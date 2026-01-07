Só 5 episódios: a série da Netflix ideal para maratonar em uma tarde

Série de mistério da Netflix é lotada de suspense que prende o público do inicio ao fim - Foto: Divulgação

Com apenas cinco episódios, a minissérie Que Falta Você Me Faz se destaca no catálogo da Netflix como uma escolha certeira para quem busca uma maratona rápida, intensa e cheia de reviravoltas.

A produção aposta em uma trama que prende o espectador ao transformar um reencontro improvável em uma sequência de mistérios, conspirações mirabolantes e segredos perigosos.

No centro da história está a detetive londrina Kat Donovan, interpretada por Rosalind Eleazar, uma mulher marcada por perdas profundas. Anos antes, ela estava prestes a se casar com Josh (Ashley Walters), o grande amor de sua vida, quando ele desapareceu sem deixar qualquer pista.



O sumiço abrupto interrompeu seus planos e deixou feridas que nunca cicatrizaram completamente. Mais de uma década depois, o passado retorna de forma inesperada e inquietante: Kat encontra o ex-noivo em um aplicativo de relacionamentos.

O choque do reaparecimento levanta uma série de perguntas — onde Josh esteve todo esse tempo, por que desapareceu e o que motivou seu retorno agora. Incapaz de ignorar o impacto emocional do reencontro, a detetive decide procurá-lo, dando início a uma investigação que rapidamente foge do controle.

À medida que avança na busca por respostas, Kat começa a perceber que o desaparecimento de Josh pode estar ligado a algo muito maior. Novas pistas indicam uma possível conexão com uma conspiração sombria e com o assassinato de seu pai, também policial, um crime que nunca foi plenamente esclarecido.

O que começa como um drama pessoal se transforma em uma rede de segredos cada vez mais complexa e perigosa.

Baseada no romance policial homônimo de Harlan Coben, a minissérie constrói uma narrativa acelerada, repleta de ganchos e viradas constantes. Mesmo sem grande aprovação da crítica, a história consegue capturar o público com sua sucessão de revelações e reviravoltas, tornando difícil assistir a apenas um episódio.

Com uma trama cheia de conspirações mirabolantes e suspense crescente, Que Falta Você Me Faz entrega entretenimento direto, envolvente e ideal para quem procura uma série curta, intensa e perfeita para maratonar em uma única tarde.