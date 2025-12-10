O reality brasileiro que superou Stranger Things na Netflix

Stranger Things foi desbancada - Foto: Reprodução | Netflix

‘Stranger Things’, que caminha para o seu encerramento, é o grande fenômeno da Netflix. No entanto, no Brasil, a criação dos Irmãos Duffer foi superada pelo reality ‘Ilhados com a Sogra’. O programa apresentado por Fernanda Souza chegou ao primeiro lugar no Top 10 da gigante do streaming.

A terceira temporada do reality estreou no último dia 3 de dezembro. A primeira parte conta com quatro episódios. A segunda leva estreará nesta quarta-feira, 10. Haverá ainda um episódio especial no dia 17.

No programa, uma das partes de um casal é colocada para morar em uma ilha deserta, ao lado da sogra. São realizadas várias provas, e, ao final, quem somar mais pontos leva o prêmio de R$ 500 mil.

Stranger Things vai acabar somente em 2026

Os fãs de Stranger Things vão precisar segurar a ansiedade para o episódio final da série até 31 de dezembro. O capítulo estreia no catálogo somente às 22h do último dia do ano, terá 2h05 de duração e será exibido em mais de 500 cinemas nos Estados Unidos.

Devido ao tempo de duração, Stranger Things chega ao fim somente em 2026. Para quem começar a assistir às 22h do dia 31, terminará a trama somente às 0h05 de 1º de janeiro de 2026.

Três partes

A última temporada de Stranger Things será lançada em três partes na Netflix. O Volume 1 estreia em 26 de novembro de 2025, com os quatro primeiros episódios. O Volume 2 chega em 25 de dezembro de 2025, com mais três episódios. O episódio final estreia em 31 de dezembro de 2025.

Dessa vez, diferente do que a plataforma de streaming costuma fazer, eles não serão lançados às 4h, mas às 22h (pelo horário de Brasília), para evitar spoilers.

Volume 1 – 26 de novembro, 22h (horário de Brasília)

Volume 2 – 25 de dezembro, 22h (horário de Brasília)

Episódio final – 31 de dezembro, 22h (horário de Brasília)

Qual a história da 5ª temporada?

A nova temporada será ambientada no outono de 1987, logo após os acontecimentos do quarto ano. Hawkins agora está em quarentena militar após a abertura das Fendas, e Eleven (Millie Bobby Brown) precisa voltar a se esconder.

O grupo central — Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e outros aliados — se une para enfrentar uma ameaça final: Vecna desapareceu, mas sua presença continua sendo uma ameaça crescente.

Leia a sinopse:

"Outono de 1987. Hawkins é marcada pela abertura das Fendas e nossos heróis estão unidos com um único objetivo: encontra e matar Vecna. Mas ele desapareceu – seu paradeiro e seus planos desconhecidos. Para complicar a missão, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caçada por Onze, forçando-a a se esconder de novo.

À medida que o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, um denso e familiar temor também vem à tona. A batalha final é iminente – e, com ela, uma escuridão mais poderosa e mortal que qualquer coisa que já tenham enfrentado. Para colocar um fim nesse pesadelo, eles precisarão de todos unindo forças uma última vez."

Veja abaixo o título dos episódios:

Missão Resgate

O Desaparecimento de...

A Armadilha

Feiticeiro

Tratamento de Choque

A Fuga de Camazotz

A Ponte

O Mundo "Direito"

