Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE LIGA NA DICA!

Só 5 episódios: a série da Netflix ideal para maratonar em uma tarde

Trama cheia de reviravoltas aposta em conspirações mirabolantes e prende do início ao fim

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

07/01/2026 - 18:35 h
Série de mistério da Netflix é lotada de suspense que prende o público do inicio ao fim
Série de mistério da Netflix é lotada de suspense que prende o público do inicio ao fim -

Com apenas cinco episódios, a minissérie Que Falta Você Me Faz se destaca no catálogo da Netflix como uma escolha certeira para quem busca uma maratona rápida, intensa e cheia de reviravoltas.

A produção aposta em uma trama que prende o espectador ao transformar um reencontro improvável em uma sequência de mistérios, conspirações mirabolantes e segredos perigosos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

O filme de guerra mais brutal para ver na Netflix e ficar sem fôlego
O detalhe que vai dar o Globo de Ouro a Wagner Moura neste domingo
Um dos melhores filmes de faroeste deste século está no streaming

No centro da história está a detetive londrina Kat Donovan, interpretada por Rosalind Eleazar, uma mulher marcada por perdas profundas. Anos antes, ela estava prestes a se casar com Josh (Ashley Walters), o grande amor de sua vida, quando ele desapareceu sem deixar qualquer pista.

O sumiço abrupto interrompeu seus planos e deixou feridas que nunca cicatrizaram completamente. Mais de uma década depois, o passado retorna de forma inesperada e inquietante: Kat encontra o ex-noivo em um aplicativo de relacionamentos.

O choque do reaparecimento levanta uma série de perguntas — onde Josh esteve todo esse tempo, por que desapareceu e o que motivou seu retorno agora. Incapaz de ignorar o impacto emocional do reencontro, a detetive decide procurá-lo, dando início a uma investigação que rapidamente foge do controle.

À medida que avança na busca por respostas, Kat começa a perceber que o desaparecimento de Josh pode estar ligado a algo muito maior. Novas pistas indicam uma possível conexão com uma conspiração sombria e com o assassinato de seu pai, também policial, um crime que nunca foi plenamente esclarecido.

O que começa como um drama pessoal se transforma em uma rede de segredos cada vez mais complexa e perigosa.

Baseada no romance policial homônimo de Harlan Coben, a minissérie constrói uma narrativa acelerada, repleta de ganchos e viradas constantes. Mesmo sem grande aprovação da crítica, a história consegue capturar o público com sua sucessão de revelações e reviravoltas, tornando difícil assistir a apenas um episódio.

Com uma trama cheia de conspirações mirabolantes e suspense crescente, Que Falta Você Me Faz entrega entretenimento direto, envolvente e ideal para quem procura uma série curta, intensa e perfeita para maratonar em uma única tarde.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Série de mistério da Netflix é lotada de suspense que prende o público do inicio ao fim
Play

Netflix anuncia nova produção de Stranger Things para 2026

Série de mistério da Netflix é lotada de suspense que prende o público do inicio ao fim
Play

Filme com serial killer e tubarões surpreende e chega ao Prime Video

Série de mistério da Netflix é lotada de suspense que prende o público do inicio ao fim
Play

Anaconda e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Série de mistério da Netflix é lotada de suspense que prende o público do inicio ao fim
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

x