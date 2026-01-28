Após morte de Orelha, cão comunitário Abacate morre baleado

Siga o A TARDE no Google

Abacate chegou a fazer exames e passar por procedimento cirurgico mas não resistiu

Após a comoção pela morte do cão Orelha, no bairro de Praia Brava, em Florianópolis, outro cachorro comunitário foi morto por maus-tratos. ‘Abacate’, como era conhecido no bairro Tocantins, em Toledo, Paraná, foi morto baleado na terça-feira, 27.

A informação foi publicada por Cinthia Moura, do Instituto Proteção Animal de Toledo, órgão ligado à Prefeitura da cidade.

“Na manhã de hoje, recebemos a informação de que o cão comunitário Abacate, cuidado com carinho por moradores da região do bairro Tocantins, havia sido baleado. Abacate foi resgatado por pessoas da comunidade e encaminhado para atendimento veterinário particular”, explica ela.

O animal chegou a passar por exames e por procedimento cirúrgico, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu.

“É pelo Orelha. É pelo Abacate. É por todos os animais que não têm voz, que seguiremos no combate aos maus-tratos no município de Toledo”, finaliza ela.

Caso Orelha

O cachorro Orelha vivia há mais de 10 anos no bairro Praia Brava, na região Norte de Florianópolis, e era cuidado por moradores e pescadores. No entanto, o cachorro ficou gravemente ferido após ser agredido a pauladas no dia 15 de janeiro.

Após a agressão, o animal foi abandonado em uma área de mata. Moradores encontraram o animal e o levaram ao veterinário, mas não foi possível salvá-lo, de modo que ele foi submetido à eutanásia.

A Polícia Civil identificou dois adolescentes suspeitos de envolvimento nas agressões que levaram à morte do cachorro comunitário. Os jovens devem ser ouvidos na próxima semana, após retornarem de uma viagem aos Estados Unidos, que havia sido planejada antes da morte do animal.

Maus-tratos a animais

Os maus-tratos a animais é considerado crime. Esse tipo de crime, quando cometido contra cães ou gatos, tem aumento de pena previsto na norma, de acordo com Lei 9.605/1998.

A legislação descreve maus-tratos contra animais qualquer prática que cause dor ou sofrimento a animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Entre esses atos estão:

ferir, mutilar, envenenar ou fazer rinha;

zoofilia;

abandono de animais;

não dar comida ou água diariamente;

manter o animal em locais pequenos sem higiene e/ou circulação;

manter o animal desprotegido de condições climáticas;

causar sofrimento através de métodos de punição com intuito de treinar ou exibir o animal;

negar assistência veterinária.

