Saiba que horas estreia o último episódio de ‘Stranger Things’

Episódio final chega na Netflix nesta quarta-feira, 31 - Foto: Reprodução | Netflix

O fim está próximo. O oitavo e último episódio da temporada final de ‘Stranger Things’ estreia na Netflix nesta quarta-feira, 31, e promete ser o maior evento do streaming de 2025.

Que horas estreia o último episódio?

O último episódio de Stranger Things, batizado de “O Mundo ‘Direito’”, vai ao ar a partir das 22h (pelo horário de Brasília).

Três partes

A última temporada de Stranger Things foi lançada em três partes na Netflix. O Volume 1 estreou em 26 de novembro de 2025, com os quatro primeiros episódios. O Volume 2 chegou em 25 de dezembro de 2025, com mais três episódios. O episódio final estreia em 31 de dezembro de 2025.

Dessa vez, diferente do que a plataforma de streaming costuma fazer, eles não serão lançados às 4h, mas às 22h (pelo horário de Brasília), para evitar spoilers.

Volume 1 – 26 de novembro, 22h (horário de Brasília)

Volume 2 – 25 de dezembro, 22h (horário de Brasília)

Episódio final – 31 de dezembro, 22h (horário de Brasília)

Qual a história da 5ª temporada?

A nova temporada será ambientada no outono de 1987, logo após os acontecimentos do quarto ano. Hawkins agora está em quarentena militar após a abertura das Fendas, e Eleven (Millie Bobby Brown) precisa voltar a se esconder.

O grupo central — Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e outros aliados — se une para enfrentar uma ameaça final: Vecna desapareceu, mas sua presença continua sendo uma ameaça crescente.

Leia a sinopse:

"Outono de 1987. Hawkins é marcada pela abertura das Fendas e nossos heróis estão unidos com um único objetivo: encontra e matar Vecna. Mas ele desapareceu – seu paradeiro e seus planos desconhecidos. Para complicar a missão, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caçada por Onze, forçando-a a se esconder de novo.

À medida que o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, um denso e familiar temor também vem à tona. A batalha final é iminente – e, com ela, uma escuridão mais poderosa e mortal que qualquer coisa que já tenham enfrentado. Para colocar um fim nesse pesadelo, eles precisarão de todos unindo forças uma última vez."

Veja abaixo o título dos episódios:

Missão Resgate

O Desaparecimento de...

A Armadilha

Feiticeiro

Tratamento de Choque

A Fuga de Camazotz

A Ponte

O Mundo "Direito"

