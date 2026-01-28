Jovem declarada morta pelo Samu após acidente recebe alta da UTI

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher declarada morta por agentes do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ser atropelada, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda-feira, 26.

Fernanda Cristina Policarpo, de 29 anos, foi deixada no chão por um longo período, antes de receber atendimento, devido a uma falsa constatação de óbito. O caso aconteceu em uma rodovia da cidade de Bauru, em São Paulo, no dia 18 de janeiro.

Ela foi atropelada e socorrida por uma equipe do Samu, que declarou a morte da vítima ainda no local. Porém, após mais de uma hora no chão, um dos médicos percebeu que ela apresentava sinais vitais e iniciou os procedimentos de reanimação.

Processo de recuperação

Após o atendimento emergencial, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central e, em seguida, transferida para o Hospital de Base, onde deu entrada na UTI.

No sábado, 24, seis dias depois do acidente, a paciente já havia demonstrado sinais de recuperação ao responder a estímulos pela primeira vez.

Após alta da UTI, a jovem segue internada em um leito de enfermaria clínica do Hospital de Base de Bauru (HBB) e, segundo boletim de saúde, o quadro é estável.

A previsão de alta da vítima não foi divulgada.

