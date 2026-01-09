COM WAGNER MOURA!
Saiba onde assistir ao Globo de Ouro e conheça os indicados
Premiação acontece neste domingo, reúne grandes nomes de Hollywood e tem o Brasil em destaque entre os concorrentes
Por Beatriz Santos
A temporada de premiações segue aquecida e, após a realização do Critics Choice Awards no último domingo, 4, os holofotes se voltam agora para uma das cerimônias mais tradicionais e comentadas de Hollywood: o Globo de Ouro. O evento costuma antecipar tendências do Oscar e movimenta o debate sobre cinema e televisão logo no início do ano.
Em 2026, a premiação chega à sua 83ª edição mantendo o prestígio internacional e com forte presença do cinema mundial. Nos últimos anos, o Globo de Ouro também ganhou relevância especial para o Brasil, ao impulsionar produções nacionais no circuito internacional.
Leia Também:
Neste ano, o destaque brasileiro fica por conta de O agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que recebeu três indicações, incluindo melhor filme de drama. O longa ainda concorre nas categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.
A cerimônia será apresentada novamente pela comediante Nikki Glaser, que retorna ao comando após a boa recepção de sua performance no ano anterior, prometendo uma noite marcada por humor, discursos políticos e possíveis surpresas entre os vencedores.
Horário e quando acontece
A 83ª edição do Globo de Ouro acontece neste domingo, 11, no tradicional Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, na Califórnia. A cerimônia tem início às 22h (horário de Brasília).
Onde assistir ao Globo de Ouro
Os cinéfilos terão diversas opções para acompanhar a premiação no Brasil. Pela primeira vez, o Globo de Ouro será exibido na TV aberta. A TV Globo transmite a cerimônia logo após o Fantástico, com apresentação de Maria Beltrão e comentários da atriz Dira Paes e do crítico de cinema Waldemar Dalenogare.
Outras alternativas são o canal por assinatura TNT e a plataforma de streaming HBO Max, que exibem o evento com comentários da especialista em filmes e séries Aline Diniz.
Lista completa de indicados ao Globo de Ouro 2026
Melhor Filme – Drama
- Frankenstein
- Hamnet
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Foi Apenas um Acidente
- Pecadores
Melhor Ator – Drama
- Wagner Moura, O Agente Secreto
- Joel Edgerton, Sonhos de Trem
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, Coração de Lutador: The Smashing Machine
- Jeremy Allen White, Springsteen: Salve-me do desconhecido
Melhor Atriz – Drama
- Jessie Buckley, Hamnet: A vida antes de Hamlet
- Renate Reinsve, Valor Sentimental
- Jennifer Lawrence, "Morra, Amor
- Julia Roberts, Depois da Caçada
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry, Baby
Melhor Filme – Comédia ou Musical
- Bugonia
- Nouvelle Vague
- Blue Moon
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- A Única Saída
Melhor Ator – Comédia ou Musical
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- George Clooney, Jay Kelly
- Jesse Plemons, Bugonia
- Lee Byung-hun, A Única Saída
Melhor Atriz – Comédia ou Musical
- Chase Infiniti, Uma Batalha Após a Outra
- Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
- Cynthia Erivo, Wicked: Parte 2
- Kate Hudson, Song Sung Blue: Um Sonho A Dois
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio Del Toro, Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra
- Adam Sandler, Jay Kelly
- Stellan Skarsgård, Valor Sentimental
Melhor Atriz Coadjuvante
- Elle Fanning, Valor Sentimental
- Emily Blunt, Coração de Lutador: The Smashing Machine
- Ariana Grande, Wicked: Parte 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
- Amy Madigan, A Hora do Mal
- Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra
Melhor Direção
- Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra
- Ryan Coogler, Pecadores
- Guillermo Del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, Foi Apenas um Acidente
- Joachim Trier, Valor Sentimental
- Chloé Zhao, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Melhor Roteiro
- Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra
- Ronald Bronstein e Josh Safdie, Marty Supreme
- Ryan Coogler, Pecadores
- Jafar Panahi, Foi Apenas Um Acidente
- Chloé Zhao e Maggie O’Farrell, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Eskil Vogt e Joachim Trier, Valor Sentimental
Melhor Filme em Língua Não Inglesa
- Foi Apenas um Acidente
- A Única Saída
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- A voz de Hind Rajab
- Sirāt
Melhor Animação
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito
- Elio
- Guerreiras do K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Melhor Trilha Sonora Original
- Hans Zimmer, F1
- Alexandre Desplat, Frankenstein
- Max Richter, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Jonny Greenwood, Uma Batalha Após a Outra
- Ludwig Göransson, Pecadores
- Kangding Ray, Sirāt
Melhor Canção Original
- "Dream as One" – Avatar: Fogo & Cinzas
- “Golden” – Guerreiras do K-Pop
- “I Lied to You” – Pecadores
- “No Place Like Home” – Wicked: Parte 2
- “Train Dreams” – Sonhos de Trem
- “The Girl in the Bubble” – Wicked: Parte 2
Conquista Cinematográfica e de Bilheteria
- Avatar: Fogo & Cinzas
- F1
- Guerreiras do K-Pop
- Missão: Impossível — O acerto final
- Pecadores
- Superman
- A Hora do Mal
- Wicked: Parte 2
- Zootopia 2
Melhor Série – Drama
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Ruptura
- Slow Horses
- The White Lotus
Melhor Série – Comédia ou Musical
- Abbott Elementary
- O Urso
- Hacks
- Ninguém Quer
- Only Murders in the Building
- O Estúdio
Melhor Série Limitada
- Adolescência
- All Her Fault
- The Beast In Me
- Black Mirror
- Dying For Sex
- The Girlfriend
Melhor Atriz em Série – Drama
- Kathy Bates, Matlock
- Britt Lower, Ruptura
- Helen Mirren, Mobland
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, A Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
Melhor Atriz em Série – Comédia ou Musical)
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Ayo Edebiri, O Urso
- Selena Gomez, Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne, Poker Face
- Jenna Ortega, Wandinha
- Jean Smart, Hacks
Melhor Ator em Série – Drama
- Sterling K. Brown, Paradise
- Diego Luna, Andor
- Mark Ruffalo, Task
- Adam Scott, Ruptura
- Gary Oldman, Slow Horses
- Noah Wyle, The Pitt
Melhor Ator em Série – Comédia
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, O Urso
Melhor Atriz em Série Limitada
- Claire Danes, The Beast in Me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long Bright River
- Sarah Snook, All Her Fault
- Michelle Williams, Dying For Sex
- Robin Wright, The Girlfriend
Melhor Ator em Série Limitada
- Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescência
- Charlie Hunnam, Monstro: A História de Ed Gein
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, The Beast In Me
Melhor Atriz Coadjuvante em Série – Drama e Comédia
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescência
- Hannah Eibinder, Hacks
- Catherine O'Hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Melhor Ator Coadjuvante em Série – Drama e Comédia
- Owen Cooper, Adolescência
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Ruptura
- Ashley Walters, Adolescência
Melhor Stand-Up
- Bill Maher
- Brett Goldstein
- Kevin Hart
- Kumail Nanjiani
- Ricky Gervais
- Sarah Silverman
Melhor Podcast
- Call Her Daddy
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Good Hang with Amy Poehler
- SmartLess
- The Mel Robbins Podcast
- Up First from NPR
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes