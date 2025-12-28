SE LIGA NA DICA!
O filme de suspense da Netflix que todo mundo está descobrindo agora
Ambientado nos anos 1990, filme mistura investigação, tensão política e bastidores do poder
Por Beatriz Santos
Disponível no catálogo da Netflix, Assalto Brutal é um drama policial ambientado no início dos anos 1990, período de profundas transformações políticas e econômicas na Polônia.
A trama parte de um assalto violento a banco que ganha grande repercussão pública e expõe falhas institucionais, colocando as forças de segurança sob intensa pressão.
No centro da narrativa está Tadeusz Gadacz, um policial afastado de suas funções que recebe uma última oportunidade de retornar ao serviço. Designado para liderar a investigação do crime, ele precisa agir rapidamente para identificar os responsáveis, ao mesmo tempo em que enfrenta interesses externos e tentativas das autoridades de evitar qualquer desgaste midiático.
Durante a apuração, Gadacz passa a trabalhar ao lado de uma jovem investigadora, formando uma parceria marcada por conflitos geracionais e profissionais. Juntos, eles enfrentam resistências internas da corporação, pressões hierárquicas e um cenário de instabilidade social que reflete o momento de transição vivido pelo país após o fim do regime comunista.
À medida que o caso avança, a investigação revela conexões complexas entre crime organizado, poder político e o processo de privatização e fusão dos bancos, envolvendo figuras influentes determinadas a manter o caso sob controle.
Dirigido por Michal Gazda e estrelado por Olaf Lubaszenko, Jędrzej Hycnar e Wiktoria Gorodecka, o longa aposta em uma abordagem densa e realista, equilibrando suspense, drama e intrigas políticas para construir um retrato tenso da Polônia pós-comunista.
