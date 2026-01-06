As 5 melhores séries da Netflix de 2026 que você precisa ver agora

2026 começou movimentado para a Netflix com novas séries perfeitas para uma maratona - Foto: Divulgação

O ano de 2026 começou movimentado para a Netflix, que reforçou seu catálogo com produções capazes de agradar diferentes públicos. Entre estreias aguardadas, títulos internacionais e séries que ganharam nova visibilidade, a plataforma apostou em histórias intensas, personagens complexos e tramas que prendem do primeiro ao último episódio.

Suspense psicológico, dramas familiares, romances no ambiente corporativo e narrativas médicas estão entre os gêneros que dominaram as chegadas deste ano.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ponto em comum entre essas produções é a capacidade de provocar reflexão, criar identificação com o público e engatar maratonas ideais para dar mais ritmo e emoção aos primeiros dias da semana.



Outro destaque é a variedade de origens dessas séries. Em 2026, a Netflix equilibrou bem suas produções originais com títulos já consagrados em outros mercados, ampliando o alcance de histórias que dialogam com realidades distintas, mas universais.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com produções que merecem entrar imediatamente na sua lista.

5 séries novas da Netflix para assistir agora

Terra de Pecados

Cena de Terra de Pecados | Foto: Divulgação

Após o desaparecimento de um adolescente na região rural de Tornio, uma policial chega à pequena comunidade para investigar o caso. O que parecia simples rapidamente se revela um quebra-cabeça marcado por segredos antigos, conflitos familiares e silêncios incômodos.



Com o avanço da investigação, o passado dos moradores vem à tona, revelando feridas nunca cicatrizadas. A série aposta em uma atmosfera densa para explorar o lado mais sombrio da região.

Custe o Que Custar

Cena de Custe o Que Custar | Foto: Divulgação

Simon (James Nesbitt) leva uma vida aparentemente perfeita, até que sua filha mais velha, Paige (Ellie de Lange), foge de casa sem deixar pistas. O desaparecimento abala as estruturas familiares e muda tudo o que ele acreditava controlar.



Quando finalmente a encontra em uma situação frágil, o pai se vê diante de uma decisão difícil, enquanto uma presença inesperada ameaça destruir o pouco equilíbrio que restava. A série é baseada na obra de Harlan Coben.

Amor no Escritório

Cena de Amor de Escritório | Foto: Divulgação

Uma funcionária dedicada (Ana Gonzalez Bello) entra em uma disputa direta pelo cargo de CEO com o carismático filho do chefe (Diego Klein). A rivalidade profissional logo se transforma em algo mais complexo.



Entre reuniões, ambições e jogos de poder, sentimentos inesperados surgem e colocam em xeque escolhas pessoais e profissionais, misturando romance e dilemas corporativos.

The Good Doctor

Cena de The Good Doctor | Foto: Divulgação

Um jovem cirurgião diagnosticado com savantismo é recrutado para trabalhar na ala pediátrica de um hospital renomado. Seu talento médico é inquestionável, mas as dificuldades de interação social desafiam sua rotina.



Ao lidar com pacientes, colegas e situações extremas, o médico precisa provar que suas limitações não o impedem de salvar vidas e fazer a diferença dentro e fora da sala de cirurgia.

Rosario Tijeras

Cena de Rosario Tijeras | Foto: Divulgação

Criada em uma das favelas mais violentas da Cidade do México, Maria do Rosário (Bárbara de Regil) teve uma infância marcada por traumas e abandono. A dor molda sua personalidade forte e determinada.



Na vida adulta, ela se torna uma mulher sedutora e vingativa, envolvida com o submundo do crime e um perigoso triângulo amoroso. A série mistura drama, violência e paixão em uma trajetória intensa.