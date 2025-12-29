Só 5 episódios: a série da Netflix perfeita para ver em uma tarde

Série curta da Netflix é a opção perfeita para os fãs de suspense - Foto: Divulgação

Lançada em maio de 2025, Sereias rapidamente se consolidou como um dos maiores sucessos recentes da Netflix. Com uma proposta enxuta e envolvente, a série mistura suspense, drama e humor ácido, tornando-se uma escolha certeira para quem busca entretenimento de qualidade para assistir em apenas um dia.



O desempenho chamou atenção: a produção escalou o TOP 10 da plataforma e se tornou o título mais visto em diversos países, acumulando mais de 250 milhões de horas assistidas. No Rotten Tomatoes, o resultado também foi positivo, com 75% de aprovação da crítica, reforçando a boa recepção entre público e especialistas.

A trama acompanha Devon, vivida por Meghann Fahy, uma mulher inteligente e desempregada que passa a se preocupar com a situação da irmã mais nova, Simone (Milly Alcock). A jovem trabalha como assistente pessoal da misteriosa bilionária Michaela Kell, interpretada por Julianne Moore, e acaba criando um vínculo que vai além do profissional.



O que começa como uma tentativa de resgate logo se transforma em uma narrativa sobre luxo, poder e as rachaduras nas relações familiares contemporâneas. Baseada em uma peça teatral de Molly Smith Metzler, a série usa cenários sofisticados para discutir como figuras influentes manipulam pessoas em situação de vulnerabilidade.

Outro diferencial está no formato: são apenas cinco episódios, pensados para uma maratona rápida. A combinação de suspense com comédia sombria sustenta uma crítica ácida à elite, enquanto cada capítulo termina com ganchos que incentivam o espectador a seguir adiante sem pausas.

O elenco reforça o impacto da história. Julianne Moore sustenta os momentos mais densos como a enigmática Michaela, enquanto Meghann Fahy funciona como o principal ponto de identificação do público. Milly Alcock entrega uma personagem ambígua, dividida entre gratidão e ambição.

Kevin Bacon se destaca como Peter, marido da bilionária, ao explorar fragilidades e arrependimentos. Já Glenn Howerton e Bill Camp completam o elenco com atuações que adicionam camadas dramáticas à narrativa.

Curta, provocativa e altamente viciante, Sereias se firma como uma das apostas ideais da Netflix para quem quer suspense intenso sem longas temporadas.