Era tudo um jogo? A explicação do último episódio de Stranger Things da Netflix

Entenda o final de Stranger Things e o significado da última cena - Foto: Reprodução

Depois de quase uma década dominando o imaginário do público, Stranger Things chegou oficialmente ao fim. A série criada pelos irmãos Duffer como um dos títulos mais populares da história do streaming.

O episódio final, lançado na quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, aposta em emoção, fechamento de arcos narrativos e despedidas definitivas dos personagens de Hawkins.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Alerta de spoiler: o texto a seguir contém revelações sobre o episódio final de Stranger Things, já disponível na Netflix.

Um final em escala de cinema e assinado pelos criadores

O capítulo derradeiro foi escrito e dirigido pelos próprios irmãos Duffer, reforçando o caráter autoral da despedida. A proposta foi clara: encerrar a história sem ganchos, sem mistérios pendentes e sem promessas de retorno, algo raro em grandes franquias do streaming.

O destino de Hawkins após o caos do Mundo Invertido

Após a batalha final, as autoridades atribuem oficialmente os acontecimentos sobrenaturais a um terremoto de grandes proporções. Com isso, Hawkins tenta retomar a normalidade.

A narrativa avança no tempo até o dia da formatura do ensino médio, que simboliza a transição definitiva da adolescência para a vida adulta. É nesse momento que os personagens começam a seguir caminhos distintos, marcando o fim de um ciclo.

Vecna, Devorador de Mentes e a verdade por trás do vilão

O confronto decisivo acontece em duas frentes. Enquanto Eleven enfrenta Vecna dentro do Devorador de Mentes, o grupo restante ataca a criatura do lado de fora.

Will entra na mente do vilão para ajudar Eleven, e a série confirma que Vecna, Henry Creel e o Devorador de Mentes estão intrinsecamente ligados, seja como entidades distintas ou como uma única força. O embate termina com a derrota definitiva da ameaça que assombrou Hawkins desde o início.

Eleven morre no final de Stranger Things?

Tudo leva a crer que Eleven morre ao destruir o Mundo Invertido e selar a passagem entre os mundos. Ela se despede de Mike, e seus amigos acreditam que o sacrifício foi real.

No entanto, após ter uma epifania durante a formatura, Mike constrói uma teoria: Kali, sua irmã, cria uma versão falsa de Eleven para enganar os observadores. Segundo Mike, Eleven está viva, segura e longe de Hawkins, vivendo de forma anônima em meio à natureza, protegida de qualquer tentativa de exploração de seus poderes.

O destino de Kali e dos militares

Kali é atingida por um disparo durante o confronto com os militares, pouco antes de uma distração provocada por Murray. Em seguida, Eleven elimina os soldados e neutraliza o tenente responsável pela operação, encerrando de vez a perseguição às crianças.

Relações resolvidas e novos caminhos para os personagens

Com o tempo avançado, cada personagem encontra seu próprio rumo:

Max e Lucas seguem juntos, enquanto Max aparece recuperada e ativa.

Dustin é o orador da turma e transforma seu discurso em uma ode a Dungeons & Dragons.

Steve se torna professor de educação sexual e treinador de beisebol.

Nancy abandona Emerson e inicia a carreira no jornalismo.

Robin começa a estudar em Smith.

Jonathan se envolve com um projeto de cinema na NYU.

Hopper assume definitivamente o papel de figura paterna e pede Joyce em casamento, sugerindo que os dois se mudem para Montauk, em busca de um recomeço.

Mike, Will e o adeus à infância

Logo no início do episódio, Mike conforta Will em uma das cenas mais sensíveis do final, reforçando o laço de amizade que sempre foi o coração da série.

Mais adiante, o grupo recusa a festa de formatura para jogar uma última campanha de Dungeons & Dragons. O jogo funciona como metáfora para seus futuros: despedidas, mudanças e a certeza de que nada será como antes.

O momento de Holly e a cena final da série

Holly finalmente ganha destaque ao ajudar as crianças a encontrarem o caminho certo, superando a culpa por não ter sido corajosa em momentos anteriores.

Na cena final, Mike observa Holly, Derek e outras crianças iniciarem uma nova campanha de Dungeons & Dragons. O ciclo recomeça, não como ameaça, mas como memória, amizade e legado.