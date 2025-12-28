Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEINSITE

Brigitte Bardot tinha forte ligação com esporte brasileiro

Ícone do cinema nas décadas de 1950 e 1960, morreu neste domingo, 28

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/12/2025 - 9:41 h
Brigitte Bardot e Pelé no amistoso em Paris
Brigitte Bardot e Pelé no amistoso em Paris -

A atriz francesa Brigitte Bardot, que morreu neste domingo, 28, aos 91 anos, era conhecida no Brasil não apenas por sua carreira no cinema, mas também pelo vínculo com o país, especialmente com Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro.

Conexão com o esporte brasileiro

O interesse de Bardot pelo Brasil também passou pelo esporte. Durante o relacionamento com Bob Zagury, que jogou basquete pelo Flamengo no final dos anos 1950, a atriz se aproximou do universo esportivo do país.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em 1971, em Paris, ela participou do pontapé inicial da partida entre a equipe mista Olympic/Saint Etienne e o Santos, no estádio Parque dos Príncipes. Pelé marcou um gol vestindo a camisa da seleção francesa, após trocar de uniforme com um adversário pouco antes da disputa de pênaltis.

Divulgação / Prefeitura
Divulgação / Prefeitura | Foto: Bob Zagury e Brigitte Bardot em Búzios

Cidadã honorária em Búzios

Em 1964, em busca de sossego longe da fama e do assédio da mídia, Bardot descobriu Búzios, que na época era apenas uma vila de pescadores. Ela passou cerca de quatro meses no local, dirigindo seu fusca vermelho e explorando as praias locais. A atriz retornou à vila em dezembro daquele ano, mantendo o encantamento pelo destino.

Como reconhecimento à sua relação com a cidade, a prefeitura de Búzios concedeu a Bardot o título de cidadã honorária e um terreno na praia de João Fernandes. Além disso, a Orla Bardot, na praia da Armação, ganhou uma estátua em sua homenagem, tornando-se ponto turístico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brigitte Bardot Búzios. cidadã honorária cinema francês Cultura e Turismo esporte brasileiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Brigitte Bardot e Pelé no amistoso em Paris
Play

Filme com serial killer e tubarões surpreende e chega ao Prime Video

Brigitte Bardot e Pelé no amistoso em Paris
Play

Anaconda e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Brigitte Bardot e Pelé no amistoso em Paris
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

Brigitte Bardot e Pelé no amistoso em Paris
Play

O filme mais indicado ao Globo de Ouro chega à HBO Max e mira o Oscar

x