Mais Stranger Things? Netflix faz anúncio esperado pelos fãs

Netflix divulgou um vídeo com as principais estreias previstas para 2026 na plataforma

Uma teoria de um anúncio surpresa envolvendo outro “episódio final” de ‘Stranger Things’ movimentou as redes sociais nos últimos dias. Isso fez com que fosse gerada uma certa expectativa por parte dos fãs, que, nesta quarta-feira, 7, foram pegos de surpresa com um anúncio da Netflix.

A gigante do streaming divulgou um vídeo com as principais estreias previstas para 2026 na plataforma. O material, porém, seguiu outro caminho e mostrou uma jovem caminhando por universos de diferentes produções que chegam ao catálogo neste ano, como ‘Bridgerton’, ‘Avatar: O Último Mestre do Ar’, ‘One Piece’, ‘Lupin’, ‘Emily in Paris’, ‘Devil May Cry’, ‘Vila Sésamo’, ‘Enola Holmes’, ‘Magnatas do Crime’ e ‘Peaky Blinders’.

Porém, a campanha acabou confundindo parte do público. A imagem de capa trouxe Millie Bobby Brown, intérprete de Eleven em Stranger Things, o que reacendeu especulações nas redes sociais.

A atriz, de fato, aparece no vídeo, mas em uma cena ligada a Enola Holmes. A narração do vídeo afirma que o público “vai questionar tudo”. Em seguida, Millie, como Enola, olha diretamente para a câmera e repete a frase “Questionar tudo?” — antes de surgir a referência ao filme.

Esse momento está diretamente ligada à teoria conhecida como ‘Conformity Gate’, que ganhou força após o final polêmico de Stranger Things. De acordo com a teoria, o desfecho exibido na 5ª temporada não seria real, mas uma ilusão criada pelo vilão para enganar personagens e espectadores.

Os defensores da teoria apontaram pistas visuais e supostos easter eggs ao longo dos episódios que indicariam que o vilão não foi derrotado. Com isso, a história ainda teria um último capítulo oculto.

No entanto, o vídeo de anúncios não mostrou nada que pudesse indicar um novo final para Stranger Things.

