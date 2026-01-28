Jovem atingido por raio em ato de Nikolas teve hemorragia no ouvido

Momento em que raio atinge manifestantes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após três dias internado, o adolescente Eduardo Linhares, de 17 anos, contou o desespero vivido ao ser atingido por um raio durante um ato político liderado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em Brasília, no domingo, 25. O jovem sofreu queimaduras consideradas médias e graves, teve as costas rasgadas pela descarga elétrica, além de apresentar hemorragia nos dois ouvidos e dificuldades na audição.

“Quando acordei, não sentia meu corpo do pescoço para baixo e achei que tinha pouco tempo de vida”, afirmou Eduardo, em entrevista ao Metrópoles.

Segundo o adolescente, ele ficou inconsciente após ser atingido pelo raio e só recuperou os sentidos já no atendimento de emergência. Objetos que ele carregava no momento do incidente, como a capa de chuva e uma bandeira, ficaram destruídos, a capa derreteu e a bandeira chegou a pegar fogo.

Eduardo começou a recuperar os movimentos apenas depois de dar entrada no Hospital Regional da Asa Norte, onde recebeu os primeiros cuidados médicos, antes de ser transferido para uma unidade particular na Asa Sul. Após exames e boa evolução clínica, ele recebeu alta médica.

“Caminhada da Liberdade”

O incidente ocorreu durante a “Caminhada da Liberdade”, ato organizado por Nikolas Ferreira que marcou a chegada do deputado à Praça do Cruzeiro, após percorrer mais de 250 quilômetros entre Pacaraú (MG) e Brasília. A mobilização reuniu apoiadores em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante o evento, uma forte chuva atingiu a capital federal, provocando diversas ocorrências.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 89 pessoas foram atendidas no local, a maioria com quadro de hipotermia. Ao todo, 47 foram levadas para unidades de saúde do DF, sendo 11 com necessidade de cuidados mais intensivos após a descarga elétrica causada pelo raio. Não houve registro de mortes.