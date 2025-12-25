O novo filme de ação e comédia da Netflix que já alcançou o TOP 10

Novo filme de ação prende a atenção do público sem esforço - Foto: Divulgação

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, A Hora dos Valentes já aparece entre os títulos mais assistidos da plataforma. Atualmente na 10ª posição do TOP 10, o longa desponta como forte candidato a subir no ranking nos próximos dias, impulsionado por uma trama leve, bem-humorada e surpreendentemente envolvente.

À primeira vista, o filme parece seguir a cartilha da comédia de ação convencional, mas logo revela uma proposta mais afiada. Em vez de apostar apenas em situações previsíveis, a narrativa encontra força na mistura pouco óbvia entre terapia, conflitos emocionais e perigos reais. É justamente essa combinação que faz A Hora dos Valentes funcionar com naturalidade, sem a pretensão de ser maior do que é.

A história gira em torno de Mariano, um psicanalista condenado a prestar serviços comunitários após se envolver em um acidente de trânsito. A punição o coloca diante de um desafio inesperado: oferecer apoio psicológico a um policial em colapso emocional depois de descobrir a traição da esposa. O encontro entre dois mundos tão distintos se transforma na peça central do filme.



O maior trunfo da produção está na dinâmica entre os protagonistas. Luis Gerardo Méndez constrói um Mariano ansioso, falho e por vezes arrogante, longe de qualquer idealização. Já Memo Villegas vive um policial emocionalmente esgotado, resistente a falar sobre sentimentos, mas longe de ser apenas frio. O choque entre os dois rende humor genuíno e uma tensão que cresce conforme a relação evolui.

O filme começa como uma comédia de costumes, marcada por sessões de terapia constrangedoras e diálogos cheios de atrito. Aos poucos, porém, a narrativa assume contornos com perseguições, ameaças e decisões que colocam os personagens em risco real, uma transição que acontece de forma orgânica e sem rupturas bruscas de tom.

Com humor que nasce do desconforto emocional e da incompatibilidade entre seus protagonistas, A Hora dos Valentes consegue equilibrar ação e leveza mesmo nos momentos mais tensos.

O resultado é um filme fácil de assistir, que prende a atenção sem esforço e explica por que já figura no TOP 10 da Netflix, e por que deve subir ainda mais nos próximos dias.