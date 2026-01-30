Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE GRAVE

Carreta desgovernada atinge vários veículos; dez pessoas ficam feridas

Quatro vítimas precisaram ser retiradas das ferragens

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/01/2026 - 23:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Carreta desgovernada atinge vários veículos; dez pessoas ficam feridas
-

Um veículo de carga perdeu o controle e colidiu com sete carros e um caminhão em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na tarde desta sexta-feira, 30

Imagens de câmeras de segurança mostram a carreta, carregada com madeira laminada, seguindo no mesmo sentido dos demais veículos antes de atingi-los em sequência pela traseira.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com o impacto, a carreta tombou sobre a pista e espalhou a carga, o que agravou o congestionamento e dificultou o trabalho de resgate.

Leia Também:

Brasileiro diz ter pernas amputadas após combates na Guerra da Ucrânia
Abrigo é acusado de fazer eutanásia em animais para abrir novas vagas
Pré-candidato faz ameaça a Flávio Bolsonaro: “Tem de morrer”

Vítimas

Quatro vítimas precisaram ser retiradas das ferragens, segundo o Corpo de Bombeiros Militar, que atuou com ao menos 20 profissionais no atendimento da ocorrência.

O motorista da carreta foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, o condutor passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool. Ainda assim, ele foi autuado por tentativa de homicídio com dolo eventual.

Entre os veículos atingidos está um caminhão de pequeno porte. O motorista não sofreu ferimentos graves e foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.

Atendimento hospitalar

Até as 17h33, o Hospital Regional do Oeste havia recebido nove vítimas do acidente — oito adultos e uma criança. Cinco adultos e a criança chegaram ao hospital por meio de ambulâncias, enquanto outros três adultos buscaram atendimento por conta própria.

Segundo a unidade de saúde, todos os pacientes foram atendidos no Pronto Socorro e receberam orientações médicas. Não há registro de feridos em estado grave. Dois pacientes apresentam suspeita de fratura, e os demais seguem em observação, conforme os protocolos clínicos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente bombeiros Polícia Civil santa catarina Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x