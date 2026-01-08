Adeus à Netflix na TV! Streaming deixará de funcionar em aparelhos

Atualização técnica vai atingir TVs mais antigas - Foto: Olivier DOULIERY / AFP

A Netflix prepara uma mudança importante que pode impactar quem assiste à plataforma diretamente pela televisão. Ao longo de 2026, o aplicativo deixará de funcionar em Smart TVs mais antigas, que não conseguem acompanhar as atualizações técnicas exigidas pelo serviço.

Segundo a empresa, a decisão está relacionada a limitações de hardware e software desses aparelhos, que já não suportam novos recursos, padrões de segurança e melhorias de desempenho implementadas no aplicativo.

Quais televisores devem perder acesso

Embora a Netflix não tenha divulgado uma lista oficial de modelos que ficarão sem suporte, a empresa informou quais aparelhos seguem compatíveis, o que permite identificar, por exclusão, os mais afetados.

Em geral, televisores fabricados em 2015 ou antes estão entre os principais candidatos a perder o acesso direto ao aplicativo.

Confira os modelos que continuam compatíveis com a Netflix:

LG : Smart TVs fabricadas a partir de 2017

: Smart TVs fabricadas a partir de 2017 Panasonic : modelos a partir de 2019

: modelos a partir de 2019 Samsung : modelos a partir de 2019

: modelos a partir de 2019 Sony : modelos a partir de 2018

: modelos a partir de 2018 TCL : modelos a partir de 2014

Aparelhos fora dessas faixas podem deixar de rodar o aplicativo oficial da plataforma.

Descontinuação será feita aos poucos

A Netflix informou que o encerramento do suporte não acontecerá de forma imediata. A mudança será gradual ao longo de 2026, conforme novas atualizações forem sendo liberadas e ultrapassarem as especificações técnicas dos televisores mais antigos.

Em comunicado publicado na área de suporte, a empresa afirma que não consegue mais “garantir suporte contínuo” para determinados dispositivos, ressaltando que a maioria dos usuários não será afetada, já que os aparelhos atingidos são considerados tecnologicamente defasados.

Ainda dá para assistir à Netflix em TVs antigas

Mesmo que o aplicativo deixe de funcionar diretamente na Smart TV, o acesso à Netflix não será interrompido. A própria plataforma recomenda o uso de dispositivos externos, que continuam compatíveis com o serviço, como:

Chromecast

Fire TV Stick

Apple TV

Consoles de videogame

Decodificadores compatíveis

Com esses aparelhos, o conteúdo segue disponível normalmente, independentemente do modelo da televisão.