TENSÃO
Groenlândia emite alerta de defesa civil após ameaças de invasão dos EUA
Premiê Jens-Frederik Nielsen orienta população a se preparar para possível conflito militar
Por Rodrigo Tardio
Em um movimento que eleva drasticamente a tensão diplomática no Ártico, o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, alertou a população nesta terça-feira, 20, sobre a possibilidade de um ataque militar por parte dos Estados Unidos.
Durante entrevista coletiva, o chefe de governo do território autônomo — pertencente ao Reino da Dinamarca — fez um apelo para que os cidadãos iniciem preparativos para uma eventual invasão.
O alerta fundamenta-se em declarações recentes da Casa Branca. Segundo Nielsen, o presidente americano Donald Trump sinalizou que a tomada da ilha é uma opção estratégica real.
"O líder do outro lado deixou bem claro que essa possibilidade não está descartada. Portanto, devemos estar preparados para tudo", declarou o premiê.
Diplomacia e defesa
Apesar de classificar o cenário de guerra como "improvável", Nielsen ponderou que a imprevisibilidade do cenário político impede o descarte de uma escalada armada.
Como medida prática, o governo local iniciará a distribuição de panfletos informativos orientando os civis sobre protocolos de segurança em caso de conflito.
O primeiro-ministro também buscou reforçar a posição internacional da ilha, lembrando que uma agressão ao território teria repercussões mundiais.
"A Groenlândia faz parte da aliança ocidental, a Otan. Se houver uma escalada ainda maior, isso também vai ter consequências para todo o mundo exterior", enfatizou.
Postura de Washington
Também nesta terça-feira, o presidente Donald Trump reiterou sua posição de não recuar em relação aos planos para o território. Questionado por jornalistas, Trump evitou descartar um cenário de ocupação forçada, aprofundando a crise com Copenhague e Nuuk.
