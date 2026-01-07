O filme de guerra mais brutal para ver na Netflix e ficar sem fôlego

Filme recebeu nove indicações ao Oscar e venceu em quatro - Foto: Divulgação | Netflix

Guerra é um tema que rendeu diversos clássicos para a sétima arte, entre eles 'Platoon' (1986), 'Apocalypse Now' (1979) e 'O Resgate do Soldado Ryan' (1998). A realidade brutal desses conflitos também é bastante retratada em filmes mais recentes, como ‘Nada de Novo no Front’ (2022).

O longa alemão levou quatro prêmios Oscar e se destacou por ser um retrato impactante e doloroso da Primeira Guerra Mundial. A obra, que é uma adaptação do romance homônimo de Erich Maria Remarque dirigida por Edward Berger, está disponível no catálogo da Netflix.

O filme foi indicado em nove categorias diferentes no Oscar e levou para casa quatro prêmios Oscar 2023: Melhor Filme Internacional, Melhor Fotografia, Melhor Design de Produção e Melhor Trilha Sonora Original. A produção se tornou um dos filmes de língua não inglesa mais reconhecidos na história recente das premiações.

Qual a história de Nada de Novo no Front?

Nada de Novo no Front é uma história que segue o adolescente Paul Baumer (Felix Kammerer) e seus amigos Albert (Aaron Hilmer) e Muller (Moritz Klaus), que se alistam voluntariamente no exército alemão, movidos por uma onda de fervor patriótico. Mas isso é rapidamente dissipado quando enfrentam a realidade brutal da vida no front.

Os preconceitos de Paul sobre o inimigo e os acertos e erros do conflito logo os desequilibram. No entanto, em meio à contagem regressiva, Paul deve continuar lutando até o fim, com nenhum objetivo além de satisfazer o desejo do alto escalão de acabar com a guerra com uma ofensiva alemã.

Outras adaptações

A história de Nada de Novo no Front já havia sido levado ao cinema e televisão anteriormente sob a direção de Lewis Milestone em 1930 e mais tarde por Delbert Mann em 1979.

Assista ao trailer de Nada de Novo no Front: