BRASIL
Após morte de Orelha, cão comunitário Abacate morre baleado
O animal chegou a passar por exames e por procedimento cirúrgico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos
Por Carla Melo
Siga o A TARDE no Google
Após a comoção pela morte do cão Orelha, no bairro de Praia Brava, em Florianópolis, outro cachorro comunitário foi morto por maus-tratos. ‘Abacate’, como era conhecido no bairro Tocantins, em Toledo, Paraná, foi morto baleado na terça-feira, 27.
A informação foi publicada por Cinthia Moura, do Instituto Proteção Animal de Toledo, órgão ligado à Prefeitura da cidade.
“Na manhã de hoje, recebemos a informação de que o cão comunitário Abacate, cuidado com carinho por moradores da região do bairro Tocantins, havia sido baleado. Abacate foi resgatado por pessoas da comunidade e encaminhado para atendimento veterinário particular”, explica ela.
Leia Também:
O animal chegou a passar por exames e por procedimento cirúrgico, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu.
“É pelo Orelha. É pelo Abacate. É por todos os animais que não têm voz, que seguiremos no combate aos maus-tratos no município de Toledo”, finaliza ela.
Caso Orelha
O cachorro Orelha vivia há mais de 10 anos no bairro Praia Brava, na região Norte de Florianópolis, e era cuidado por moradores e pescadores. No entanto, o cachorro ficou gravemente ferido após ser agredido a pauladas no dia 15 de janeiro.
Após a agressão, o animal foi abandonado em uma área de mata. Moradores encontraram o animal e o levaram ao veterinário, mas não foi possível salvá-lo, de modo que ele foi submetido à eutanásia.
A Polícia Civil identificou dois adolescentes suspeitos de envolvimento nas agressões que levaram à morte do cachorro comunitário. Os jovens devem ser ouvidos na próxima semana, após retornarem de uma viagem aos Estados Unidos, que havia sido planejada antes da morte do animal.
Maus-tratos a animais
Os maus-tratos a animais é considerado crime. Esse tipo de crime, quando cometido contra cães ou gatos, tem aumento de pena previsto na norma, de acordo com Lei 9.605/1998.
A legislação descreve maus-tratos contra animais qualquer prática que cause dor ou sofrimento a animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
Entre esses atos estão:
- ferir, mutilar, envenenar ou fazer rinha;
- zoofilia;
- abandono de animais;
- não dar comida ou água diariamente;
- manter o animal em locais pequenos sem higiene e/ou circulação;
- manter o animal desprotegido de condições climáticas;
- causar sofrimento através de métodos de punição com intuito de treinar ou exibir o animal;
- negar assistência veterinária.
*Correção às 16h46 no título. Ainda não há confirmação se o animal baleado por um PM
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes