7 filmes de Brigitte Bardot para relembrar a lenda do cinema francês

A atriz Brigitte Bardot, um dos maiores ícones do cinema francês, morreu aos 91 anos - Foto: Divulgação

A atriz Brigitte Bardot, um dos maiores ícones do cinema francês, morreu aos 91 anos neste domingo, 28. A informação foi divulgada por sua fundação dedicada ao bem-estar animal. Até o momento, não foram informados o local e o horário da morte.

Nos últimos meses, a artista havia preocupado fãs ao ser internada em Toulon, no sul da França, em outubro e novembro, para passar por uma cirurgia “em decorrência de uma doença grave”. Na ocasião, Bardot tranquilizou o público ao afirmar que se recuperava bem.

Antes de se tornar símbolo mundial de liberdade e sensualidade, Bardot iniciou a carreira como modelo e estampou a capa da revista Elle em 1950, aos 15 anos.

O destaque rendeu um convite para o cinema e a levou a conhecer Roger Vadim, com quem se casou em 1952 e que mais tarde a dirigiria no filme responsável por sua projeção internacional.



Com uma presença magnética e um estilo que desafiou convenções sociais das décadas de 1950 e 1960, Brigitte Bardot construiu um legado que ultrapassa o cinema e influencia moda, comportamento e cultura pop até hoje.

Para revisitar essa trajetória marcante, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para entender por que a atriz se tornou uma lenda.

7 filmes clássicos com Brigitte Bardot

E Deus Criou a Mulher (1956)

Cena de E Deus Criou a Mulher | Foto: Divulgação

Ambientado na Saint-Tropez dos anos 1950, o filme acompanha Juliette Hardy, uma jovem órfã de comportamento livre e provocador, constantemente marginalizada pela sociedade conservadora local. Criada em um orfanato, ela aceita se casar com Michel Tardieu, o mais jovem e ingênuo de três irmãos, por quem nutre certo afeto.



No entanto, Juliette se sente intensamente atraída por Antoine, o irmão mais velho, mais experiente e sedutor. Ao mesmo tempo, ela desperta o desejo do milionário Eric Carradine, que a vê como um objeto de posse. Entre paixões, repressões e julgamentos morais, Juliette desafia as convenções sociais e transforma sua liberdade em escândalo, consolidando Brigitte Bardot como símbolo sexual e cultural do cinema mundial.

O Desprezo (1963)

Cena de O Desprezo | Foto: Divulgação

Durante a produção de uma adaptação cinematográfica de “A Odisseia”, de Homero, na Itália, o casamento de Camille e Paul começa a ruir. Paul, um escritor contratado para reescrever o roteiro, passa a trabalhar para um produtor americano autoritário e pragmático.



Camille, por sua vez, desenvolve um sentimento profundo de desprezo pelo marido ao acreditar que ele tentou “negociá-la” para agradar o chefe e garantir o emprego. A partir desse mal-entendido, o filme constrói um retrato doloroso da incomunicabilidade do casal, explorando o desgaste do amor, o choque entre arte e mercado e a fragilidade das relações humanas.

A Verdade (1960)

Cena de A Verdade | Foto: Divulgação

Dominique Marceau, uma jovem bela, instável e de espírito livre, enfrenta um julgamento acusado de assassinar seu ex-amante, Gilbert Tellier, um talentoso maestro em início de carreira.



O tribunal se torna palco de um embate moral e geracional: enquanto a acusação tenta retratá-la como fútil, promíscua e calculista, a defesa busca revelar uma mulher incompreendida, consumida por uma paixão destrutiva. A narrativa se constrói por meio de depoimentos e flashbacks que revelam diferentes versões dos fatos, expondo preconceitos sociais e a forma como a justiça interpreta o comportamento feminino.

Vida Privada (1962)

Cena de Vida Privada | Foto: Divulgação

Jill é uma jovem suíça de 18 anos que vive uma vida confortável ao lado da mãe viúva. Após se mudar para Paris, ela é descoberta por um produtor e rapidamente se transforma em uma estrela de cinema de sucesso internacional. No entanto, a fama cobra um preço alto: Jill passa a ser perseguida incessantemente por paparazzi e fãs, perdendo qualquer traço de privacidade ou normalidade.



Em meio à pressão psicológica, ela retorna à Suíça em busca de recuperação e reencontra um antigo amor, mas percebe que a exposição pública continua a ameaçar sua saúde mental. O filme reflete, de forma quase autobiográfica, os dilemas vividos por Bardot fora das telas.

Se Don Juan Fosse Mulher (1973)

Cena de Se Don Juan Fosse Mulher | Foto: Divulgação

Em um de seus últimos papéis no cinema, Brigitte Bardot interpreta Jeanne, uma mulher que acredita ser a reencarnação de Don Juan. Vivendo em Paris, ela confessa a um padre uma série de pecados e crimes, incluindo o assassinato de um homem.



Ao longo da conversa, Jeanne relata suas inúmeras conquistas amorosas, descrevendo como utiliza beleza, inteligência e sedução para manipular e destruir os homens que cruzam seu caminho. Para ela, a liberdade sexual é uma forma de poder e vingança em um mundo dominado por figuras masculinas, revelando uma protagonista tão provocadora quanto controversa.

Ao Cair da Noite (1958)

Cena de Ao Cair da Noite | Foto: Divulgação

Ursula é uma jovem que acaba de deixar um convento para morar com a tia Florentine e o marido dela, o conde Ribera, um homem violento e autoritário. Vivendo no meio rural da Espanha, Ursula se apaixona por Lamberto, um jovem da região que também mantém um relacionamento secreto com Florentine.



Quando Ribera é morto em um confronto, Lamberto se vê acusado e forçado a fugir. Movida por impulsividade e paixão, Ursula decide acompanhá-lo, e os dois passam a buscar uma forma de deixar o país, enquanto segredos, traições e conflitos morais se acumulam.

Histórias Extraordinárias (1968)

Cena de Histórias Extraordinárias | Foto: Divulgação

Inspirado em três contos de Edgar Allan Poe, o longa é dividido em episódios dirigidos por Federico Fellini, Roger Vadim e Louis Malle. Em “Metzengerstein”, uma nobre aristocrata vive uma paixão obsessiva e não correspondida. Em “William Wilson”, um oficial comete crimes sucessivos e cruza o caminho de uma misteriosa jogadora de cartas interpretada por Brigitte Bardot.



Já em “Toby Dammit”, um ator decadente luta contra vícios enquanto tenta conquistar reconhecimento na mídia italiana. A antologia mistura horror psicológico, simbolismo e crítica social, reunindo grandes nomes do cinema europeu.