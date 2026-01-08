PARA DAR PLAY
Série famosa de hospital lidera top 10 após chegar na Netflix
Obra chegou na Netflix no começo de 2026
Por Edvaldo Sales
Uma das séries de hospital mais famosas dos últimos anos acaba de chegar ao catálogo da Netflix e já está liderando o top 10 Brasil na plataforma. ‘The Good Doctor’ conta uma história sensível, humana e que tem potencial para conquistar tanto novos espectadores quanto fazer quem já conhece a série e querer reviver seus momentos mais marcantes.
Qual a história de The Good Doctor?
A série mostra a trajetória de Shaun Murphy (Freddie Highmore), um jovem cirurgião com autismo e síndrome de Savant — um distúrbio psíquico raro — que conquista uma vaga em um hospital de grande prestígio. Sua habilidade médica é extraordinária, mas suas dificuldades de interação geram dúvidas e resistência dentro da equipe.
The Good Doctor mostra, ao longo dos episódios, Shaun enfrentando preconceitos, desafios no centro cirúrgico e dilemas éticos que testam não apenas seu talento, mas também sua força emocional.
O diferencial de The Good Doctor
Desde seu lançamento, The Good Doctor passou a se destacar por ir além do formato clássico dos dramas médicos. A produção alia casos clínicos desafiadores a conflitos humanos intensos, mantendo a empatia como eixo central da narrativa.
O êxito da série está na maneira sensível com que trata temas como diferenças, inclusão e superação, sem abrir mão da carga emocional, construindo personagens que deixam impressões duradouras no público.
Assista ao trailer de The Good Doctor:
