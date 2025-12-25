Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE LIGA NA DICA!

O filme de ação viciante da HBO Max que é mais divertido do que parece

Brutalidade, humor afiado e um gato improvável transformam a aventura em experiência surpreendente

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

25/12/2025 - 15:58 h
Filme se passa no submundo nova-iorquino e encontra seu diferencial ao misturar ação e comédia
Filme se passa no submundo nova-iorquino e encontra seu diferencial ao misturar ação e comédia -

Entre as apostas de ação do streaming, há um título no catálogo da HBO Max que surpreende justamente por não seguir o caminho óbvio. Ladrões combina violência estilizada, comédia inesperada e personagens carismáticos em uma aventura que prende pela leveza com que transforma o caos em diversão.

A história acompanha Hank Thompson, vivido por Austin Butler, um ex-fenômeno do beisebol no ensino médio que teve a carreira interrompida cedo demais. Incapaz de continuar no esporte, ele leva uma vida tranquila como barman em Nova York, com uma namorada encantadora e a sensação de que tudo está sob controle, até que um favor aparentemente inofensivo muda tudo.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Prepare a agenda: 10 filmes e séries imperdíveis que vão dominar 2026
A série de suspense chocante da Netflix que você termina em 5 horas
O novo filme de ação e comédia da Netflix que já alcançou o TOP 10

Quando o vizinho Russ pede que Hank cuide de seus gatos por alguns dias, o protagonista é lançado no centro de uma trama criminosa improvável. Escondida na jaula do animal está uma chave disputada por um grupo bizarro de bandidos: mafiosos russos, policiais corruptos, assassinos de aluguel e irmãos psicopatas.

Sem entender por que virou alvo, Hank precisa usar inteligência e improviso para sobreviver a um cerco que só se intensifica.

Baseado no livro homônimo de Charlie Huston, o filme se passa no submundo nova-iorquino dos anos 1990 e encontra seu diferencial ao misturar ação e comédia sem pedir licença.

As reviravoltas são frequentes, o ritmo é ágil e, em meio à brutalidade, surge um elemento inesperado que rouba a cena: a presença do gato mais fofo que você pode imaginar, responsável por aliviar a tensão nos momentos certos.

O maior trunfo de Ladrões está nas atuações. Butler sustenta o filme com um protagonista vulnerável e carismático, longe do herói tradicional. Ao seu redor, o elenco entrega performances envolventes, com nomes como Zoë Kravitz, Matt Smith, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio, Regina King e o rapper Bad Bunny, todos contribuindo para o tom caótico e divertido da narrativa.

Ao equilibrar cenas de ação intensas com humor bem dosado, Ladrões se revela mais do que parece à primeira vista. É uma aventura de ação e comédia que diverte com reviravoltas, boas atuações e um roteiro afiado, uma escolha certeira para quem busca algo envolvente, diferente e surpreendentemente viciante na HBO Max.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filmes hbo max

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filme se passa no submundo nova-iorquino e encontra seu diferencial ao misturar ação e comédia
Play

Anaconda e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Filme se passa no submundo nova-iorquino e encontra seu diferencial ao misturar ação e comédia
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

Filme se passa no submundo nova-iorquino e encontra seu diferencial ao misturar ação e comédia
Play

O filme mais indicado ao Globo de Ouro chega à HBO Max e mira o Oscar

Filme se passa no submundo nova-iorquino e encontra seu diferencial ao misturar ação e comédia
Play

Esse filme de ficção científica virou fenômeno e já é TOP 1 da Netflix

x