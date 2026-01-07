Menu
CINEINSITE
Idênticos? Veja os atores de Rapunzel e Flynn no live-action de 'Enrolados'

Disney finalmente revelou os protagonistas do novo filme em live-action

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

07/01/2026 - 18:51 h
Disney finalmente escalou os atores para o live-action de Enrolados
Disney finalmente escalou os atores para o live-action de Enrolados -

A Disney deu um passo decisivo na adaptação live-action de Enrolados ao confirmar oficialmente quem dará vida aos protagonistas da nova versão do clássico animado. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 7, pela Walt Disney Pictures, que também reafirmou a previsão de estreia do longa nos cinemas em 2027.

Teagan Croft, conhecida pela série Titãs, foi escolhida para interpretar Rapunzel, enquanto Milo Manheim, de Espíritos na Escola, assume o papel de Flynn Ryder. Os dois nomes já circulavam entre os mais cotados pela imprensa especializada nos últimos meses e agora ficam responsáveis por reinventar os personagens que marcaram o público na animação original, dublados por Mandy Moore e Zachary Levi.

Apesar dos rumores que ganharam força recentemente, Scarlett Johansson não deve integrar o elenco como a vilã Mamãe Gothel. Até o momento, a Disney não revelou quem será a atriz escalada para viver a antagonista, personagem central na dinâmica da história e responsável por manter Rapunzel isolada do mundo exterior.

Na trama, Rapunzel é uma jovem prestes a completar 18 anos que possui um cabelo dourado de comprimento extraordinário e vive confinada em uma torre por sua mãe, que afirma agir apenas para “protegê-la”.

Tudo muda quando ela conhece o bandido Flynn Ryder, que acaba se tornando a chave para sua fuga. A partir desse encontro, os dois embarcam em uma jornada de descobertas, aventuras e um romance improvável, enquanto Rapunzel finalmente tem a chance de conhecer o mundo além das paredes que a aprisionaram por toda a vida.

A nova versão de Enrolados será dirigida por Michael Gracey, conhecido por O Rei do Show e Better Man — A História de Robbie Williams. O roteiro fica a cargo de Jennifer Kaytin Robinson, com produção assinada por Kristin Burr.

Ainda sem data exata definida, o live-action segue com estreia prevista para 2027 e promete atualizar a história de Rapunzel para uma nova geração, mantendo os elementos de aventura, fantasia e romance que transformaram a animação em um dos títulos mais queridos da Disney.

