Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESBANCOU

O reality brasileiro que superou Stranger Things na Netflix

Nova temporada do reality chegou ao catálogo no início de dezembro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/12/2025 - 8:57 h
Stranger Things foi desbancada
Stranger Things foi desbancada -

Stranger Things’, que caminha para o seu encerramento, é o grande fenômeno da Netflix. No entanto, no Brasil, a criação dos Irmãos Duffer foi superada pelo realityIlhados com a Sogra’. O programa apresentado por Fernanda Souza chegou ao primeiro lugar no Top 10 da gigante do streaming.

A terceira temporada do reality estreou no último dia 3 de dezembro. A primeira parte conta com quatro episódios. A segunda leva estreará nesta quarta-feira, 10. Haverá ainda um episódio especial no dia 17.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No programa, uma das partes de um casal é colocada para morar em uma ilha deserta, ao lado da sogra. São realizadas várias provas, e, ao final, quem somar mais pontos leva o prêmio de R$ 500 mil.

Leia Também:

Você sabia? Stranger Things vai acabar somente em 2026
Caiu aí? Fãs relatam Netflix fora do ar em estreia de Stranger Things
O impacto de 40 meses sem Stranger Things na audiência Netflix

Assista ao trailer da nova temporada de Ilhados com a Sogra:

Stranger Things vai acabar somente em 2026

Os fãs de Stranger Things vão precisar segurar a ansiedade para o episódio final da série até 31 de dezembro. O capítulo estreia no catálogo somente às 22h do último dia do ano, terá 2h05 de duração e será exibido em mais de 500 cinemas nos Estados Unidos.

Devido ao tempo de duração, Stranger Things chega ao fim somente em 2026. Para quem começar a assistir às 22h do dia 31, terminará a trama somente às 0h05 de 1º de janeiro de 2026.

Três partes

A última temporada de Stranger Things será lançada em três partes na Netflix. O Volume 1 estreia em 26 de novembro de 2025, com os quatro primeiros episódios. O Volume 2 chega em 25 de dezembro de 2025, com mais três episódios. O episódio final estreia em 31 de dezembro de 2025.

Dessa vez, diferente do que a plataforma de streaming costuma fazer, eles não serão lançados às 4h, mas às 22h (pelo horário de Brasília), para evitar spoilers.

  • Volume 1 – 26 de novembro, 22h (horário de Brasília)
  • Volume 2 – 25 de dezembro, 22h (horário de Brasília)
  • Episódio final – 31 de dezembro, 22h (horário de Brasília)

Qual a história da 5ª temporada?

A nova temporada será ambientada no outono de 1987, logo após os acontecimentos do quarto ano. Hawkins agora está em quarentena militar após a abertura das Fendas, e Eleven (Millie Bobby Brown) precisa voltar a se esconder.

O grupo central — Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e outros aliados — se une para enfrentar uma ameaça final: Vecna desapareceu, mas sua presença continua sendo uma ameaça crescente.

Leia a sinopse:

"Outono de 1987. Hawkins é marcada pela abertura das Fendas e nossos heróis estão unidos com um único objetivo: encontra e matar Vecna. Mas ele desapareceu – seu paradeiro e seus planos desconhecidos. Para complicar a missão, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caçada por Onze, forçando-a a se esconder de novo.

À medida que o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, um denso e familiar temor também vem à tona. A batalha final é iminente – e, com ela, uma escuridão mais poderosa e mortal que qualquer coisa que já tenham enfrentado. Para colocar um fim nesse pesadelo, eles precisarão de todos unindo forças uma última vez."

Veja abaixo o título dos episódios:

  • Missão Resgate
  • O Desaparecimento de...
  • A Armadilha
  • Feiticeiro
  • Tratamento de Choque
  • A Fuga de Camazotz
  • A Ponte
  • O Mundo "Direito"

Assista ao trailer de Stranger Things:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ilhados com a Sogra Netflix stranger things

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Stranger Things foi desbancada
Play

Five Nights at Freddy's 2: saiba o que assistir no cinema em Salvador

Stranger Things foi desbancada
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Stranger Things foi desbancada
Play

Da Galícia a Salvador: filme sobre vida de Pepe Faro emociona público

Stranger Things foi desbancada
Play

O filme de suspense da Netflix com grande elenco que você precisa ver

x