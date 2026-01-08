Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE LIGA NA DICA!

6 filmes de suspense na Netflix com finais de cair o queixo

Essas produções possuem reviravoltas inesperadas e plot twists que mudam tudo nos minutos finais

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/01/2026 - 12:16 h
Filmes de suspense seguem sendo os mais consumidos na Netflix
Filmes de suspense seguem sendo os mais consumidos na Netflix -

O suspense segue sendo um dos gêneros mais consumidos da Netflix, especialmente quando a promessa envolve finais imprevisíveis e reviravoltas capazes de virar a história de cabeça para baixo.

São filmes que prendem a atenção do início ao fim e recompensam o espectador com desfechos que desafiam qualquer expectativa.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Só 5 episódios: a série da Netflix ideal para maratonar em uma tarde
Série famosa de hospital lidera top 10 após chegar na Netflix
O detalhe que vai dar o Globo de Ouro a Wagner Moura neste domingo

Com narrativas densas, personagens ambíguos e pistas espalhadas ao longo do caminho, essas produções apostam em plot twists bem construídos, daqueles que fazem o público repensar cada cena depois que os créditos sobem. Nada é exatamente o que parece, e a tensão cresce a cada revelação.

Outro ponto em comum entre esses títulos é o jogo psicológico. Muitos deles exploram a mente humana, o limite entre sanidade e loucura, além de segredos enterrados que vêm à tona no momento mais inesperado. O resultado são histórias que permanecem na memória muito depois do fim.

Pensando em quem busca filmes com reviravoltas impactantes para ver hoje, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções disponíveis no streaming, reunindo produções que entregam suspense intenso e finais de cair o queixo.

6 filmes para assistir agora na Netflix

A Cura

Cena de A Cura
Cena de A Cura | Foto: Divulgação

Ambientado em um centro médico isolado nos Alpes Suíços, o filme acompanha um jovem executivo enviado para resgatar o CEO de sua empresa. O local, no entanto, guarda práticas misteriosas e tratamentos nada convencionais.

À medida que segredos vêm à tona, a narrativa mergulha em um suspense psicológico crescente, conduzindo o espectador a um final perturbador, repleto de revelações que mudam completamente o entendimento da história.

A Ligação

Cena de A Ligação
Cena de A Ligação | Foto: Divulgação

Ao atender uma chamada telefônica inesperada, uma mulher descobre que está se comunicando com alguém do passado. O detalhe inquietante é que suas ações no presente começam a alterar acontecimentos ocorridos décadas antes.

Com uma trama que mistura suspense e ficção, o filme constrói um jogo de causa e consequência que culmina em um desfecho surpreendente, marcado por reviravoltas sucessivas e tensão até o último minuto.

Ilha do Medo

Cena de Ilha do Medo
Cena de Ilha do Medo | Foto: Divulgação

Dois agentes federais investigam o desaparecimento de uma paciente em um hospital psiquiátrico localizado em uma ilha remota. O ambiente opressor e os comportamentos estranhos levantam suspeitas constantes.

O suspense psicológico se intensifica conforme a investigação avança, levando a um dos finais mais comentados do gênero, com um plot twist que redefine toda a narrativa.

Desaparecida

Cena de Desaparecida
Cena de Desaparecida | Foto: Divulgação

Após o desaparecimento da mãe durante uma viagem à Colômbia, June se vê sozinha na busca por respostas. Impedida de agir presencialmente e frustrada pela lentidão das autoridades, a jovem enfrenta a angústia de procurar por Grace a milhares de quilômetros de distância. Ainda assim, ela se recusa a ficar parada.

Determinada, June passa a usar a tecnologia como principal aliada para rastrear cada pista possível. Entre chamadas, senhas e arquivos digitais, a investigação se torna cada vez mais pessoal e obsessiva. Quanto mais avança, mais ela percebe que encontrar a mãe pode significar encarar verdades inesperadas.

As Linhas Tortas de Deus

Cena de As Linhas Tortas de Deus
Cena de As Linhas Tortas de Deus | Foto: Divulgação

Uma detetive particular se interna voluntariamente em um hospital psiquiátrico para investigar uma morte suspeita. O problema é que, aos poucos, a própria sanidade da protagonista passa a ser questionada.

Baseado no romance de Torcuato Luca de Tena, o filme aposta em um suspense psicológico sofisticado, com um desfecho ambíguo e impactante, repleto de interpretações possíveis.

Fratura

Cena de Fratura
Cena de Fratura | Foto: Divulgação

Após um acidente em uma estrada, um homem leva a esposa e a filha a um hospital. Pouco tempo depois, ambas desaparecem, e ninguém parece lembrar que elas estiveram ali.

Com uma narrativa claustrofóbica, o filme constrói uma atmosfera de paranoia crescente, conduzindo o público a um final chocante, daqueles que fazem questionar tudo o que foi visto até então.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filmes Netflix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filmes de suspense seguem sendo os mais consumidos na Netflix
Play

Netflix anuncia nova produção de Stranger Things para 2026

Filmes de suspense seguem sendo os mais consumidos na Netflix
Play

Filme com serial killer e tubarões surpreende e chega ao Prime Video

Filmes de suspense seguem sendo os mais consumidos na Netflix
Play

Anaconda e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Filmes de suspense seguem sendo os mais consumidos na Netflix
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

x