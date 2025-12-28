Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

7 filmes de Brigitte Bardot para relembrar a lenda do cinema francês

Ícone dos anos 1950 e 1960, atriz marcou gerações com papéis provocadores que seguem influentes na cultura pop

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/12/2025 - 10:37 h
A atriz Brigitte Bardot, um dos maiores ícones do cinema francês, morreu aos 91 anos
A atriz Brigitte Bardot, um dos maiores ícones do cinema francês, morreu aos 91 anos -

A atriz Brigitte Bardot, um dos maiores ícones do cinema francês, morreu aos 91 anos neste domingo, 28. A informação foi divulgada por sua fundação dedicada ao bem-estar animal. Até o momento, não foram informados o local e o horário da morte.

Nos últimos meses, a artista havia preocupado fãs ao ser internada em Toulon, no sul da França, em outubro e novembro, para passar por uma cirurgia “em decorrência de uma doença grave”. Na ocasião, Bardot tranquilizou o público ao afirmar que se recuperava bem.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Brigitte Bardot tinha forte ligação com esporte brasileiro
Morre atriz francesa Brigitte Bardot, aos 91 anos
A série incrível de espionagem da Netflix que virou obsessão mundial

Antes de se tornar símbolo mundial de liberdade e sensualidade, Bardot iniciou a carreira como modelo e estampou a capa da revista Elle em 1950, aos 15 anos.

O destaque rendeu um convite para o cinema e a levou a conhecer Roger Vadim, com quem se casou em 1952 e que mais tarde a dirigiria no filme responsável por sua projeção internacional.

Com uma presença magnética e um estilo que desafiou convenções sociais das décadas de 1950 e 1960, Brigitte Bardot construiu um legado que ultrapassa o cinema e influencia moda, comportamento e cultura pop até hoje.

Para revisitar essa trajetória marcante, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para entender por que a atriz se tornou uma lenda.

7 filmes clássicos com Brigitte Bardot

E Deus Criou a Mulher (1956)

Cena de E Deus Criou a Mulher
Cena de E Deus Criou a Mulher | Foto: Divulgação

Ambientado na Saint-Tropez dos anos 1950, o filme acompanha Juliette Hardy, uma jovem órfã de comportamento livre e provocador, constantemente marginalizada pela sociedade conservadora local. Criada em um orfanato, ela aceita se casar com Michel Tardieu, o mais jovem e ingênuo de três irmãos, por quem nutre certo afeto.

No entanto, Juliette se sente intensamente atraída por Antoine, o irmão mais velho, mais experiente e sedutor. Ao mesmo tempo, ela desperta o desejo do milionário Eric Carradine, que a vê como um objeto de posse. Entre paixões, repressões e julgamentos morais, Juliette desafia as convenções sociais e transforma sua liberdade em escândalo, consolidando Brigitte Bardot como símbolo sexual e cultural do cinema mundial.

O Desprezo (1963)

Cena de O Desprezo
Cena de O Desprezo | Foto: Divulgação

Durante a produção de uma adaptação cinematográfica de “A Odisseia”, de Homero, na Itália, o casamento de Camille e Paul começa a ruir. Paul, um escritor contratado para reescrever o roteiro, passa a trabalhar para um produtor americano autoritário e pragmático.

Camille, por sua vez, desenvolve um sentimento profundo de desprezo pelo marido ao acreditar que ele tentou “negociá-la” para agradar o chefe e garantir o emprego. A partir desse mal-entendido, o filme constrói um retrato doloroso da incomunicabilidade do casal, explorando o desgaste do amor, o choque entre arte e mercado e a fragilidade das relações humanas.

A Verdade (1960)

Cena de A Verdade
Cena de A Verdade | Foto: Divulgação

Dominique Marceau, uma jovem bela, instável e de espírito livre, enfrenta um julgamento acusado de assassinar seu ex-amante, Gilbert Tellier, um talentoso maestro em início de carreira.

