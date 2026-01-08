Menu
PARA DAR PLAY

Série famosa de hospital lidera top 10 após chegar na Netflix

Obra chegou na Netflix no começo de 2026

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/01/2026 - 8:29 h



Uma das séries de hospital mais famosas dos últimos anos acaba de chegar ao catálogo da Netflix e já está liderando o top 10 Brasil na plataforma. ‘The Good Doctor’ conta uma história sensível, humana e que tem potencial para conquistar tanto novos espectadores quanto fazer quem já conhece a série e querer reviver seus momentos mais marcantes.

Qual a história de The Good Doctor?

A série mostra a trajetória de Shaun Murphy (Freddie Highmore), um jovem cirurgião com autismo e síndrome de Savant — um distúrbio psíquico raro — que conquista uma vaga em um hospital de grande prestígio. Sua habilidade médica é extraordinária, mas suas dificuldades de interação geram dúvidas e resistência dentro da equipe.

The Good Doctor mostra, ao longo dos episódios, Shaun enfrentando preconceitos, desafios no centro cirúrgico e dilemas éticos que testam não apenas seu talento, mas também sua força emocional.

Idênticos? Veja os atores de Rapunzel e Flynn no live-action de 'Enrolados'
Só 5 episódios: a série da Netflix ideal para maratonar em uma tarde
Ultimato: Warner bate martelo sobre proposta de aquisição da Paramount

O diferencial de The Good Doctor

Desde seu lançamento, The Good Doctor passou a se destacar por ir além do formato clássico dos dramas médicos. A produção alia casos clínicos desafiadores a conflitos humanos intensos, mantendo a empatia como eixo central da narrativa.

O êxito da série está na maneira sensível com que trata temas como diferenças, inclusão e superação, sem abrir mão da carga emocional, construindo personagens que deixam impressões duradouras no público.

Assista ao trailer de The Good Doctor:

Netflix

x