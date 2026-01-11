Globo de Ouro 2026: veja a lista completa dos vencedores

Globo de Ouro 2026 premia os melhores de 2025 no cinema e na televisão - Foto: Patrick T. Fallon | AFP

Acontece neste domingo, 11, em Los Angeles, a edição de 2026 do Globo de Ouro, que reconhece os destaques do cinema e da televisão lançados em 2025. Os vencedores de cada categoria são escolhidos a partir do voto de jornalistas internacionais.

A cerimônia é apresentada pela comediante Nikki Glaser. O Brasil marca presença com o longa O Agente Secreto, que disputa três categorias importantes: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme Dramático, com indicação para Wagner Moura.

Entre os concorrentes do cinema, Uma Batalha Após a Outra lidera o número de indicações, aparecendo em nove categorias. Em seguida vem Valor Sentimental, com oito menções.

No universo das séries, White Lotus é o título mais lembrado, somando seis indicações, enquanto Adolescência recebeu cinco.

Veja a lista completa dos vencedores do Globo de Ouro 2026:

Melhor Filme – Drama

Frankenstein

Hamnet

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Foi Apenas um Acidente

Pecadores

Melhor Ator – Drama

Wagner Moura, O Agente Secreto

Joel Edgerton, Sonhos de Trem

Michael B. Jordan, Pecadores

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, Coração de Lutador: The Smashing Machine

Jeremy Allen White, Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Melhor Atriz – Drama

Jessie Buckley, Hamnet: A vida antes de Hamlet

Renate Reinsve, Valor Sentimental

Jennifer Lawrence, Morra, Amor

Julia Roberts, Depois da Caçada

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Sorry, Baby

Melhor Filme – Comédia ou Musical

Bugonia

Nouvelle Vague

Blue Moon

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

A Única Saída

Melhor Ator – Comédia ou Musical

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra

Ethan Hawke, Blue Moon

George Clooney, Jay Kelly

Jesse Plemons, Bugonia

Lee Byung-hun, A Única Saída

Melhor Atriz – Comédia ou Musical

Chase Infiniti, Uma Batalha Após a Outra

Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Cynthia Erivo, Wicked: Parte 2

Kate Hudson, Song Sung Blue: Um Sonho A Dois

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio Del Toro, Uma Batalha Após a Outra

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra

Adam Sandler, Jay Kelly

VENCEU: Stellan Skarsgård, Valor Sentimental

Melhor Atriz Coadjuvante

Elle Fanning, Valor Sentimental

Emily Blunt, Coração de Lutador: The Smashing Machine

Ariana Grande, Wicked: Parte 2

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental

Amy Madigan, A Hora do Mal

VENCEU: Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra

Melhor Direção

Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra

Ryan Coogler, Pecadores

Guillermo Del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Foi Apenas um Acidente

Joachim Trier, Valor Sentimental

Chloé Zhao, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Melhor Roteiro

Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra

Ronald Bronstein e Josh Safdie, Marty Supreme

Ryan Coogler, Pecadores

Jafar Panahi, Foi Apenas Um Acidente

Chloé Zhao e Maggie O’Farrell, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Eskil Vogt e Joachim Trier, Valor Sentimental

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Foi Apenas um Acidente

A Única Saída

O Agente Secreto

Valor Sentimental

A voz de Hind Rajab

Sirāt

Melhor Animação

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito

Elio

Guerreiras do K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Melhor Trilha Sonora Original

Hans Zimmer, F1

Alexandre Desplat, Frankenstein

Max Richter, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Jonny Greenwood, Uma Batalha Após a Outra

Ludwig Göransson, Pecadores

Kangding Ray, Sirāt

Melhor Canção Original

"Dream as One" – Avatar: Fogo & Cinzas

VENCEU: “Golden” – Guerreiras do K-Pop

“I Lied to You” – Pecadores

“No Place Like Home” – Wicked: Parte 2

“Train Dreams” – Sonhos de Trem

“The Girl in the Bubble” – Wicked: Parte 2

Conquista Cinematográfica e de Bilheteria

Avatar: Fogo & Cinzas

F1

Guerreiras do K-Pop

Missão: Impossível — O acerto final

Pecadores

Superman

A Hora do Mal

Wicked: Parte 2

Zootopia 2

Melhor Série – Drama

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Ruptura

Slow Horses

The White Lotus

Melhor Série – Comédia ou Musical

Abbott Elementary

O Urso

Hacks

Ninguém Quer

Only Murders in the Building

O Estúdio

Melhor Série Limitada

Adolescência

All Her Fault

The Beast In Me

Black Mirror

Dying For Sex

The Girlfriend

Melhor Atriz em Série – Drama

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Ruptura

Helen Mirren, Mobland

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, A Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Melhor Atriz em Série – Comédia ou Musical

Kristen Bell, Nobody Wants This

Ayo Edebiri, O Urso

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Wandinha

VENCEU: Jean Smart, Hacks

Melhor Ator em Série – Drama

Sterling K. Brown, Paradise

Diego Luna, Andor

Mark Ruffalo, Task

Adam Scott, Ruptura

Gary Oldman, Slow Horses

VENCEU: Noah Wyle, The Pitt

Melhor Ator em Série – Comédia

Adam Brody, Nobody Wants This

Steve Martin, Only Murders in the Building

Glen Powell, Chad Powers

VENCEU: Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, O Urso

Melhor Atriz em Série Limitada

Claire Danes, The Beast in Me

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, Long Bright River

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle Williams, Dying For Sex

Robin Wright, The Girlfriend

Melhor Ator em Série Limitada

Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescência

Charlie Hunnam, Monstro: A História de Ed Gein

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, The Beast In Me

Melhor Atriz Coadjuvante em Série – Drama e Comédia

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescência

Hannah Eibinder, Hacks

Catherine O'Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Melhor Ator Coadjuvante em Série – Drama e Comédia

VENCEU: Owen Cooper, Adolescência

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Ruptura

Ashley Walters, Adolescência

Melhor Stand-Up

Bill Maher

Brett Goldstein

Kevin Hart

Kumail Nanjiani

Ricky Gervais

Sarah Silverman

Melhor Podcast

Call Her Daddy

Armchair Expert with Dax Shepard

VENCEU: Good Hang with Amy Poehler

SmartLess

The Mel Robbins Podcast

Up First from NPR

