Ultimato: Warner bate martelo sobre proposta de aquisição da Paramount

Oferta de aquisição hostil da Paramount foi classificada pela WBD como arriscada - Foto: Divulgação

A Warner Bros. Discovery bateu o martelo e rejeitou a proposta de aquisição feita pela Paramount. Nesta quarta-feira, 7, o conselho da WBD informou aos acionistas que a oferta revisada do mês passado ainda não é tão atraente quanto o acordo existente com a Netflix — mesmo após a Paramount ter afirmado que havia resolvido muitas das principais preocupações da Warner Bros.

A oferta de aquisição hostil da Paramount foi classificada pela WBD como “inadequada” e excessivamente arriscada. Em carta aos acionistas, o conselho comparou a proposta a uma aquisição alavancada, um processo financeiro que depende principalmente do uso de fundos emprestados para comprar uma empresa.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Paramount é muito menor que a WBD, então “para efetivar a transação, pretende incorrer em uma quantidade extraordinária de dívida adicional — mais de US$ 50 bilhões — por meio de acordos com múltiplos parceiros financeiros”, diz a carta.

O texto acrescenta que a estrutura "representa um risco materialmente maior para a WBD e seus acionistas", incluindo a possibilidade de todo o plano de aquisição fracassar, em comparação com a "certeza da fusão com a Netflix".

Para amenizar as preocupações sobre o financiamento, a Paramount apontou para o fato de que um dos homens mais ricos do mundo, o bilionário da Oracle Larry Ellison, está financiando grande parte da proposta de aquisição. Seu filho David Ellison, CEO da Paramount, desencadeou uma guerra de ofertas pela WBD no ano passado ao fazer uma proposta não solicitada pelos ativos, incluindo a CNN.

A WBD então conduziu um processo de leilão e aceitou a oferta da Netflix de US$ 27,75 por ação para a Warner Bros. e HBO, sendo US$ 23,25 em dinheiro e o restante em ações da Netflix.

Já a Paramount ofereceu US$ 30 por ação e tornou pública essa oferta após ter sido rejeitada pelo conselho da WBD. No entanto, o conselho continua insistindo que a proposta da Paramount é inferior.

Outras preocupações da WBD

A WBD citou, além das preocupações com o financiamento da dívida e as condições onerosas ligadas à oferta, o valor potencial de seus ativos de TV a cabo, que a Netflix não está adquirindo.

Os canais a cabo da WBD serão separados em uma nova empresa de capital aberto chamada Discovery Global ainda este ano. O conselho da Warner argumentou que a Discovery Global terá valor significativo por conta própria, enquanto a Paramount a avaliou em apenas US$ 1 por ação.

Quando a Paramount lançou inicialmente sua oferta de aquisição, a WBD classificou a proposta como “ilusória” e questionou o financiamento, que vem em grande parte das famílias reais da Arábia Saudita, Catar e Abu Dhabi.

Como resposta, a Paramount anunciou em 22 de dezembro que Larry Ellison garantiria pessoalmente os US$ 40,4 bilhões que está disponibilizando para financiar a transação de US$ 78 bilhões.

Além disso, os Ellisons se comprometeram a permitir que os acionistas da WBD examinem as finanças do fundo familiar, e a Paramount aumentou a taxa de rescisão que pagaria à WBD para US$ 5,8 bilhões, igualando o pagamento prometido pela Netflix.

A Paramount, entretanto, não aumentou sua oferta acima de US$ 30 nessa proposta alterada. Agora, ela pode desistir, aumentar a oferta ou exigir uma votação dos acionistas da WBD.