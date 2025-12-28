CINEINSITE
Brigitte Bardot tinha forte ligação com esporte brasileiro
Ícone do cinema nas décadas de 1950 e 1960, morreu neste domingo, 28
Por Victoria Isabel
A atriz francesa Brigitte Bardot, que morreu neste domingo, 28, aos 91 anos, era conhecida no Brasil não apenas por sua carreira no cinema, mas também pelo vínculo com o país, especialmente com Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro.
Conexão com o esporte brasileiro
O interesse de Bardot pelo Brasil também passou pelo esporte. Durante o relacionamento com Bob Zagury, que jogou basquete pelo Flamengo no final dos anos 1950, a atriz se aproximou do universo esportivo do país.
Em 1971, em Paris, ela participou do pontapé inicial da partida entre a equipe mista Olympic/Saint Etienne e o Santos, no estádio Parque dos Príncipes. Pelé marcou um gol vestindo a camisa da seleção francesa, após trocar de uniforme com um adversário pouco antes da disputa de pênaltis.
Cidadã honorária em Búzios
Em 1964, em busca de sossego longe da fama e do assédio da mídia, Bardot descobriu Búzios, que na época era apenas uma vila de pescadores. Ela passou cerca de quatro meses no local, dirigindo seu fusca vermelho e explorando as praias locais. A atriz retornou à vila em dezembro daquele ano, mantendo o encantamento pelo destino.
Como reconhecimento à sua relação com a cidade, a prefeitura de Búzios concedeu a Bardot o título de cidadã honorária e um terreno na praia de João Fernandes. Além disso, a Orla Bardot, na praia da Armação, ganhou uma estátua em sua homenagem, tornando-se ponto turístico.
