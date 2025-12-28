No streaming: esse filme histórico termina com uma cena inesquecível

Ridley Scott lançou um épico histórico que passou longe de ser apenas mais um filme de cavaleiros - Foto: Divulgação

Antes da aguardada chegada de Gladiador II aos cinemas, o diretor Ridley Scott lançou um épico histórico que passou longe de ser apenas mais um filme de cavaleiros. Disponível no Disney+, O Último Duelo aposta em uma narrativa densa e culmina em uma das cenas finais mais impactantes do cinema histórico recente.

Conhecido por criar universos visuais grandiosos, Scott mais uma vez foge do óbvio. Embora ambientado na Idade Média, o longa não se limita ao espetáculo das batalhas.

Assim como em Napoleão, o cineasta rompe com a exaltação tradicional dos heróis e propõe uma leitura crítica do poder, da masculinidade e das estruturas sociais, inspirando-se na lógica narrativa de Rashomon, de Akira Kurosawa, e dialogando com debates contemporâneos associados ao movimento #MeToo.



A história se passa na França do século XIV e gira em torno de Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), que acusa Jacques Le Gris (Adam Driver) de estupro. Ao levar a denúncia às autoridades, o marido da jovem, o cavaleiro Jean de Carrouges (Matt Damon), se depara com a recusa de Pierre d’Aleçon (Ben Affleck), senhor feudal influente e aliado de Le Gris, que tenta desacreditar a acusação e silenciar o caso.

Sem obter justiça pelos meios institucionais, Carrouges aposta em uma tradição já considerada obsoleta: desafia Le Gris para um duelo até a morte. Pela crença da época, Deus concederia a vitória a quem dissesse a verdade. A decisão extrema coloca em risco não apenas a vida do cavaleiro, mas também a de Marguerite, que seria condenada à fogueira caso o marido fosse derrotado.

Apesar de uma direção mais contida e de pouca ambiguidade em relação à culpa de Le Gris, O Último Duelo se sustenta como um drama poderoso. As atuações são um de seus maiores trunfos e a reconstrução histórica contribui para uma atmosfera constante de tensão.

O clímax do filme, centrado no último duelo oficial de cavaleiros da história francesa, entrega uma cena de brutalidade física e carga emocional avassaladoras. É um desfecho que não apenas define o destino dos personagens, mas também transforma o filme em uma experiência difícil de esquecer, e que justifica o play imediato para quem busca um drama histórico intenso no streaming.