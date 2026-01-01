ENTENDA
Era tudo um jogo? A explicação do último episódio de Stranger Things da Netflix
Episódio aposta em emoção, fechamento de arcos narrativos e despedidas definitivas
Por Bianca Carneiro
Depois de quase uma década dominando o imaginário do público, Stranger Things chegou oficialmente ao fim. A série criada pelos irmãos Duffer como um dos títulos mais populares da história do streaming.
O episódio final, lançado na quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, aposta em emoção, fechamento de arcos narrativos e despedidas definitivas dos personagens de Hawkins.
Alerta de spoiler: o texto a seguir contém revelações sobre o episódio final de Stranger Things, já disponível na Netflix.
Um final em escala de cinema e assinado pelos criadores
O capítulo derradeiro foi escrito e dirigido pelos próprios irmãos Duffer, reforçando o caráter autoral da despedida. A proposta foi clara: encerrar a história sem ganchos, sem mistérios pendentes e sem promessas de retorno, algo raro em grandes franquias do streaming.
O destino de Hawkins após o caos do Mundo Invertido
Após a batalha final, as autoridades atribuem oficialmente os acontecimentos sobrenaturais a um terremoto de grandes proporções. Com isso, Hawkins tenta retomar a normalidade.
A narrativa avança no tempo até o dia da formatura do ensino médio, que simboliza a transição definitiva da adolescência para a vida adulta. É nesse momento que os personagens começam a seguir caminhos distintos, marcando o fim de um ciclo.
Leia Também:
Vecna, Devorador de Mentes e a verdade por trás do vilão
O confronto decisivo acontece em duas frentes. Enquanto Eleven enfrenta Vecna dentro do Devorador de Mentes, o grupo restante ataca a criatura do lado de fora.
Will entra na mente do vilão para ajudar Eleven, e a série confirma que Vecna, Henry Creel e o Devorador de Mentes estão intrinsecamente ligados, seja como entidades distintas ou como uma única força. O embate termina com a derrota definitiva da ameaça que assombrou Hawkins desde o início.
Eleven morre no final de Stranger Things?
Tudo leva a crer que Eleven morre ao destruir o Mundo Invertido e selar a passagem entre os mundos. Ela se despede de Mike, e seus amigos acreditam que o sacrifício foi real.
No entanto, após ter uma epifania durante a formatura, Mike constrói uma teoria: Kali, sua irmã, cria uma versão falsa de Eleven para enganar os observadores. Segundo Mike, Eleven está viva, segura e longe de Hawkins, vivendo de forma anônima em meio à natureza, protegida de qualquer tentativa de exploração de seus poderes.
O destino de Kali e dos militares
Kali é atingida por um disparo durante o confronto com os militares, pouco antes de uma distração provocada por Murray. Em seguida, Eleven elimina os soldados e neutraliza o tenente responsável pela operação, encerrando de vez a perseguição às crianças.
Relações resolvidas e novos caminhos para os personagens
Com o tempo avançado, cada personagem encontra seu próprio rumo:
- Max e Lucas seguem juntos, enquanto Max aparece recuperada e ativa.
- Dustin é o orador da turma e transforma seu discurso em uma ode a Dungeons & Dragons.
- Steve se torna professor de educação sexual e treinador de beisebol.
- Nancy abandona Emerson e inicia a carreira no jornalismo.
- Robin começa a estudar em Smith.
- Jonathan se envolve com um projeto de cinema na NYU.
- Hopper assume definitivamente o papel de figura paterna e pede Joyce em casamento, sugerindo que os dois se mudem para Montauk, em busca de um recomeço.
Mike, Will e o adeus à infância
Logo no início do episódio, Mike conforta Will em uma das cenas mais sensíveis do final, reforçando o laço de amizade que sempre foi o coração da série.
Mais adiante, o grupo recusa a festa de formatura para jogar uma última campanha de Dungeons & Dragons. O jogo funciona como metáfora para seus futuros: despedidas, mudanças e a certeza de que nada será como antes.
O momento de Holly e a cena final da série
Holly finalmente ganha destaque ao ajudar as crianças a encontrarem o caminho certo, superando a culpa por não ter sido corajosa em momentos anteriores.
Na cena final, Mike observa Holly, Derek e outras crianças iniciarem uma nova campanha de Dungeons & Dragons. O ciclo recomeça, não como ameaça, mas como memória, amizade e legado.
