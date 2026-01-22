CINEMA NACIONAL
Além de Wagner Moura: conheça os baianos que já passaram pelo Oscar
Indicação de Wagner Moura por O Agente Secreto reacende a presença da Bahia no Oscar
Por Beatriz Santos
O cinema brasileiro alcançou mais um marco histórico na temporada internacional de premiações. O Agente Secreto, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, recebeu quatro indicações ao Oscar: Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, além de garantir uma indicação para Wagner Moura na categoria de Melhor Ator.
Com as indicações, o longa empata com outro grande sucesso nacional: Cidade de Deus, e se torna um dos filmes brasileiros com mais nomeações ao Oscar na história da premiação.
A conquista recente, no entanto, não é a primeira vez que um baiano aparece ligado à maior vitrine do cinema mundial. Ao longo das décadas, a Bahia marcou presença na história do Oscar por diferentes caminhos, seja com filmes, seja com artistas que levaram a força da música brasileira para o palco da cerimônia.
Em 1963, o país teve seu próprio representante entre os melhores filmes estrangeiros do ano com a obra O Pagador de Promessas, sendo o primeiro e único longa-metragem do país a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes. O clássico também teve ligação direta com a capital baiana, já que foi ambientado e gravado em Salvador, ajudando a projetar imagens e símbolos da cidade para além do Brasil.
A música também aproximou a Bahia da premiação. Em 2012, a dupla de brasileiros Sérgio Mendes e Carlinhos Brown disputaram o prêmio de Melhor Canção Original com a composição Real in Rio, feita para a animação estadunidense Rio, levando o nome do artista baiano ao centro de uma das categorias mais populares da noite.
Já na 75.ª cerimônia do Oscar, em 2003, o cantor brasileiro Caetano Veloso perfomou, ao lado da cantora mexicana Lila Downs, a canção 'Burn it Blue', que faz parte da trilha sonora do filme Frida e concorreu a Melhor Canção Original.
A cerimônia do Oscar 2026 já tem data marcada e acontece em 15 de março, em Los Angeles, a partir das 22h. No Brasil, o público poderá acompanhar a premiação pelo HBO Max, TNT e Globo, com apresentação novamente do comediante Conan O'Brien.