O tribunal se torna palco de um embate moral e geracional: enquanto a acusação tenta retratá-la como fútil, promíscua e calculista, a defesa busca revelar uma mulher incompreendida, consumida por uma paixão destrutiva. A narrativa se constrói por meio de depoimentos e flashbacks que revelam diferentes versões dos fatos, expondo preconceitos sociais e a forma como a justiça interpreta o comportamento feminino.

Vida Privada (1962)

Cena de Vida Privada
Cena de Vida Privada | Foto: Divulgação

Jill é uma jovem suíça de 18 anos que vive uma vida confortável ao lado da mãe viúva. Após se mudar para Paris, ela é descoberta por um produtor e rapidamente se transforma em uma estrela de cinema de sucesso internacional. No entanto, a fama cobra um preço alto: Jill passa a ser perseguida incessantemente por paparazzi e fãs, perdendo qualquer traço de privacidade ou normalidade.

Em meio à pressão psicológica, ela retorna à Suíça em busca de recuperação e reencontra um antigo amor, mas percebe que a exposição pública continua a ameaçar sua saúde mental. O filme reflete, de forma quase autobiográfica, os dilemas vividos por Bardot fora das telas.

Se Don Juan Fosse Mulher (1973)

Cena de Se Don Juan Fosse Mulher
Cena de Se Don Juan Fosse Mulher | Foto: Divulgação

Em um de seus últimos papéis no cinema, Brigitte Bardot interpreta Jeanne, uma mulher que acredita ser a reencarnação de Don Juan. Vivendo em Paris, ela confessa a um padre uma série de pecados e crimes, incluindo o assassinato de um homem.

Ao longo da conversa, Jeanne relata suas inúmeras conquistas amorosas, descrevendo como utiliza beleza, inteligência e sedução para manipular e destruir os homens que cruzam seu caminho. Para ela, a liberdade sexual é uma forma de poder e vingança em um mundo dominado por figuras masculinas, revelando uma protagonista tão provocadora quanto controversa.

Ao Cair da Noite (1958)

Cena de Ao Cair da Noite
Cena de Ao Cair da Noite | Foto: Divulgação

Ursula é uma jovem que acaba de deixar um convento para morar com a tia Florentine e o marido dela, o conde Ribera, um homem violento e autoritário. Vivendo no meio rural da Espanha, Ursula se apaixona por Lamberto, um jovem da região que também mantém um relacionamento secreto com Florentine.

Quando Ribera é morto em um confronto, Lamberto se vê acusado e forçado a fugir. Movida por impulsividade e paixão, Ursula decide acompanhá-lo, e os dois passam a buscar uma forma de deixar o país, enquanto segredos, traições e conflitos morais se acumulam.

Histórias Extraordinárias (1968)

Cena de Histórias Extraordinárias
Cena de Histórias Extraordinárias | Foto: Divulgação

Inspirado em três contos de Edgar Allan Poe, o longa é dividido em episódios dirigidos por Federico Fellini, Roger Vadim e Louis Malle. Em “Metzengerstein”, uma nobre aristocrata vive uma paixão obsessiva e não correspondida. Em “William Wilson”, um oficial comete crimes sucessivos e cruza o caminho de uma misteriosa jogadora de cartas interpretada por Brigitte Bardot.

Já em “Toby Dammit”, um ator decadente luta contra vícios enquanto tenta conquistar reconhecimento na mídia italiana. A antologia mistura horror psicológico, simbolismo e crítica social, reunindo grandes nomes do cinema europeu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brigitte Bardot filmes luto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A atriz Brigitte Bardot, um dos maiores ícones do cinema francês, morreu aos 91 anos
Play

Filme com serial killer e tubarões surpreende e chega ao Prime Video

A atriz Brigitte Bardot, um dos maiores ícones do cinema francês, morreu aos 91 anos
Play

Anaconda e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

A atriz Brigitte Bardot, um dos maiores ícones do cinema francês, morreu aos 91 anos
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

A atriz Brigitte Bardot, um dos maiores ícones do cinema francês, morreu aos 91 anos
Play

O filme mais indicado ao Globo de Ouro chega à HBO Max e mira o Oscar

x