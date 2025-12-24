Menu
SE LIGA NA DICA!

A série da Netflix que virou febre e vai desafiar o seu psicológico

Produção de suspense ressurge no streaming e se torna sucesso imediato

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

24/12/2025 - 10:19 h
Série possui 3 temporadas, cada uma contendo 10 episódios
Série possui 3 temporadas, cada uma contendo 10 episódios

Uma série policial que passou quase despercebida em sua exibição original voltou aos holofotes e se tornou um dos títulos mais assistidos da Netflix.

Trata-se de Absentia, suspense protagonizado por Stana Katic, que ganhou novo fôlego no streaming e já soma mais de 14 milhões de visualizações, além de ter passado semanas no TOP 10 da plataforma com suas três temporadas disponíveis.

Exibida originalmente entre 2017 e 2020, a série é uma produção da Amazon que acabou encontrando seu grande público apenas anos depois. Conhecida por muitos como a eterna Kate Beckett de Castle, Stana Katic volta a interpretar uma agente da lei, agora em um contexto muito mais sombrio e perigoso.

Em Absentia, a atriz vive Emily Byrne, uma agente do FBI que desaparece sem deixar rastros enquanto investiga um assassino em série. Dada como morta, ela reaparece anos depois, encontrada em uma cabana isolada, sem memória do que aconteceu.

Ao tentar reconstruir a própria vida, Emily se vê no centro de uma acusação de assassinato, o que a obriga a fugir e enfrentar uma rede de conspirações, traumas e segredos.

Criada por Gaia Violo e Matt Cirulnick, a produção também conta com Patrick Heusinger, Cara Theobold e Richard Brake no elenco. Apesar de ter recebido críticas mornas em seu lançamento, sendo rotulada como um drama policial convencional, a série conseguiu fidelizar espectadores que acompanharam a trajetória intensa da protagonista ao longo das temporadas.

Parte desse ressurgimento se explica pela forma como Absentia foi distribuída. Embora seja uma produção original da Amazon, as duas primeiras temporadas foram lançadas internacionalmente pela AXN, e não pelo Prime Video. Apenas a terceira temporada teve estreia global na plataforma, o que limitou sua visibilidade inicial.

Agora, com as três temporadas reunidas na Netflix, Absentia encontrou uma nova audiência e se consolida como uma opção certeira para quem busca suspense, tensão psicológica e reviravoltas que prendem do primeiro ao último episódio.

