A série policial com Jason Momoa que já entrou no TOP 10 da Netflix

Série de suspense policial ganhou novo fôlego após chegar na Netflix - Foto: Divulgação

A recente chegada de Estrada de Sangue ao catálogo da Netflix provocou uma redescoberta quase imediata da produção entre os assinantes brasileiros.

Lançada originalmente em 2014, a série policial ganhou novo fôlego no streaming e atualmente ocupa a quarta posição no TOP 10 da plataforma no Brasil, figurando entre os títulos mais assistidos da plataforma no país.

Estrelada por Jason Momoa, a produção disponibiliza suas duas únicas temporadas, totalizando 12 episódios. Exibida inicialmente pelo extinto Sundance TV no Brasil, a série teve circulação limitada na época, o que contribuiu para sua baixa repercussão. A chegada à Netflix muda esse cenário e amplia o alcance do drama criminal.



Uma trama marcada por alianças improváveis

A narrativa acompanha o xerife Harold Jensen, interpretado por Martin Henderson, que enfrenta um colapso pessoal após um incidente trágico envolvendo sua esposa.

Para lidar com as consequências do caso e manter sua família unida, ele acaba formando uma aliança delicada com Phillip Kopus, personagem de Jason Momoa, integrante da comunidade indígena Ramapough Mountain.

Ambientada na fictícia cidade de Walpole, às margens do rio Hudson, a série articula conflitos institucionais, culturais e pessoais.

A trama se inspira na situação real vivida pela Nação Ramapough Lenape, impactada pelo despejo de resíduos tóxicos de uma fábrica da Ford em áreas de Nova Jersey, elemento que adiciona densidade social ao suspense.

Drama psicológico e tom autoral

Além da investigação criminal, a série mergulha no drama familiar de Jensen, especialmente por meio de Jean, vivida por Julianne Nicholson. A personagem enfrenta alcoolismo e sintomas de esquizofrenia, transformando o sofrimento psicológico em um dos motores emocionais da narrativa.

Criada por Aaron Guzikowski, a produção carrega o mesmo DNA sombrio e tenso do chamado “noir moderno”, apostando em dilemas morais e personagens ambíguos.

O elenco ainda reúne nomes como Tamara Tunie, Kiowa Gordon, Allie Gonino, Annalise Basso e Tom Sizemore.

Mesmo com boa recepção crítica, Estrada de Sangue foi encerrada em maio de 2015, antes de ganhar uma terceira temporada. O cancelamento foi anunciado de forma incomum, quando Jason Momoa informou em suas redes sociais que estava liberado para assumir novos projetos.

Ainda assim, com episódios curtos e uma atmosfera densa, a série se consolida como uma opção ideal para fãs de thrillers policiais no estilo True Detective e Mare of Easttown.

Agora mais acessível, Estrada de Sangue surge como uma joia rara do gênero e apresenta Jason Momoa em um papel complexo, muito antes de se tornar mundialmente conhecido como Aquaman.