Filme quebra recorde e choca ao conquistar maior bilheteria da Disney

Por Franciely Gomes
Uma animação quebrou recordes e se tornou o filme mais assistido nos cinemas da história da Disney. Segundo informações divulgadas, Zootopia 2 desbancou Frozen 2 e conquistou uma receita de US$ 1,46 bilhão, que convertido pela cotação atual chega a cerca de R$ 8 bilhões.
Só nos Estados Unidos o filme arrecadou US$ 333 milhões. O líder anterior havia arrecadado o montante de US$ 1,45 bilhão em 2019, ultrapassando todas as marcas dos filmes famosos da Disney.
Vale lembrar que Zootopia 2 foi lançado em 2025 e é uma sequência da franquia Zootopia, que conta a história da coelha Judy Hopps e a da raposa Nick Wilde. Os dois animais trabalham como policiais e tentam desvendar mistérios que podem colocar seu mundo em risco.
