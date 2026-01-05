Netflix anuncia nova produção de Stranger Things para 2026

Netflix anunciou uma nova produção ligada ao universo de Stranger Things - Foto: Divulgação

A Netflix anunciou uma nova produção ligada ao universo de Stranger Things, com estreia marcada para a próxima segunda-feira, 12. A novidade ganhou trailer oficial e promete ampliar a experiência dos fãs ao mostrar o que aconteceu por trás das câmeras no encerramento da série.

Intitulado One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, o projeto é um documentário que acompanha de perto a produção da temporada final da série, reunindo entrevistas com elenco, criadores e equipe técnica.

A proposta é revelar como foi construída a última fase da trama e registrar o processo de despedida de uma obra que se tornou um fenômeno global.



Dirigido por Martina Radwan, o filme aposta em um olhar íntimo sobre os bastidores e os anos de trabalho envolvidos na produção. Conhecida por documentários como Girls State e Until the End of the World, a diretora promete mostrar não apenas o aspecto técnico da série, mas também o impacto emocional do encerramento para quem esteve envolvido desde o início.

Segundo a sinopse oficial divulgada pela Netflix, o documentário é um amplo registro dos bastidores que acompanha o elenco, os criadores e a equipe enquanto dão vida à temporada final, e se despedem da série que mudou suas vidas para sempre.

Em comunicado, os criadores da série, Matt Duffer e Ross Duffer, explicaram o motivo de investirem em um registro desse momento final da produção.

“Crescendo em Durham, na Carolina do Norte, sonhávamos em nos tornar cineastas, mas Hollywood parecia algo impossivelmente distante”, afirmaram. “Tudo mudou quando assistimos aos documentários de bastidores de O Senhor dos Anéis. Ver como uma grande produção realmente era feita nos fez pensar: é isso que queremos fazer”, disseram.

Os irmãos também comentaram sobre a intenção por trás do novo projeto. “One Last Adventure: The Making of Stranger Things Season 5, lindamente captado e dirigido por Martina Radwan, é nossa tentativa de fazer isso. Se você ama Stranger Things ou simplesmente tem curiosidade sobre como uma grande produção de Hollywood ganha vida, este documentário é para você”.

Veja o trailer: