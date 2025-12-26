Stranger Things 5: quem morre no Volume 2 da temporada final?

Stranger Things ganhou novos capítulos com o lançamento do Volume 2 da quinta e última temporada - Foto: Divulgação

A Stranger Things ganhou novos capítulos nesta quinta-feira, 22, com o lançamento do Volume 2 da quinta e última temporada na Netflix. O novo bloco de episódios altera o ritmo da narrativa, equilibrando cenas mais contidas com sequências de alto impacto.

Ainda assim, uma dúvida domina as discussões entre os fãs: quem morre Volume 2 da temporada final?

Antes mesmo da estreia do ano final, teorias dominaram fóruns e redes sociais. Muitos apostavam que a despedida da série traria mortes de personagens centrais, como forma de elevar o impacto dramático da narrativa iniciada em 2016.



Teorias colocadas à prova

Com a chegada do Volume 1, algumas especulações foram confirmadas, enquanto outras caíram por terra. O Volume 2 avança nesse jogo com o público e oferece novas respostas, nem todas alinhadas às expectativas dos fãs.

[Atenção: spoilers de Stranger Things abaixo. Leia por sua conta e risco]

Há mortes entre os protagonistas?

Se você esperava um massacre generalizado promovido por Vecna e seus demogorgons, a resposta é parcialmente positiva. O Volume 2 entrega, sim, um “banho de sangue”. No entanto, quem aguardava a morte de personagens principais pode se frustrar.

Até o momento, nenhum protagonista morre no Volume 1 ou no Volume 2 da quinta temporada, apesar das investidas diretas do vilão. Entre os personagens centrais, todos seguem vivos, ao menos por enquanto.

As mortes se concentram em soldados do exército dos Estados Unidos, que instalaram uma base em Hawkins e no Mundo Invertido com o objetivo de capturar Eleven (Millie Bobby Brown) e estudar as criaturas da outra dimensão.

Hopper (David Harbour) também contribui para a contagem de corpos ao enfrentar militares para proteger sua filha adotiva.

Personagens que haviam terminado o Volume 1 em estado grave continuam vivos no Volume 2, incluindo o retorno de Max (Sadie Sink). Ainda debilitada, a jovem desperta do transe após escapar da mente de Vecna. Há ainda baixas pontuais entre militares abatidos por Hopper e Nancy (Natalia Dyer), mas o elenco principal permanece intacto.

O que vem pela frente

A sinopse oficial da temporada final reforça que o confronto decisivo ainda está por vir. Ambientada no outono de 1987, a trama mostra Hawkins sob quarentena militar enquanto o grupo tenta localizar Vecna, que desapareceu após a abertura dos portais.

Com o aniversário do desaparecimento de Will se aproximando, uma ameaça ainda maior começa a se formar.

Criada pelos irmãos Duffer, Stranger Things acompanha um grupo de adolescentes que se vê envolvido em conspirações governamentais e ameaças sobrenaturais na cidade fictícia de Hawkins, nos anos 1980.

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink lideram o elenco na batalha final contra Vecna e o Mundo Invertido.

A quinta temporada está sendo lançada em três partes:

Volume 1: quatro episódios (já disponível)

Volume 2: três episódios (estreia em 25 de dezembro)

Volume 3: episódio final (estreia em 31 de dezembro)

Todos os volumes chegam à plataforma às 22h, no horário de Brasília.