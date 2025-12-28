Menu
SE LIGA NA DICA!

No streaming: esse filme histórico termina com uma cena inesquecível

Dirigido por Ridley Scott, épico medieval baseado em fatos reais mistura poder, violência e julgamento extremo

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/12/2025 - 13:12 h
Ridley Scott lançou um épico histórico que passou longe de ser apenas mais um filme de cavaleiros
Ridley Scott lançou um épico histórico que passou longe de ser apenas mais um filme de cavaleiros -

Antes da aguardada chegada de Gladiador II aos cinemas, o diretor Ridley Scott lançou um épico histórico que passou longe de ser apenas mais um filme de cavaleiros. Disponível no Disney+, O Último Duelo aposta em uma narrativa densa e culmina em uma das cenas finais mais impactantes do cinema histórico recente.

Conhecido por criar universos visuais grandiosos, Scott mais uma vez foge do óbvio. Embora ambientado na Idade Média, o longa não se limita ao espetáculo das batalhas.

Assim como em Napoleão, o cineasta rompe com a exaltação tradicional dos heróis e propõe uma leitura crítica do poder, da masculinidade e das estruturas sociais, inspirando-se na lógica narrativa de Rashomon, de Akira Kurosawa, e dialogando com debates contemporâneos associados ao movimento #MeToo.

A história se passa na França do século XIV e gira em torno de Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), que acusa Jacques Le Gris (Adam Driver) de estupro. Ao levar a denúncia às autoridades, o marido da jovem, o cavaleiro Jean de Carrouges (Matt Damon), se depara com a recusa de Pierre d’Aleçon (Ben Affleck), senhor feudal influente e aliado de Le Gris, que tenta desacreditar a acusação e silenciar o caso.

Sem obter justiça pelos meios institucionais, Carrouges aposta em uma tradição já considerada obsoleta: desafia Le Gris para um duelo até a morte. Pela crença da época, Deus concederia a vitória a quem dissesse a verdade. A decisão extrema coloca em risco não apenas a vida do cavaleiro, mas também a de Marguerite, que seria condenada à fogueira caso o marido fosse derrotado.

Apesar de uma direção mais contida e de pouca ambiguidade em relação à culpa de Le Gris, O Último Duelo se sustenta como um drama poderoso. As atuações são um de seus maiores trunfos e a reconstrução histórica contribui para uma atmosfera constante de tensão.

O clímax do filme, centrado no último duelo oficial de cavaleiros da história francesa, entrega uma cena de brutalidade física e carga emocional avassaladoras. É um desfecho que não apenas define o destino dos personagens, mas também transforma o filme em uma experiência difícil de esquecer, e que justifica o play imediato para quem busca um drama histórico intenso no streaming.

