Lutador: The Smashing Machine
  • Jeremy Allen White, Springsteen: Salve-me do desconhecido

Melhor Atriz – Drama

  • Jessie Buckley, Hamnet: A vida antes de Hamlet
  • Renate Reinsve, Valor Sentimental
  • Jennifer Lawrence, "Morra, Amor
  • Julia Roberts, Depois da Caçada
  • Tessa Thompson, Hedda
  • Eva Victor, Sorry, Baby

Melhor Filme – Comédia ou Musical

  • Bugonia
  • Nouvelle Vague
  • Blue Moon
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • A Única Saída

Melhor Ator – Comédia ou Musical

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • George Clooney, Jay Kelly
  • Jesse Plemons, Bugonia
  • Lee Byung-hun, A Única Saída

Melhor Atriz – Comédia ou Musical

  • Chase Infiniti, Uma Batalha Após a Outra
  • Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
  • Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone, Bugonia
  • Cynthia Erivo, Wicked: Parte 2
  • Kate Hudson, Song Sung Blue: Um Sonho A Dois

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio Del Toro, Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Paul Mescal, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra
  • Adam Sandler, Jay Kelly
  • Stellan Skarsgård, Valor Sentimental

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Elle Fanning, Valor Sentimental
  • Emily Blunt, Coração de Lutador: The Smashing Machine
  • Ariana Grande, Wicked: Parte 2
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
  • Amy Madigan, A Hora do Mal
  • Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra

Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra
  • Ryan Coogler, Pecadores
  • Guillermo Del Toro, Frankenstein
  • Jafar Panahi, Foi Apenas um Acidente
  • Joachim Trier, Valor Sentimental
  • Chloé Zhao, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Melhor Roteiro

  • Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra
  • Ronald Bronstein e Josh Safdie, Marty Supreme
  • Ryan Coogler, Pecadores
  • Jafar Panahi, Foi Apenas Um Acidente
  • Chloé Zhao e Maggie O’Farrell, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Eskil Vogt e Joachim Trier, Valor Sentimental

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

  • Foi Apenas um Acidente
  • A Única Saída
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • A voz de Hind Rajab
  • Sirāt

Melhor Animação

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito
  • Elio
  • Guerreiras do K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Melhor Trilha Sonora Original

  • Hans Zimmer, F1
  • Alexandre Desplat, Frankenstein
  • Max Richter, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Jonny Greenwood, Uma Batalha Após a Outra
  • Ludwig Göransson, Pecadores
  • Kangding Ray, Sirāt

Melhor Canção Original

  • "Dream as One" – Avatar: Fogo & Cinzas
  • “Golden” – Guerreiras do K-Pop
  • “I Lied to You” – Pecadores
  • “No Place Like Home” – Wicked: Parte 2
  • “Train Dreams” – Sonhos de Trem
  • “The Girl in the Bubble” – Wicked: Parte 2

Conquista Cinematográfica e de Bilheteria

  • Avatar: Fogo & Cinzas
  • F1
  • Guerreiras do K-Pop
  • Missão: Impossível — O acerto final
  • Pecadores
  • Superman
  • A Hora do Mal
  • Wicked: Parte 2
  • Zootopia 2

Melhor Série – Drama

  • The Diplomat
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Ruptura
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Melhor Série – Comédia ou Musical

  • Abbott Elementary
  • O Urso
  • Hacks
  • Ninguém Quer
  • Only Murders in the Building
  • O Estúdio

Melhor Série Limitada

  • Adolescência
  • All Her Fault
  • The Beast In Me
  • Black Mirror
  • Dying For Sex
  • The Girlfriend

Melhor Atriz em Série – Drama

  • Kathy Bates, Matlock
  • Britt Lower, Ruptura
  • Helen Mirren, Mobland
  • Bella Ramsey, The Last of Us
  • Keri Russell, A Diplomat
  • Rhea Seehorn, Pluribus

Melhor Atriz em Série – Comédia ou Musical)

  • Kristen Bell, Nobody Wants This
  • Ayo Edebiri, O Urso
  • Selena Gomez, Only Murders in the Building
  • Natasha Lyonne, Poker Face
  • Jenna Ortega, Wandinha
  • Jean Smart, Hacks

Melhor Ator em Série – Drama

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Diego Luna, Andor
  • Mark Ruffalo, Task
  • Adam Scott, Ruptura
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Noah Wyle, The Pitt

Melhor Ator em Série – Comédia

  • Adam Brody, Nobody Wants This
  • Steve Martin, Only Murders in the Building
  • Glen Powell, Chad Powers
  • Seth Rogen, The Studio
  • Martin Short, Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White, O Urso

Melhor Atriz em Série Limitada

  • Claire Danes, The Beast in Me
  • Rashida Jones, Black Mirror
  • Amanda Seyfried, Long Bright River
  • Sarah Snook, All Her Fault
  • Michelle Williams, Dying For Sex
  • Robin Wright, The Girlfriend

Melhor Ator em Série Limitada

  • Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
  • Paul Giamatti, Black Mirror
  • Stephen Graham, Adolescência
  • Charlie Hunnam, Monstro: A História de Ed Gein
  • Jude Law, Black Rabbit
  • Matthew Rhys, The Beast In Me

Melhor Atriz Coadjuvante em Série – Drama e Comédia

  • Carrie Coon, The White Lotus
  • Erin Doherty, Adolescência
  • Hannah Eibinder, Hacks
  • Catherine O'Hara, The Studio
  • Parker Posey, The White Lotus
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Melhor Ator Coadjuvante em Série – Drama e Comédia

  • Owen Cooper, Adolescência
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Jason Isaacs, The White Lotus
  • Tramell Tillman, Ruptura
  • Ashley Walters, Adolescência

Melhor Stand-Up

  • Bill Maher
  • Brett Goldstein
  • Kevin Hart
  • Kumail Nanjiani
  • Ricky Gervais
  • Sarah Silverman

Melhor Podcast

  • Call Her Daddy
  • Armchair Expert with Dax Shepard
  • Good Hang with Amy Poehler
  • SmartLess
  • The Mel Robbins Podcast
  • Up First from NPR

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema Globo de Ouro O Agente Secreto wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Premiação chega à sua 83ª edição mantendo o prestígio internacional
Play

Tom e Jerry e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Premiação chega à sua 83ª edição mantendo o prestígio internacional
Play

Hugh Jackman surge irreconhecível como personagem icônico em trailer

Premiação chega à sua 83ª edição mantendo o prestígio internacional
Play

Netflix anuncia nova produção de Stranger Things para 2026

Premiação chega à sua 83ª edição mantendo o prestígio internacional
Play

Filme com serial killer e tubarões surpreende e chega ao Prime Video

x