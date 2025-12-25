A série de suspense chocante da Netflix que você termina em 5 horas

Produção da Netflix surpreende com trama envolvente - Foto: Divulgação

Um corpo carbonizado pendurado na fachada de um dos edifícios mais famosos de Barcelona é o ponto de partida de Cidade de Sombras, produção recém-chegada ao catálogo da Netflix que aposta em um suspense denso, direto e difícil de pausar.

A descoberta do cadáver provoca o retorno de Milo Malart, um detetive suspenso por insubordinação, vivido por Isak Férriz. Ao lado da inspetora Rebeca Garrido, interpretada por Verónica Echegui, ele passa a conduzir a investigação de um crime que rapidamente revela conexões perigosas entre a vítima e grupos influentes.

À medida que a apuração avança, as pressões externas aumentam e o risco de novos assassinatos se torna cada vez mais real.

Logo nos primeiros minutos, a série chama atenção por uma dedicatória exibida na tela: Para Verónica Echegui com todo nosso carinho e admiração. A mensagem marca o último trabalho da atriz, falecida em 24 de agosto, e acrescenta uma camada emocional à produção.



O contraste entre os protagonistas é um dos motores da narrativa. Enquanto Milo conduz o caso de forma intuitiva e obsessiva, Rebeca adota um método rigoroso e analítico, criando choques constantes que ampliam a tensão e ajudam a aprofundar os dilemas morais da investigação.

Com apenas seis episódios, cada um com duração média de 45 a 50 minutos, Cidade das Sombras pode ser assistida por completo em cerca de cinco horas. A direção é de Jorge Torregrossa, com roteiro assinado por Carlos López e Clara Esparrach, a partir do primeiro romance de Aro Sáinz de la Maza.

O elenco ainda conta com Ana Wagener, Manolo Solo e Jordi Rico, reforçando o clima sombrio e inquietante da trama que promete envolver o público do inicio ao fim.