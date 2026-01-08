Vingadores 5 aposta em ameaça maior que Thanos com Doutor Destino

Teoria sugere que Doutor Destino estaria reunindo crianças superpoderosas para plano maligno - Foto: Reprodução | Marvel Comics

A Marvel ainda mantém muitos segredos sobre Vingadores: Doutor Destino, mas trailers e teorias já sugerem uma ameaça em escala inédita no universo dos super-heróis.

Mesmo com o retorno de personagens icônicos e a promessa de um grande evento no multiverso, um detalhe específico vem chamando a atenção dos fãs mais atentos.

Diferentemente de Thanos (Josh Brolin), cuja obsessão estava ligada ao equilíbrio populacional do universo, Doutor Destino (Robert Downey Jr.) surge como um antagonista interessado na própria estrutura da realidade. A teoria mais comentada aponta que seu plano vai além de exércitos ou artefatos cósmicos.

Um dos principais indícios está na presença recorrente de crianças nos materiais de divulgação do filme. Entre elas aparecem Franklin Richards, filho de Reed Richards (Pedro Pascal) e Sue Storm (Vanessa Kirby), além de Love, filha adotiva de Thor (Chris Hemsworth), e um possível filho de Steve Rogers (Chris Evans) com Peggy Carter (Hayley Atwell) em uma realidade alternativa. A repetição desses personagens não parece aleatória.

Nos quadrinhos, Franklin Richards é um dos seres mais poderosos da Marvel, capaz de moldar e reescrever a realidade, um poder que Doutor Destino já tentou controlar diversas vezes. No cinema, essa dinâmica pode ganhar uma adaptação ainda mais ambiciosa, conectando diretamente o vilão às engrenagens do multiverso.

O que esperar de Vingadores 5

A teoria sugere que Doutor Destino estaria reunindo crianças superpoderosas para substituir os chamados “seres âncora” de universos em colapso. No MCU, esses indivíduos funcionariam como pilares que mantêm realidades estáveis.

A morte de Wolverine (Hugh Jackman) em Logan, por exemplo, teria colocado seu universo em rota de destruição justamente pela perda de sua âncora.

Ao usar crianças como substitutas, o vilão não apenas estabilizaria realidades em ruína, como também criaria versões sob seu controle. Isso o colocaria em um patamar mais perigoso do que Thanos, já que seu objetivo não seria vencer uma batalha específica, mas redesenhar o funcionamento do multiverso inteiro.

Se essa abordagem se confirmar, Vingadores: Doutor Destino pode preparar o terreno para uma adaptação de elementos centrais de Guerras Secretas, com o personagem de Robert Downey Jr. assumindo um papel quase divino no MCU.

A presença das crianças, até agora tratada de forma sutil, pode ser a pista mais clara sobre o verdadeiro tamanho da ameaça que vem aí.

Vingadores 5 estreia em 18 de dezembro nos cinemas.