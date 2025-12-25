Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CHEIA DE REVIRAVOLTAS

A série de suspense chocante da Netflix que você termina em 5 horas

Crime brutal em ponto turístico e dupla improvável transformam a trama em maratona intensa

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

25/12/2025 - 13:08 h
Produção da Netflix surpreende com trama envolvente
Produção da Netflix surpreende com trama envolvente -

Um corpo carbonizado pendurado na fachada de um dos edifícios mais famosos de Barcelona é o ponto de partida de Cidade de Sombras, produção recém-chegada ao catálogo da Netflix que aposta em um suspense denso, direto e difícil de pausar.

A descoberta do cadáver provoca o retorno de Milo Malart, um detetive suspenso por insubordinação, vivido por Isak Férriz. Ao lado da inspetora Rebeca Garrido, interpretada por Verónica Echegui, ele passa a conduzir a investigação de um crime que rapidamente revela conexões perigosas entre a vítima e grupos influentes.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

À medida que a apuração avança, as pressões externas aumentam e o risco de novos assassinatos se torna cada vez mais real.

Leia Também:

Prepare a agenda: 10 filmes e séries imperdíveis que vão dominar 2026
A série da Netflix que virou febre e vai desafiar o seu psicológico
Esse filme de ação brutal está escondido no catálogo do Prime Video

Logo nos primeiros minutos, a série chama atenção por uma dedicatória exibida na tela: Para Verónica Echegui com todo nosso carinho e admiração. A mensagem marca o último trabalho da atriz, falecida em 24 de agosto, e acrescenta uma camada emocional à produção.

O contraste entre os protagonistas é um dos motores da narrativa. Enquanto Milo conduz o caso de forma intuitiva e obsessiva, Rebeca adota um método rigoroso e analítico, criando choques constantes que ampliam a tensão e ajudam a aprofundar os dilemas morais da investigação.

Com apenas seis episódios, cada um com duração média de 45 a 50 minutos, Cidade das Sombras pode ser assistida por completo em cerca de cinco horas. A direção é de Jorge Torregrossa, com roteiro assinado por Carlos López e Clara Esparrach, a partir do primeiro romance de Aro Sáinz de la Maza.

O elenco ainda conta com Ana Wagener, Manolo Solo e Jordi Rico, reforçando o clima sombrio e inquietante da trama que promete envolver o público do inicio ao fim.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Produção da Netflix surpreende com trama envolvente
Play

Anaconda e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Produção da Netflix surpreende com trama envolvente
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

Produção da Netflix surpreende com trama envolvente
Play

O filme mais indicado ao Globo de Ouro chega à HBO Max e mira o Oscar

Produção da Netflix surpreende com trama envolvente
Play

Esse filme de ficção científica virou fenômeno e já é TOP 1 da Netflix

x