A série da Netflix perfeita para relaxar sem pensar demais

As tramas com reviravoltas, ações e mistérios nem sempre são uma boa opção para quem deseja relaxar e não pensar muito assistindo uma série. Escondida no catálogo da Netflix, ‘O Babá’ pode ser a escolha perfeita para quem busca uma história leve, romântica e engraçada.

Lançada oficialmente em 2023, a trama mexicana gira em torno da história de Jimena. Mãe de três crianças, ela decide contratar Gabriel como babé, a fim de equilibrar sua vida pessoal com a profissional.

Entretanto, o que era para ser apenas uma relação profissional entre patroa e funcionário acaba evoluindo para um romance natural, sem exageros, que cativa facilmente o público que está assistindo.

A série conta com três temporadas e a última foi lançada recentemente, no dia 17 de dezembro de 2025. A história ainda aborda temas como conflitos simples, humor cotidiano e emoções acessíveis.

