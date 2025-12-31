Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUCESSO MUNDIAL

Filme quebra recorde e choca ao conquistar maior bilheteria da Disney

A animação conquistou o maior número de vendas do cinema

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/12/2025 - 17:43 h
O filme conquistou bilhões
O filme conquistou bilhões -

Uma animação quebrou recordes e se tornou o filme mais assistido nos cinemas da história da Disney. Segundo informações divulgadas, Zootopia 2 desbancou Frozen 2 e conquistou uma receita de US$ 1,46 bilhão, que convertido pela cotação atual chega a cerca de R$ 8 bilhões.

Só nos Estados Unidos o filme arrecadou US$ 333 milhões. O líder anterior havia arrecadado o montante de US$ 1,45 bilhão em 2019, ultrapassando todas as marcas dos filmes famosos da Disney.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

A série da Netflix perfeita para relaxar sem pensar demais
Saiba que horas estreia o último episódio de ‘Stranger Things’
Só 5 episódios: a série da Netflix perfeita para ver em uma tarde

Vale lembrar que Zootopia 2 foi lançado em 2025 e é uma sequência da franquia Zootopia, que conta a história da coelha Judy Hopps e a da raposa Nick Wilde. Os dois animais trabalham como policiais e tentam desvendar mistérios que podem colocar seu mundo em risco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Disney Zootopia 2

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O filme conquistou bilhões
Play

Filme com serial killer e tubarões surpreende e chega ao Prime Video

O filme conquistou bilhões
Play

Anaconda e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

O filme conquistou bilhões
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

O filme conquistou bilhões
Play

O filme mais indicado ao Globo de Ouro chega à HBO Max e mira o Oscar

x