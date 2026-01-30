Carreta desgovernada atinge vários veículos; dez pessoas ficam feridas

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Arquivo pessoal

Um veículo de carga perdeu o controle e colidiu com sete carros e um caminhão em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na tarde desta sexta-feira, 30

Imagens de câmeras de segurança mostram a carreta, carregada com madeira laminada, seguindo no mesmo sentido dos demais veículos antes de atingi-los em sequência pela traseira.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o impacto, a carreta tombou sobre a pista e espalhou a carga, o que agravou o congestionamento e dificultou o trabalho de resgate.

Vítimas

Quatro vítimas precisaram ser retiradas das ferragens, segundo o Corpo de Bombeiros Militar, que atuou com ao menos 20 profissionais no atendimento da ocorrência.

O motorista da carreta foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, o condutor passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool. Ainda assim, ele foi autuado por tentativa de homicídio com dolo eventual.

Entre os veículos atingidos está um caminhão de pequeno porte. O motorista não sofreu ferimentos graves e foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.

Atendimento hospitalar

Até as 17h33, o Hospital Regional do Oeste havia recebido nove vítimas do acidente — oito adultos e uma criança. Cinco adultos e a criança chegaram ao hospital por meio de ambulâncias, enquanto outros três adultos buscaram atendimento por conta própria.

Segundo a unidade de saúde, todos os pacientes foram atendidos no Pronto Socorro e receberam orientações médicas. Não há registro de feridos em estado grave. Dois pacientes apresentam suspeita de fratura, e os demais seguem em observação, conforme os protocolos clínicos.