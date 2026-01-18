Europa reforça segurança da Groenlândia em resposta a ameaças de Trump

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Molly Riley | White House

A Europa reagiu, neste domingo, 18, às recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Groenlândia. Em um texto conjunto, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Suécia e Reino Unido divulgaram que haverá um reforço na segurança do território no Ártico.

Além disso, os oito países manifestaram solidariedade à Groenlândia e rejeitaram a imposição de tarifas comerciais como forma de pressão diplomática.

“As ameaças de tarifas prejudicam as relações transatlânticas e representam um risco de uma espiral descendente perigosa. Continuaremos unidos e coordenados em nossa resposta. Estamos comprometidos em defender nossa soberania”, diz o texto.

Ainda no comunicado oficial, os países europeus afirmam que o exercício militar “Arctic Endurance”, citado por Trump como um ponto de tensão, “não representa nenhuma ameaça para ninguém” e visa apenas fortalecer a segurança na região.

“Como membros da Otan, estamos empenhados em fortalecer a segurança do Ártico como um interesse transatlântico comum. O exercício dinamarquês pré-coordenado “Arctic Endurance”, realizado com os Aliados, responde a essa necessidade. Ele não representa nenhuma ameaça para ninguém”.

Ameaça de Trump

Donald Trump compartilhou uma publicação, no último sábado, 17, em que estipula prazos para taxar produtos desses países caso a Dinamarca não negocie a venda da Groenlândia para os EUA. Ele argumentou que a aquisição do território é essencial para a estratégia de defesa norte-americana.

Trump também declarou que os países europeus assumiram um “nível de risco insustentável” ao viajar para a região com “propósitos desconhecidos”, afirmando que - caso não haja um acordo para a “compra completa e total da Groenlândia” - novas taxas serão aplicadas aos oito países citados.

Reunião de emergência

Após as declarações de Trump, os embaixadores dos 27 países da União Europeia se reuniram em uma reunião de emergência neste domingo, às 12h (horário de Brasília). Os representantes se encontram no Chipre, que tem a presidência rotativa semestral do bloco europeu.