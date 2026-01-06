No TOP 10: o filme curto de suspense da Netflix perfeito para ver hoje

Filme de suspense é ideal para quem não tem tempo para uma maratona longa - Foto: Divulgação

Um suspense psicológico lançado em 2014 voltou aos holofotes ao alcançar o TOP 10 daNetflix, ocupando atualmente a sexta posição entre os títulos mais assistidos. O filme é O Intruso (No Good Deed), com 1h23 de duração, ideal para quem busca uma experiência intensa sem compromisso de maratona longa.

Dirigido por Sam Miller e roteirizado por Aimee Lagos, o longa aposta em um suspense direto, ambientado quase todo dentro de casa. Estrelado por Idris Elba, Taraji P. Henson e Leslie Bibb, a produção trabalha o medo do desconhecido e a quebra da sensação de segurança no espaço doméstico.

A história acompanha Terri, vivida por Taraji P. Henson, uma mulher aparentemente bem-sucedida, com família estruturada e vida sob controle. Tudo muda quando ela decide ajudar um homem ferido após um suposto acidente de carro. O gesto de empatia abre caminho para uma sequência de eventos cada vez mais ameaçadores.



O visitante é Colin, interpretado por Idris Elba, um prisioneiro foragido que simulou o acidente para se aproximar da antiga policial. A narrativa evita grandes reviravoltas e investe na tensão progressiva, usando o ambiente doméstico como palco do terror psicológico.

O destaque fica para Idris Elba, cuja presença em cena equilibra carisma e ameaça. Mesmo com um personagem pouco aprofundado, o ator sustenta o suspense por meio de expressões contidas, postura corporal e mudanças sutis de tom, mantendo o perigo sempre à espreita.

O roteiro acerta ao mostrar a percepção gradual do risco. Terri não se transforma em heroína de forma abrupta; suas reações são marcadas por dúvida, medo e tentativas de preservar a normalidade. Ainda assim, o filme recorre a clichês do suspense e, em alguns momentos, prioriza a tensão em detrimento da lógica.

Temas como confiança, violação de espaço e violência psicológica aparecem como pano de fundo, sem maior aprofundamento. Isso limita o alcance crítico da obra, mas não compromete sua proposta principal: entregar entretenimento rápido, tenso e funcional.

Sem reinventar o gênero, O Intruso explica seu novo fôlego no streaming ao combinar duração curta, suspense envolvente e um antagonista magnético, fórmula eficiente para quem quer apertar o play e se prender à tela ainda hoje.