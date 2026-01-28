Menu
RECUPERAÇÃO

Jovem declarada morta pelo Samu após acidente recebe alta da UTI

Vítima foi deixada no chão por mais de uma hora, até medido perceber que ela apresentava sinais vitais

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/01/2026 - 8:34 h | Atualizada em 28/01/2026 - 9:08

Uma mulher declarada morta por agentes do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ser atropelada, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda-feira, 26.

Fernanda Cristina Policarpo, de 29 anos, foi deixada no chão por um longo período, antes de receber atendimento, devido a uma falsa constatação de óbito. O caso aconteceu em uma rodovia da cidade de Bauru, em São Paulo, no dia 18 de janeiro.

Ela foi atropelada e socorrida por uma equipe do Samu, que declarou a morte da vítima ainda no local. Porém, após mais de uma hora no chão, um dos médicos percebeu que ela apresentava sinais vitais e iniciou os procedimentos de reanimação.

Processo de recuperação

Após o atendimento emergencial, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central e, em seguida, transferida para o Hospital de Base, onde deu entrada na UTI.

No sábado, 24, seis dias depois do acidente, a paciente já havia demonstrado sinais de recuperação ao responder a estímulos pela primeira vez.

Após alta da UTI, a jovem segue internada em um leito de enfermaria clínica do Hospital de Base de Bauru (HBB) e, segundo boletim de saúde, o quadro é estável.

A previsão de alta da vítima não foi divulgada.

x