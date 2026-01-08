6 filmes de suspense na Netflix com finais de cair o queixo

Filmes de suspense seguem sendo os mais consumidos na Netflix - Foto: Divulgação

O suspense segue sendo um dos gêneros mais consumidos da Netflix, especialmente quando a promessa envolve finais imprevisíveis e reviravoltas capazes de virar a história de cabeça para baixo.

São filmes que prendem a atenção do início ao fim e recompensam o espectador com desfechos que desafiam qualquer expectativa.

Com narrativas densas, personagens ambíguos e pistas espalhadas ao longo do caminho, essas produções apostam em plot twists bem construídos, daqueles que fazem o público repensar cada cena depois que os créditos sobem. Nada é exatamente o que parece, e a tensão cresce a cada revelação.



Outro ponto em comum entre esses títulos é o jogo psicológico. Muitos deles exploram a mente humana, o limite entre sanidade e loucura, além de segredos enterrados que vêm à tona no momento mais inesperado. O resultado são histórias que permanecem na memória muito depois do fim.

Pensando em quem busca filmes com reviravoltas impactantes para ver hoje, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções disponíveis no streaming, reunindo produções que entregam suspense intenso e finais de cair o queixo.

6 filmes para assistir agora na Netflix

A Cura

Ambientado em um centro médico isolado nos Alpes Suíços, o filme acompanha um jovem executivo enviado para resgatar o CEO de sua empresa. O local, no entanto, guarda práticas misteriosas e tratamentos nada convencionais.



À medida que segredos vêm à tona, a narrativa mergulha em um suspense psicológico crescente, conduzindo o espectador a um final perturbador, repleto de revelações que mudam completamente o entendimento da história.

A Ligação

Ao atender uma chamada telefônica inesperada, uma mulher descobre que está se comunicando com alguém do passado. O detalhe inquietante é que suas ações no presente começam a alterar acontecimentos ocorridos décadas antes.



Com uma trama que mistura suspense e ficção, o filme constrói um jogo de causa e consequência que culmina em um desfecho surpreendente, marcado por reviravoltas sucessivas e tensão até o último minuto.

Ilha do Medo

Dois agentes federais investigam o desaparecimento de uma paciente em um hospital psiquiátrico localizado em uma ilha remota. O ambiente opressor e os comportamentos estranhos levantam suspeitas constantes.



O suspense psicológico se intensifica conforme a investigação avança, levando a um dos finais mais comentados do gênero, com um plot twist que redefine toda a narrativa.

Desaparecida

Após o desaparecimento da mãe durante uma viagem à Colômbia, June se vê sozinha na busca por respostas. Impedida de agir presencialmente e frustrada pela lentidão das autoridades, a jovem enfrenta a angústia de procurar por Grace a milhares de quilômetros de distância. Ainda assim, ela se recusa a ficar parada.



Determinada, June passa a usar a tecnologia como principal aliada para rastrear cada pista possível. Entre chamadas, senhas e arquivos digitais, a investigação se torna cada vez mais pessoal e obsessiva. Quanto mais avança, mais ela percebe que encontrar a mãe pode significar encarar verdades inesperadas.

As Linhas Tortas de Deus

Uma detetive particular se interna voluntariamente em um hospital psiquiátrico para investigar uma morte suspeita. O problema é que, aos poucos, a própria sanidade da protagonista passa a ser questionada.



Baseado no romance de Torcuato Luca de Tena, o filme aposta em um suspense psicológico sofisticado, com um desfecho ambíguo e impactante, repleto de interpretações possíveis.

Fratura

Após um acidente em uma estrada, um homem leva a esposa e a filha a um hospital. Pouco tempo depois, ambas desaparecem, e ninguém parece lembrar que elas estiveram ali.



Com uma narrativa claustrofóbica, o filme constrói uma atmosfera de paranoia crescente, conduzindo o público a um final chocante, daqueles que fazem questionar tudo o que foi visto até então.