HOME > BRASIL
MAUS-TRATOS A ANIMAIS

Abrigo é acusado de fazer eutanásia em animais para abrir novas vagas

Caso vem à tona em meio à repercussão da morte do Cão Orelha

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

30/01/2026 - 20:21 h

Cachorro no Centro de Bem-Estar Animal (CBEA) de Joinville
Cachorro no Centro de Bem-Estar Animal (CBEA) de Joinville -

Após a morte polêmica do Cão Orelha, em Florianópolis, que abalou o Brasil durante a semana, um abrigo municipal de Santa Catarina virou alvo de uma investigação do Ministério Público do estado por supostamente submeter animais a eutanásias não justificadas para abrir novas vagas.

O Centro de Bem-Estar Animal (CBEA), local onde supostamente acontecem as irregularidades, é de responsabilidade da Secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), da Prefeitura de Joinville. O espaço foi criado com o intuito de acolher gatos e cães abandonados na rua e redirecioná-los para a adoção.

"Todo o atendimento aos animais do Centro de Bem-Estar Animal é realizado sob responsabilidade de veterinários qualificados e com experiência, visando sempre a atenção e o cuidado necessários [...] A eutanásia, conforme prevê o protocolo, somente é utilizada como última alternativa, quando não há uma outra possibilidade de tratamento", destacou a Prefeitura ao ser procurado pelo jornal O Globo.

Leia Também:

Cão Orelha: Nikolas usa caso para defender redução da maioridade penal
Após morte de Orelha, cão comunitário Abacate morre baleado
Suspeitos pela morte do cão Orelha serão ouvidos na próxima semana

A promotora responsável pelo caso, Simone Cristina Schultz, titular da 21ª Promotoria de Justiça de Joinville, afirmou em nota que "são necessários esclarecimentos completos sobre os fatos".

"A apuração busca verificar se as eutanásias realizadas seguiram os critérios estabelecidos e se houve justificativa adequada para cada procedimento, especialmente diante de indícios de práticas que possam violar a proteção animal", acrescentou a magistrada.

Ao abrir a investigação, o Ministério Público deu um prazo de 15 dias úteis para que a SAMA apresente um relatório completo listando todos os animais eutanasiados pelo CBEA desde outubro de 2023. A Promotoria afirmou que avaliará quais providências serão tomadas após o recebimento dos dados enviados pela SAMA.

Tags:

abrigo Animais eutanásia Joinville Proteção Animal

x