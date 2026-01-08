CINEINSITE
Adeus à Netflix na TV! Streaming deixará de funcionar em aparelhos
Mudança técnica da Netflix deve encerrar o app em Smart TVs ao longo de 2026
Por Iarla Queiroz
A Netflix prepara uma mudança importante que pode impactar quem assiste à plataforma diretamente pela televisão. Ao longo de 2026, o aplicativo deixará de funcionar em Smart TVs mais antigas, que não conseguem acompanhar as atualizações técnicas exigidas pelo serviço.
Segundo a empresa, a decisão está relacionada a limitações de hardware e software desses aparelhos, que já não suportam novos recursos, padrões de segurança e melhorias de desempenho implementadas no aplicativo.
Quais televisores devem perder acesso
Embora a Netflix não tenha divulgado uma lista oficial de modelos que ficarão sem suporte, a empresa informou quais aparelhos seguem compatíveis, o que permite identificar, por exclusão, os mais afetados.
Em geral, televisores fabricados em 2015 ou antes estão entre os principais candidatos a perder o acesso direto ao aplicativo.
Confira os modelos que continuam compatíveis com a Netflix:
- LG: Smart TVs fabricadas a partir de 2017
- Panasonic: modelos a partir de 2019
- Samsung: modelos a partir de 2019
- Sony: modelos a partir de 2018
- TCL: modelos a partir de 2014
Aparelhos fora dessas faixas podem deixar de rodar o aplicativo oficial da plataforma.
Leia Também:
Descontinuação será feita aos poucos
A Netflix informou que o encerramento do suporte não acontecerá de forma imediata. A mudança será gradual ao longo de 2026, conforme novas atualizações forem sendo liberadas e ultrapassarem as especificações técnicas dos televisores mais antigos.
Em comunicado publicado na área de suporte, a empresa afirma que não consegue mais “garantir suporte contínuo” para determinados dispositivos, ressaltando que a maioria dos usuários não será afetada, já que os aparelhos atingidos são considerados tecnologicamente defasados.
Ainda dá para assistir à Netflix em TVs antigas
Mesmo que o aplicativo deixe de funcionar diretamente na Smart TV, o acesso à Netflix não será interrompido. A própria plataforma recomenda o uso de dispositivos externos, que continuam compatíveis com o serviço, como:
- Chromecast
- Fire TV Stick
- Apple TV
- Consoles de videogame
- Decodificadores compatíveis
Com esses aparelhos, o conteúdo segue disponível normalmente, independentemente do modelo da televisão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes