SE LIGA NA DICA!
O filme de ação viciante da HBO Max que é mais divertido do que parece
Brutalidade, humor afiado e um gato improvável transformam a aventura em experiência surpreendente
Por Beatriz Santos
Entre as apostas de ação do streaming, há um título no catálogo da HBO Max que surpreende justamente por não seguir o caminho óbvio. Ladrões combina violência estilizada, comédia inesperada e personagens carismáticos em uma aventura que prende pela leveza com que transforma o caos em diversão.
A história acompanha Hank Thompson, vivido por Austin Butler, um ex-fenômeno do beisebol no ensino médio que teve a carreira interrompida cedo demais. Incapaz de continuar no esporte, ele leva uma vida tranquila como barman em Nova York, com uma namorada encantadora e a sensação de que tudo está sob controle, até que um favor aparentemente inofensivo muda tudo.
Leia Também:
Quando o vizinho Russ pede que Hank cuide de seus gatos por alguns dias, o protagonista é lançado no centro de uma trama criminosa improvável. Escondida na jaula do animal está uma chave disputada por um grupo bizarro de bandidos: mafiosos russos, policiais corruptos, assassinos de aluguel e irmãos psicopatas.
Sem entender por que virou alvo, Hank precisa usar inteligência e improviso para sobreviver a um cerco que só se intensifica.
Baseado no livro homônimo de Charlie Huston, o filme se passa no submundo nova-iorquino dos anos 1990 e encontra seu diferencial ao misturar ação e comédia sem pedir licença.
As reviravoltas são frequentes, o ritmo é ágil e, em meio à brutalidade, surge um elemento inesperado que rouba a cena: a presença do gato mais fofo que você pode imaginar, responsável por aliviar a tensão nos momentos certos.
O maior trunfo de Ladrões está nas atuações. Butler sustenta o filme com um protagonista vulnerável e carismático, longe do herói tradicional. Ao seu redor, o elenco entrega performances envolventes, com nomes como Zoë Kravitz, Matt Smith, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio, Regina King e o rapper Bad Bunny, todos contribuindo para o tom caótico e divertido da narrativa.
Ao equilibrar cenas de ação intensas com humor bem dosado, Ladrões se revela mais do que parece à primeira vista. É uma aventura de ação e comédia que diverte com reviravoltas, boas atuações e um roteiro afiado, uma escolha certeira para quem busca algo envolvente, diferente e surpreendentemente viciante na HBO Max.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes