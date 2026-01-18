Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REAÇÃO

Europa reforça segurança da Groenlândia em resposta a ameaças de Trump

Presidente dos EUA ameaçou aplicar tarifas comerciais como forma de pressão diplomática

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

18/01/2026 - 13:04 h
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos -

A Europa reagiu, neste domingo, 18, às recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Groenlândia. Em um texto conjunto, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Suécia e Reino Unido divulgaram que haverá um reforço na segurança do território no Ártico.

Além disso, os oito países manifestaram solidariedade à Groenlândia e rejeitaram a imposição de tarifas comerciais como forma de pressão diplomática.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“As ameaças de tarifas prejudicam as relações transatlânticas e representam um risco de uma espiral descendente perigosa. Continuaremos unidos e coordenados em nossa resposta. Estamos comprometidos em defender nossa soberania”, diz o texto.

Leia Também:

Salvador recebe encontro nacional do MST com ato solidário à Venezuela
Extrema-direita avança e Portugal vive eleição mais sensível desde 1976
Trump convida Lula e Milei para conselho internacional de paz em Gaza

Ainda no comunicado oficial, os países europeus afirmam que o exercício militar “Arctic Endurance”, citado por Trump como um ponto de tensão, “não representa nenhuma ameaça para ninguém” e visa apenas fortalecer a segurança na região.

“Como membros da Otan, estamos empenhados em fortalecer a segurança do Ártico como um interesse transatlântico comum. O exercício dinamarquês pré-coordenado “Arctic Endurance”, realizado com os Aliados, responde a essa necessidade. Ele não representa nenhuma ameaça para ninguém”.

Ameaça de Trump

Donald Trump compartilhou uma publicação, no último sábado, 17, em que estipula prazos para taxar produtos desses países caso a Dinamarca não negocie a venda da Groenlândia para os EUA. Ele argumentou que a aquisição do território é essencial para a estratégia de defesa norte-americana.

Trump também declarou que os países europeus assumiram um “nível de risco insustentável” ao viajar para a região com “propósitos desconhecidos”, afirmando que - caso não haja um acordo para a “compra completa e total da Groenlândia” - novas taxas serão aplicadas aos oito países citados.

Reunião de emergência

Após as declarações de Trump, os embaixadores dos 27 países da União Europeia se reuniram em uma reunião de emergência neste domingo, às 12h (horário de Brasília). Os representantes se encontram no Chipre, que tem a presidência rotativa semestral do bloco europeu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

europa Groenlândia relações internacionais Segurança trump

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x