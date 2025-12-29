SE LIGA NA DICA!
Só 5 episódios: a série da Netflix perfeita para ver em uma tarde
Com apenas cinco episódios, produção de suspense conquistou milhões de horas vistas
Por Beatriz Santos
Lançada em maio de 2025, Sereias rapidamente se consolidou como um dos maiores sucessos recentes da Netflix. Com uma proposta enxuta e envolvente, a série mistura suspense, drama e humor ácido, tornando-se uma escolha certeira para quem busca entretenimento de qualidade para assistir em apenas um dia.
O desempenho chamou atenção: a produção escalou o TOP 10 da plataforma e se tornou o título mais visto em diversos países, acumulando mais de 250 milhões de horas assistidas. No Rotten Tomatoes, o resultado também foi positivo, com 75% de aprovação da crítica, reforçando a boa recepção entre público e especialistas.
A trama acompanha Devon, vivida por Meghann Fahy, uma mulher inteligente e desempregada que passa a se preocupar com a situação da irmã mais nova, Simone (Milly Alcock). A jovem trabalha como assistente pessoal da misteriosa bilionária Michaela Kell, interpretada por Julianne Moore, e acaba criando um vínculo que vai além do profissional.
O que começa como uma tentativa de resgate logo se transforma em uma narrativa sobre luxo, poder e as rachaduras nas relações familiares contemporâneas. Baseada em uma peça teatral de Molly Smith Metzler, a série usa cenários sofisticados para discutir como figuras influentes manipulam pessoas em situação de vulnerabilidade.
Outro diferencial está no formato: são apenas cinco episódios, pensados para uma maratona rápida. A combinação de suspense com comédia sombria sustenta uma crítica ácida à elite, enquanto cada capítulo termina com ganchos que incentivam o espectador a seguir adiante sem pausas.
O elenco reforça o impacto da história. Julianne Moore sustenta os momentos mais densos como a enigmática Michaela, enquanto Meghann Fahy funciona como o principal ponto de identificação do público. Milly Alcock entrega uma personagem ambígua, dividida entre gratidão e ambição.
Kevin Bacon se destaca como Peter, marido da bilionária, ao explorar fragilidades e arrependimentos. Já Glenn Howerton e Bill Camp completam o elenco com atuações que adicionam camadas dramáticas à narrativa.
Curta, provocativa e altamente viciante, Sereias se firma como uma das apostas ideais da Netflix para quem quer suspense intenso sem longas temporadas.
